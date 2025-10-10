Nền đường sắt dài gần 30 m qua xã Trung Giã, TP Hà Nội bị nước lũ cuốn trôi, trơ hai thanh ray treo lơ lửng, khiến hoạt động chở hàng trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên tạm dừng.

Đại diện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái, đơn vị quản lý tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, cho biết chiều 9/10 nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã cuốn phăng toàn bộ lớp nền và đá ballast đoạn qua xã Trung Giã (Sóc Sơn cũ), để lại hai thanh ray trơ trên không.

Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Video: Hoàng Giang

Đoạn sạt lở dài 20-30 m, phần đất phía dưới bị xói sâu gần hai mét, tạo hố rỗng ngay bên dưới đường ray. "Phần nền đường đã bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ đường ray nên toàn bộ tàu hàng phải tạm dừng lưu thông", đại diện Hà Thái nói.

Sáng 10/10, nước lũ đã rút dần nhưng vẫn còn tràn qua đoạn đường ray bị rỗng phía dưới. Một số vị trí khác trên tuyến cũng xuất hiện hiện tượng xói lở, sụt taluy. Do các tuyến đường quanh khu vực vẫn ngập sâu, nhiều người dân chọn cách đi bộ men theo đường sắt để về nhà, tiềm ẩn nguy hiểm.

Đoạn nền đường sắt bị lũ cuốn trôi, trơ lại đường ray. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố chỉ ảnh hưởng về hạ tầng vì tuyến Hà Nội - Thái Nguyên hiện không còn chạy tàu khách, chỉ phục vụ chở hàng với tần suất khoảng 3-4 chuyến mỗi tháng. Đơn vị đang phối hợp các lực lượng kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng để khắc phục khi nước rút, dự kiến thông tuyến trở lại trong 2-3 ngày tới.

Nhiều điểm bị xói sạt lở khác dọc đoạn đường sắt. Ảnh: Hoàng Giang

Tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài 55 km, xây dựng năm 1959, khởi hành từ ga Đông Anh (Hà Nội) đến ga Quán Triều (Thái Nguyên). Sau khi dừng chạy tàu khách từ tháng 3/2020, tuyến chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Việt An - Võ Hải