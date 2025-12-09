Nước lũ làm ngập nhà chứa chuyên cơ chở Thủ tướng Hy Lạp

Căn cứ Không đoàn 112 Hy Lạp bị nước lũ tràn vào, làm ngập nhà chứa chuyên bảo dưỡng máy bay chở Thủ tướng và Ngoại trưởng.

Truyền thông Hy Lạp ngày 7/12 cho biết bão Byron đã khiến căn cứ của Không đoàn Chiến đấu số 112 tại thành phố Elefsina bị ngập lụt. Binh sĩ tại căn cứ đã nỗ lực hết sức để bảo vệ trang thiết bị, song không có máy bơm nước. Chưa rõ chuyên cơ của Thủ tướng Hy Lạp có bị hư hại hay không.

Truyền thông Hy Lạp cho rằng vấn đề này không gây bất ngờ, mà là hậu quả của tình trạng trì hoãn kéo dài đối với các dự án sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Bộ Quốc phòng Hy Lạp chưa bình luận về thông tin.

Lũ tràn vào căn cứ Hy Lạp, làm ngập nhà chứa chuyên cơ chở Thủ tướng Nhà chứa máy bay tại căn cứ của Không đoàn Chiến đấu số 112 bị ngập nước trong video đăng ngày 6/12. Video: iEidiseis

Bão Byron đổ bộ vào Hy Lạp hôm 4/12, gây ra mưa lớn và gió giật mạnh tới 100 km/h ở một số khu vực. Lũ quét đã biến nhiều đường phố thành sông, đặc biệt là tại thủ đô Athens và vùng Attica, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Đây cũng không phải lần đầu xảy ra vấn đề như vậy đối với quân đội Hy Lạp. Năm 2023, căn cứ Stefanovikio gần thành phố Volos cũng bị ngập nước sau khi bão Daniel đổ bộ nước này. Stefanovikio là một trong những căn cứ không quân lớn nhất tại Hy Lạp với khoảng 100 trực thăng đóng quân, trong đó có những chiếc Apache hiện đại.

Quân đội Hy Lạp khi đó cho biết phần lớn phương tiện đã được di chuyển tới địa điểm khác từ trước và đều an toàn. Dù vậy, hình ảnh được công bố cho thấy ít nhất ba trực thăng thuộc biên chế Lữ đoàn Không quân số 1 đang đậu trong nước.

Các trực thăng tại căn cứ Stefanovikio hồi năm 2023. Ảnh: Greek City Times

Phạm Giang (Theo iEidiseis, Militarnyi)