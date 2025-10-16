Tôi kinh hãi 'nước tinh khiết' 15 nghìn đồng bình 20 lít

Khi uống gần hết, nhìn kỹ, tôi mới thấy trong nước có những đốm lợn cợn như con dấm ăn.

Tôi hay đi đổi bình nước uống tại một tiệm tạp hóa gần nhà. Một lần, thấy bình quá cũ, có nhiều vết xướt, tôi thắc mắc với bà chủ tiệm tạp hóa thì bà ấy bảo: "Không biết, người ta giao sao thì bán vậy, bề ngoài vậy thôi chứ ở trong được cọ rửa sạch sẽ rồi".

Bình nước 20 lít giá chỉ 15 nghìn đồng, tôi biết với giá như vậy thì không thể đòi hỏi gì thêm. Thấy nước trong thì tôi cũng tạm tin tưởng. Vả lại các bình nước có thương hiệu thì giá từ 40 nghìn trở lên...

Các em sinh viên trong dãy trọ gần nhà tôi cũng uống loại bình nước 20 lít màu xanh "tinh khiết" giá 15 nghìn, thậm chí giá 10 nghìn đồng cũng có.

Một lần, sau khi uống gần hết bình nước, tôi chắt nước ra chai để chuẩn bị đi đổi, thì phát hiện lợn cợn trôi nổi ở phía trong, rõ ràng lúc bình còn đầy thì nước vẫn trong. Tôi thấy rợn cả người, bấy lâu nay mình đã uống những gì? Quá hoảng, tôi quyết định mua ngay nước 50 nghìn một bình uống, thấy tôi chở bình nước đó về, thì ai cũng bảo "sang thế".

Từ sau lần đó, tôi cố uống nước 50 nghìn một bình 20 lít thêm vài tháng, rồi chuyển qua uống nước đun sôi để nguội. Sau này, tôi đã chi tiền mua máy lọc nước.

Thế nhưng, những bình nước giá rẻ không rõ nguồn gốc vẫn được bán khắp nơi, từ dãy trọ sinh viên, văn phòng nhỏ, cho tới tiệc cưới ở quê. Người bán không biết nguồn nước từ đâu, người mua cũng không hỏi.

Ai cũng tin "mọi người đều uống được thì chắc không sao". Niềm tin ấy vô tình nuôi dưỡng cả một thị trường "nước sạch giá rẻ" mà trong nhiều trường hợp, chẳng ai dám chắc nó sạch đến đâu.

Cơ quan chức năng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất nước uống giả: có đủ máy khò, máy dập date, màng co, tem nhãn giả, thậm chí cả hóa chất tẩy rửa để làm sạch vỏ bình. Đọc tin, tôi chợt rùng mình.

Dũng Trần