Hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1

Một ngày sau khi đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ, nước vẫn tràn qua, chảy xuống hạ nguồn theo một con suối. Mực nước hồ đã rút hơn một mét so với hôm qua.
Phần vai đập bị vỡ rộng 4-5 m, sâu 3 m, trước đây được xây dựng trên nền đá tự nhiên. Theo chính quyền địa phương, qua khảo sát, vai đập không còn nguy cơ vỡ tiếp.
Hệ thống đập tràn vẫn hoạt động bình thường, nước xả xuống hạ du và giảm áp lực cho thân đập. Để xây dựng đập tràn, một phần quả núi đã được san gạt.
Vai đập bị vỡ kéo theo mảng bêtông ở cửa nhận nước bị vỡ, làm đổ phòng điều khiển trung tâm và ngập các thiết bị trong phòng.
Nguyên nhân vỡ đập, theo nhận định ban đầu là mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước về hồ lên đến 1.572 m3/s, vượt lưu lượng thiết kế.
Khu vực ra vào nhà máy thủy điện đang được rào chắn, điện bị cắt.
Nằm trên sông Bắc Khê, một nhánh của sông Kỳ Cùng, Bắc Khê 1 là thủy điện nhỏ, công suất 2,4 MW, dung tích hồ chứa 4,7 triệu m3, diện tích lưu vực 325 km2.
Nhà máy nằm biệt lập, cách đường lớn khoảng 400 m. Hôm xảy ra vỡ vai đập, hơn 50 hộ dân sống xung quanh đã được di dời tới nơi an toàn.
Rất nhiều gỗ, rác thải theo dòng lũ đang nghẽn lại ở thủy điện. Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết chờ khi thời tiết thuận lợi, mực nước bảo đảm an toàn thì sẽ xử lý sự cố.
Hiện một số hộ dân tận dụng lòng hồ thủy điện để nuôi cá lồng và vịt.
Ông Hoàng Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết lòng hồ được đưa vào quy hoạch trở thành điểm du lịch sinh thái, song sau vụ vỡ vai đập, phương án này có thể phải xem xét lại.
Hồ thủy điện có dung tích 4,7 triệu m3 nước, nằm đan xen với các ngọn núi, thường xuyên bị mây mù bao phủ.
Hiện cơ quan chức năng cắm biển cấm, gác rào chắn để người dân không được lại gần thân đập. Xã Tân Tiến cũng bố trí hai người túc trực 24/24h đề phòng tình trạng khẩn cấp.
Ngọc Thành - Gia Chính - Việt An