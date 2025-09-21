Cơn mưa kéo dài hơn một giờ làm nhiều phường trung tâm tỉnh Đồng Nai cùng quốc lộ 1 qua khu vực ngập nặng, xe máy bị cuốn trôi, tối 21/9.

Khoảng 20h, cơn mưa đổ xuống khu vực trung tâm nội ô TP Biên Hòa cũ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Giao thông gần như tê liệt, dòng xe không thể di chuyển.

Nước lũ chảy xiết cuốn trôi xe máy trên phố Nước cuốn trôi nhiều xe máy trên đường Hoàng Văn Bổn. Video: Thanh Hiệp

Tại khu vực quốc lộ 1 qua khu vực Bệnh viện Thánh Tâm và Ngã 3 Phát Triển thuộc phường Long Bình và Hố Nai, nước trong các hẻm chảy ra quốc lộ 1 gây ngập nặng từ nửa mét đến gần một mét. Do nước chảy mạnh, nhiều xe đi qua chết máy, bị cuốn trôi trên đường Hoàng Văn Bổn xuống suối Săn Máu.

"Mưa to mịt mù, nhiều người đi xe máy cố vượt qua bị dòng nước cuốn trôi, người dân hai bên đường lao ra hỗ trợ cứu kịp thời", anh Hiệp, một tài xế đi ngang qua khu vực, cho biết.

Mưa lớn cũng khiến một số khu dân cư ở phường Trảng Dài, Long Bình ngập nặng. Nước tràn vào nhà gây ngập hơn nửa mét, làm nhiều đồ đạc hư hỏng. Tại khu vực Ngã ba Đồng Khởi, nước cũng dâng cao tràn vào nhiều hộ dân.

Nước tràn vào nhà dân ở phường Trảng Dài. Ảnh: Thái Hà

Những ngày qua, Đồng Nai liên tục có mưa lớn gây ngập các tuyến phố nội ô. Trong các ngày tới, dự báo địa phương tiếp tục mưa lớn, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-110 mm, có nơi trên 110 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đến tối nay bão Ragasa ở phía đông đảo Luzon (Philippines), tăng ba cấp so với buổi sáng, thành cấp 16 siêu bão, giật trên cấp 17. Ảnh hưởng của bão, từ 22/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao.

Phước Tuấn