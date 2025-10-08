Hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Vai đập bị vỡ kéo theo mảng bêtông ở cửa nhận nước bị vỡ, làm đổ phòng điều khiển trung tâm và ngập các thiết bị trong phòng.

Nguyên nhân vỡ đập, theo nhận định ban đầu là mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước về hồ lên đến 1.572 m3/s, vượt lưu lượng thiết kế.