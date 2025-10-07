Nước lũ đổ về trung tâm Thái Nguyên, Cao Bằng

Ngập sâu, chia cắt, sạt lở lan rộng từ trung tâm Cao Bằng đến vùng cao như Nguyên Bình, Thanh Long.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, đến 14h hôm nay, một số khu vực ở phường Tân Giang ngập sâu, nhiều hộ phải di dời. Cầu Pác Khuổi ngập, giao thông chia cắt. Ngoài ra, 143 ngôi nhà bị ngập lụt, 32 nhà dân bị đất đá đổ vùi lấp; 73 ha lúa và 26 ha hoa màu bị đổ gãy, thiệt hại đang tiếp tục được thống kê.