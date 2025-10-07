Nước lũ đổ về trung tâm Thái Nguyên, Cao Bằng

Khu vực đường Động Lực - khu dân cư Thăng Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sang cầu Huống chìm trong biển nước chiều 7/10. Nước lũ dâng cao trên 40 cm khiến xe máy, ôtô không thể lưu thông.
Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h hôm qua đến 16h hôm nay, Thái Nguyên mưa 200-400 mm, trong đó trạm Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm, Đồng Quang 484 mm, Nam Hòa 481 mm.
Khu vực đường Động Lực - khu dân cư Thăng Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sang cầu Huống chìm trong biển nước chiều 7/10. Nước lũ dâng cao trên 40 cm khiến xe máy, ôtô không thể lưu thông.
Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h hôm qua đến 16h hôm nay, Thái Nguyên mưa 200-400 mm, trong đó trạm Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm, Đồng Quang 484 mm, Nam Hòa 481 mm.
Nhiều ôtô tránh trú bên dải phân cách đường Cách Mạng Tháng Tám do nước ngập sâu.
Nhiều ôtô tránh trú bên dải phân cách đường Cách Mạng Tháng Tám do nước ngập sâu.
Trước cổng trường Đại học Thái Nguyên trên đường Tân Thịnh, sinh viên ra về phải xắn quần lội nước đến gần đầu gối.
Trước cổng trường Đại học Thái Nguyên trên đường Tân Thịnh, sinh viên ra về phải xắn quần lội nước đến gần đầu gối.
Người dân di chuyển bằng xuồng nhôm trên đường phố Thái Nguyên.
Người dân di chuyển bằng xuồng nhôm trên đường phố Thái Nguyên.
Nước lũ cuồn cuộn đổ về đập Ba Đa. Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu khiến 21/92 xã phường có thể ngập lụt.
Nước lũ cuồn cuộn đổ về đập Ba Đa. Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu khiến 21/92 xã phường có thể ngập lụt.
Sáng nay quân đội và công an tỉnh tập trung đắp đê bao ở phường Phan Đình Phùng, hạn chế nước sông Cầu tràn vào.
Sáng nay quân đội và công an tỉnh tập trung đắp đê bao ở phường Phan Đình Phùng, hạn chế nước sông Cầu tràn vào.
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân di tản tới nơi an toàn.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ tịch các xã, phường bố trí lực lượng canh gác, tuần tra khu vực nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, nước chảy xiết để chủ động sơ tán người dân, không để người đi qua ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, vớt củi trên sông.
Chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân di tản tới nơi an toàn.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ tịch các xã, phường bố trí lực lượng canh gác, tuần tra khu vực nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, nước chảy xiết để chủ động sơ tán người dân, không để người đi qua ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, vớt củi trên sông.
Tại Cao Bằng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ghi nhận từ 8h hôm qua đến 8h ngày 7/10, toàn tỉnh mưa rất to, lượng mưa ghi nhận tại Cần Yên 203 mm; Lương Thông 1 là 200 mm; Thục Phán 129 mm; Cô Ba 119 mm... Lũ dồn dập đổ về khiến nước sông Bằng, sông Hiến dâng cao, tràn vào nhiều tuyến phố trung tâm.
Tại Cao Bằng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ghi nhận từ 8h hôm qua đến 8h ngày 7/10, toàn tỉnh mưa rất to, lượng mưa ghi nhận tại Cần Yên 203 mm; Lương Thông 1 là 200 mm; Thục Phán 129 mm; Cô Ba 119 mm... Lũ dồn dập đổ về khiến nước sông Bằng, sông Hiến dâng cao, tràn vào nhiều tuyến phố trung tâm.
Ngập sâu, chia cắt, sạt lở lan rộng từ trung tâm Cao Bằng đến vùng cao như Nguyên Bình, Thanh Long.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, đến 14h hôm nay, một số khu vực ở phường Tân Giang ngập sâu, nhiều hộ phải di dời. Cầu Pác Khuổi ngập, giao thông chia cắt. Ngoài ra, 143 ngôi nhà bị ngập lụt, 32 nhà dân bị đất đá đổ vùi lấp; 73 ha lúa và 26 ha hoa màu bị đổ gãy, thiệt hại đang tiếp tục được thống kê.
Ngập sâu, chia cắt, sạt lở lan rộng từ trung tâm Cao Bằng đến vùng cao như Nguyên Bình, Thanh Long.
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, đến 14h hôm nay, một số khu vực ở phường Tân Giang ngập sâu, nhiều hộ phải di dời. Cầu Pác Khuổi ngập, giao thông chia cắt. Ngoài ra, 143 ngôi nhà bị ngập lụt, 32 nhà dân bị đất đá đổ vùi lấp; 73 ha lúa và 26 ha hoa màu bị đổ gãy, thiệt hại đang tiếp tục được thống kê.
Phố đi bộ Kim Đồng ngập sâu gần nửa mét. Anh Triệu Kim Cương, nhà ở phố Nước Giáp, phường Hợp Giang cũ, cho biết một tuần qua đã hai lần chạy lụt vào đêm 30/9 và hôm nay 7/10. Sáng nay, nước tràn vào nhà hơn một mét, gia đình chỉ kịp di tản được ít đồ đạc.
Phố đi bộ Kim Đồng ngập sâu gần nửa mét. Anh Triệu Kim Cương, nhà ở phố Nước Giáp, phường Hợp Giang cũ, cho biết một tuần qua đã hai lần chạy lụt vào đêm 30/9 và hôm nay 7/10. Sáng nay, nước tràn vào nhà hơn một mét, gia đình chỉ kịp di tản được ít đồ đạc.
Cây cối trôi theo dòng nước lũ làm đứt cáp cầu treo Nà Hoàng, phường Tân Giang. Cây cầu nối khu dân cư Nà Hoàng với trung tâm Cao Bằng, giao thông qua khu vực này tạm thời gián đoạn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ tối nay đến sáng 8/10, Tây Bắc và Việt Bắc mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và giông rải rác, phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.
Cây cối trôi theo dòng nước lũ làm đứt cáp cầu treo Nà Hoàng, phường Tân Giang. Cây cầu nối khu dân cư Nà Hoàng với trung tâm Cao Bằng, giao thông qua khu vực này tạm thời gián đoạn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo từ tối nay đến sáng 8/10, Tây Bắc và Việt Bắc mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và giông rải rác, phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.
Mưa lũ làm đứt cáp cầu treo dân sinh, ngập sâu trung tâm Cao Bằng. Video: Hoàng Vy
Duy Khắc - Quang Huy- Hoàng Vy
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.