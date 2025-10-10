Nước chiếu hết 'hư không' của Lại Lý Huynh trước kỳ vương Trung Quốc

Kỳ thủ cờ tướng số một Việt Nam, Lại Lý Huynh từng đả bại kỳ vương Trung Quốc Hồng Trí bằng nước chiếu hết đặc biệt tại Giáp Cấp Liên Tái 2023.

Hồng Trí (trái) trong ván đấu với Lại Lý Huynh ở trận bán kết giữa Thâm Quyến và Hàng Châu tại giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc, Giáp Cấp Liên Tái 2025. Ảnh: Baidu

Nhờ chiến thắng trước Doãn Thăng ở trận chung kết tại Thượng Hải, Trung Quốc hôm 27/9, Lý Huynh trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch cờ tướng cá nhân thế giới. Kỳ tích của anh cũng chấm dứt chuỗi 18 lần đăng quang liên tiếp của các kỳ thủ Trung Quốc tại giải.

Nhưng thực tế, cao thủ 35 tuổi của Việt Nam đã nhiều lần gây ấn tượng trước các đối thủ Trung Quốc. Lịch sử 69 năm của giải vô địch cờ tướng Trung Quốc ghi nhận 21 kỳ vương. Trong đó, Lý Huynh đã thắng 6 người tại các giải chính thức, gồm Triệu Quốc Vinh, Tôn Dũng Chinh, Lữ Khâm, Vu Ấu Hoa, Tạ Tĩnh và Hồng Trí. Những kỳ vương anh đã gặp mà chưa thể đánh bại là Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Triệu Hâm Hâm, Uông Dương và Hứa Ngân Xuyên.

Trong những kỳ vương là bại tướng của Lý Huynh, Hồng Trí đứng vị trí cao nhất theo cách tính Elo cờ tướng cũ, đứng thứ bảy Trung Quốc với hệ số 2.618, cao hơn nhiều so với Lý Huynh 2.500. Nhưng cũng chính Hồng Trí là kỳ vương duy nhất để kỳ thủ số một Việt Nam chiếu hết.

Ván đấu diễn ra tại lượt đi bán kết Giáp Cấp Liên Tái (giải đồng đội Trung Quốc) 2023, giữa đội Hàng Châu và Thâm Quyến. Lý Huynh cầm quân đỏ, đi tiên. Hai bên nhanh chóng đổi xe, về cờ tàn, nơi Lý Huynh có pháo và hai tốt, còn Hồng Trí có mã và một tốt. Thế chủ động dĩ nhiên thuộc về đại diện Hàng Châu, và anh tận dụng thời cơ bắt nốt quân tốt còn lại của thành viên Thâm Quyến.

Ván cờ kết thúc bằng nước chiếu hết, dù bên Đỏ không tung ra nước chiếu nào.

Thế cờ sau nước 98. b3-4, nước cờ chiếu hết.

Hồng Trí vẫn còn tới bốn quân cờ, nhưng cả bốn đều không có nước đi nào đúng luật. Tướng đen không thể lùi về vì sẽ bị pháo ăn, không thể sang lộ 4 hay lộ 6 vì bị các tốt đỏ quản lý.

Hai sĩ đen đều không có đường nào di chuyển, do bị chính tướng của chúng cản đường ở lộ 5. Mã đen cũng không thể di chuyển, vì sẽ phạm luật "lộ mặt tướng". Trong cờ tướng, hai tướng không được đối mặt nhau mà không có quân nào đứng giữa. Bên nào để lộ mặt tướng sẽ bị xử thua.

Do không còn nước đi nào hợp lệ, Hồng Trí thất bại, dù Lý Huynh đang không chiếu. Theo luật cờ tướng, hết nước đi hợp lệ sẽ bị xử thua. Còn trong cờ vua, nếu một bên hết nước đi hợp lệ mà không bị chiếu, ván cờ sẽ hòa theo luật stalemate, còn gọi là hòa pat.

Ở lượt trận này, Hàng Châu thắng Thâm Quyến 6-2. Ngoài bàn của Lý Huynh, Vương Thiên Nhất và Hoàng Trúc Phong lần lượt thắng Lý Thiểu Canh và Lý Hàn Lâm. Ở ván đầu tiên, Hàng Châu thất bại khi Thân Bằng thua Tào Nham Lỗi. Ở lượt về, Hàng Châu thắng cả hai bàn đầu nhờ Thiên Nhất và Thân Bằng, để vào chung kết.

Trong trận chung kết năm đó, Hàng Châu hòa Tứ Xuyên 4-4 ở lượt đi, rồi thắng 6-2 trong trận lượt về. Lý Huynh dù thua cả hai trận trước Hứa Văn Chương, vẫn cùng đội đăng quang. Đó là chức vô địch đầu tiên của một kỳ thủ Việt Nam tại giải hàng đầu Trung Quốc như Giáp Cấp Liên Tái.

Hồng Trí 45 tuổi, một lần vô địch cờ tướng Trung Quốc, năm 2005 và được phong "kỳ vương". Anh nằm trong nhóm kỳ vương đang phải ngồi tù vì mua bán độ, bên cạnh Thiên Nhất, Hâm Hâm, Từ Siêu và Tạ Tĩnh. Hồng Trí từng nhiều lần tố cáo Thiên Nhất mua bán độ, nhưng chính anh cũng dính chàm.

Biên bản ván đấu giữa Lý Huynh và Hồng Trí: 1. B7.1 m8.7 2. B3.1 p8-9 3. M2.3 x9-8 4. X1-2 x8.4 5. P2-1 x8-2 6. X9.2 b7.1 7. B3.1 x2-7 8. M8.7 t3.5 9. P1/1 m7.8 10. P1-3 x7-4 11. X2.4 p9-7 12. P3.6 p2-7 13. T3.5 p7-8 14. X2-3 b3.1 15. B7.1 x4-3 16. P8/1 m2.3 17. X9-8 s4.5 18. P8-7 x3-4 19. M7.6 m8/6 20. X3-2 m6.8 21. X2-3 m8/6 22. X3-2 p8-6 23. X8.4 x4-7 24. P7.1 p6-7 25. M3.4 x1-4 26. M6.5 m3.5 27. M4.5 x7-4 28. S4.5 .x/1 29. X8-6 x4.3 30. M5/6 m6/4 31. M6.4 x4-7 32. X2.2 x7-8 33. M4.2 m4.3 34. T5.7 p7.4 35. B9.1 p7.1 36. P7-9 p7-2 37. P9/1 p2/6 38. S5.6 p2.7 39. M2.3 tg5-4 40. M3/4 s5.6 41. B5.1 p2/7 42. B5.1 p2-5 43. M4/3 m3.1 44. P9.5 m1.2 45. T7/5 m2/4 46. B5-4 t5.7 47. S6.5 p5-7 48. B4-3 p7.4 49. T5.3 m4/3 50. P9-4 s6/5 51. B1.1 m3.5 52. P4/2 m5/4 53. P4/1 t7.5 54. B3-2 m4.6 55. P4-2 tg4.1 56. T7.5 tg4/1 57. S5.4 s5.4 58. T5/3 s6.5 59. T3.1 tg4-5 60. TG5.1 tg5-4 61. P2/3 t5/7 62. P2-4 m6.7 63. P4-1 m7/5 64. P1-2 tg4-5 65. B2.1 m5.4 66. B2-1 m4/5 67. P2-3 t7.9 68. .B.1 m5.6 69. /B.1 m6/4 70. TG5-4 m4/3 71. P3-5 tg5-4 72. T3/5 m3.4 73. T1.3 m4/6 74. /B-2 m6.7 75. B2-3 s5/6 76. B3-4 s4/5 77. B4-5 m7/6 78. B1-2 tg4.1 79. B2-3 tg4/1 80. P5-6 tg4-5 81. P6-1 tg5-4 82. P1.9 tg4.1 83. P1/5 m6/7 84. B5-6 m7/5 85. B6-5 m5.7 86. B5-6 m7/5 87. B6-5 m5.3 88. B5.1 tg4/1 89. B5-6 m3.1 90. P1.5 tg4.1 91. P1/9 tg4/1 92. TG4-5 m1/2 93. B6-7 m2.3 94. P1.9 tg4.1 95. B7.1 s5.4 96. T5.7 m3/5 97. B7.1 tg4-5 98. B3-4

Xuân Bình