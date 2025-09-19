Nước cây thuốc dòi có thể trị được viêm phổi không?

Tôi bị ho kéo dài, đau tức ngực, được mách uống nước cây thuốc dòi để chữa trị và phòng viêm phổi, liệu có tác dụng không? (Nguyễn Tuấn, 50 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cây thuốc dòi còn có tên là cây bọ mắm, cây dòi tím, cây dòi tía, đại kích biển... tên khoa học là Pouzolzia zeylanica. Cây thuộc loại thân thảo, sống thành bụi, cao khoảng 15 - 20cm. Loại này mọc dại hoặc được trồng làm thảo dược, có thể thu hoạch và sử dụng toàn bộ cây, từ rễ đến thân và lá.

Theo Y học cổ truyền, cây thuốc dòi có vị ngọt, tính mát, có tác dụng chữa ho, tiêu đờm, lợi tiểu, tiêu viêm... Tuy nhiên, việc sử dụng cây thuốc dòi để chữa bệnh phải tuân theo chỉ định của bác sĩ, người dân không nên tự ý sử dụng để tránh tác dụng phụ. Một số tác dụng phụ khi sử dụng không đúng cách có thể kể đến là: rối loạn điện giải, mất nước, nguy cơ gây sảy thai...

Ho nhiều, đau tức ngực có thể là triệu chứng của nhiều bệnh như cúm, viêm phế quản, viêm phổi, lao phổi, trào ngược dạ dày, tim mạch... Khi có những triệu chứng này, người bệnh nên đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ thăm khám, chẩn đoán đúng bệnh và điều trị dứt điểm.

Một hộ dân trồng cây thuốc dòi làm dược liệu trị ho. Ảnh: Tuệ Tâm

Trong các bệnh kể trên, cúm, viêm phổi phế cầu và lao phổi đều là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan, có nguy cơ tái nhiễm hoặc biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Các bệnh đều có thể phòng ngừa bằng vaccine, có thể tiêm phòng sau khi người bệnh điều trị ổn định.

Hiện Việt Nam có 4 loại vaccine phòng cúm như: Vaxigrip Tetra (Pháp), Influvac Tetra (Hà Lan) và GC Flu Quadrivalent (Hàn Quốc) tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn; Ivacflu-S (Việt Nam) tiêm cho người từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm, trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Vaccine phế cầu gồm 5 loại: Phế cầu 10 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến dưới 6 tuổi, phế cầu 13 và phế cầu 15 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi và người lớn, phế cầu 20 tiêm cho người từ 18 tuổi và phế cầu 23 tiêm cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp.

Ngoài ra, có nhiều bệnh khác có thể gây viêm phổi và nhiều biến chứng khác như não mô cầu, thủy đậu, sởi, zona thần kinh, sốt xuất huyết... mọi người nên sắp xếp để tiêm ngừa đầy đủ.

Cùng với việc tiêm ngừa, bạn nên đảm bảo chế độ dinh dưỡng, tập thể thao, uống đủ nước, giữ tinh thần lạc quan nhằm nâng tổng trạng, giảm bệnh tật. Đồng thời, bạn cũng nên giữ thói quen đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi đông người, rửa tay thường xuyên với nước sạch và xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi để tránh lây nhiễm hay phát tán vi khuẩn, virus cho mọi người xung quanh.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Lê Nga

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)