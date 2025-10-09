Nước rút đến đâu, bệnh viện dọn đến đó

Tại Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, nước rút dần khỏi các phòng bệnh ra thềm, tuy nhiên sân và ngoài đường vẫn còn ngập.
Thái Nguyên là một trong những tỉnh ngập nặng đợt mưa lũ lớn này. Những ngày qua lũ trên sông Cầu dâng nhanh, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m, gây ngập lụt hầu hết xã, phường của TP Thái Nguyên cũ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ở những khu vực nước vừa rút, các nhân viên y tế bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh môi trường. Lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên cho biết ngành y tế đang tập trung chống ngập, chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại. Tuy nhiên, thống kê sơ bộ cho thấy nhiều thiết bị quan trọng như máy chụp CT, X-quang, siêu âm và hệ thống xét nghiệm đã bị hỏng do ngập nước. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ, tỉnh Sơn La, phòng bệnh ở lầu một vẫn còn ngập nặng, cuốn trôi đồ dùng, dụng cụ cá nhân của bệnh nhân. Những ngày qua bệnh nhân nơi đây đã được chuyển lên tầng trên tiếp tục điều trị.
Đại diện bệnh viện cho biết ba hôm trước nước lũ ào đến quá nhanh, cuồn cuộn khiến nhân viên y tế không kịp trở tay. Chỉ trong chốc lát, nước đã dâng cao nhấn chìm toàn bộ khu khám bệnh và khu dược. Gần một giờ sau, mực nước trong khuôn viên bệnh viện đã ngập sâu tới 1,5 mét. Đến sáng nay, nước rút khỏi một số nơi, bệnh viện triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, khơi thông dòng chảy, khử khuẩn khuôn viên và các khu điều trị. Ảnh: Thanh Vân
Kho thuốc của bệnh viện hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngày 6/10, lũ quét ập vào cuốn trôi gần hết kho thuốc, các nhân viên y tế phải làm việc xuyên đêm, tát nước, đóng gói cứu các loại thuốc còn lại và đưa lên vị trí cao. Ngay hôm sau, bệnh viện nhập thêm thuốc mới để đảm bảo bệnh nhân duy trì điều trị không bị thiếu thuốc. Ảnh: Thanh Vân
Ở khu vực xét nghiệm, nước rút khỏi từ chiều 8/10, bệnh viện huy động nhân viên y tế cùng lực lượng chức năng tập trung dọn dẹp vệ sinh suốt đêm qua. Đến sáng nay, khu khám và xét nghiệm hoạt động trở lại, nhiều bệnh nhân đến khám sau nhiều ngày bị nước cô lập. Ảnh: Thanh Vân
Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, Lạng Sơn, bị ngập và cô lập hoàn toàn những ngày qua. Đến sáng nay, nước rút bớt nhưng chưa đáng kể. Trong ảnh là Khoa Khám bệnh vẫn bị ngập. Các đoàn cứu trợ lương thực vẫn phải hỗ trợ bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Một số khu vực nước rút dần, suốt đêm qua và sáng nay nhân viên y tế tập trung dọn dẹp. "Nước rút đến đâu, chúng tôi dọn dẹp đến đó", đại diện bệnh viện cho hay.
Nhiều trang thiết bị hư hại do nước ngập. Như máy chụp CT này trọng lượng rất nặng nên không thể di dời khi nước tràn vào. Đại diện bệnh viện cho hay những ngày qua cố gắng bọc máy ngăn nước và cố tát nước từ phòng đặt máy ra ngoài. Hiện phòng máy CT đã hết nước, tuy nhiên bệnh viện đang tập trung dọn dẹp nên chưa thử khởi động máy để đánh giá mức độ hỏng hóc.
Bệnh viện hiện cũng chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại về cơ sở vật chất. Ảnh: Ngọc Thành
Các bệnh nhân được di chuyển lên tầng trên nằm tạm, bệnh viện đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Ngoài đường phố, nước lụt vẫn còn ngập lênh láng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thuyền cứu hộ chở đồ ăn vào bệnh viện tiếp tế. Lạng Sơn là địa phương đang hứng chịu lượng mưa rất lớn trong những ngày qua. Nước đổ về hồ thủy điện gây áp lực cho thân đập. Đập Bắc Khê 1 cách Hữu Lũng khoảng 100 km chiều hai hôm trước bị vỡ, nước ào ạt tràn xuống hạ du gây ngập nặng các nơi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thúy Quỳnh
