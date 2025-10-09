Nước rút đến đâu, bệnh viện dọn đến đó

Tại Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, nước rút dần khỏi các phòng bệnh ra thềm, tuy nhiên sân và ngoài đường vẫn còn ngập.

Thái Nguyên là một trong những tỉnh ngập nặng đợt mưa lũ lớn này. Những ngày qua lũ trên sông Cầu dâng nhanh, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m, gây ngập lụt hầu hết xã, phường của TP Thái Nguyên cũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp