Núi Bà Đen hút khách dịp rằm tháng Giêng

Núi Bà Đen diễn ra các hoạt động văn hóa lễ hội, âm nhạc, hành hương, cầu an dịp rằm tháng Giêng, hút hàng nghìn người tham gia.

Rằm tháng Giêng (còn gọi là Tết Thượng nguyên hay Tết Nguyên tiêu) được xem là thời gian cao điểm hành hương đầu năm. Dịp này, người dân khắp nơi đổ về chiêm bái Linh Sơn Thánh Mẫu, cầu an, cầu tài và trải nghiệm cảnh sắc đặc trưng của mùa mây trên ngọn núi cao 986 m.

Trải qua hơn ba thế kỷ, tín ngưỡng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu trở thành nét văn hóa tâm linh đặc trưng vùng Nam bộ. Hàng năm, cứ sau Tết Nguyên đán, hàng chục nghìn người dân và phật tử lại hành hương về núi để dâng lễ, cầu nguyện bình an, công danh, tài lộc.

Trên đỉnh núi, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36 m là những công trình tâm linh nổi bật. Đặc biệt, năm nay tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cao 7,2m, được chế tác bằng đồng đỏ với bề mặt phủ nhũ vàng 24k thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái. Nhiều người tin rằng chiêm bái tượng Phật vàng vào sáng sớm mang lại may mắn, tài lộc cho năm mới.

Tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ngồi tướng kiết già (hay còn gọi là liên hoa tọa) giữa hồ sen vàng. Ảnh: Sun Group

Cùng với tín ngưỡng hành hương, tục "ngủ núi" trong đêm Rằm tháng Giêng cũng thu hút đông người tham gia, mong đón nhận nguồn năng lượng đầu năm.

Chị Mai Loan, du khách từ TP HCM, cho biết đây là năm đầu tiên chị ngủ lại núi, sáng sớm lên đỉnh chiêm bái Phật vàng và chiêm ngưỡng cảnh biển mây. "Cảm giác đứng giữa mây trời và ánh bình minh khiến tôi thấy vững tin hơn cho một năm mới", chị Loan nói.

Du khách "ngủ núi" tại chân Núi Bà. Ảnh: Sun Group

Ngoài hoạt động hành hương, nhiều du khách đến Tây Ninh để dự Hội xuân núi Bà Đen, diễn ra xuyên suốt tháng Giêng với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, tái hiện không gian lễ hội dân gian. Hội xuân khai mạc vào mùng 4 Tết Nguyên Đán và kéo dài đến hết tháng Giêng, trình diễn liên tục múa trống Chhay-dăm, nhạc ngũ âm và các điệu múa Khmer truyền thống. Chuỗi hoạt động được tổ chức giữa không gian chùa Bà hơn 300 năm tuổi và quần thể kiến trúc hiện đại trên đỉnh núi.

Năm nay, khu du lịch cũng giới thiệu vườn hoa tulip nhiều màu sắc, thu hút đông đảo du khách trẻ đến tham quan, chụp ảnh. "Hội xuân với nhiều hoạt động, từ văn hóa, tâm linh đến du lịch trải nghiệm nên phù hợp với mọi thành viên gia đình", chị Trần Thị Hạnh (TP HCM) cho biết.

Du khách check-in bên vườn hoa tulip. Ảnh: Sun Group

Từ trước Tết Nguyên đán, khu vực ga cáp treo, quảng trường và các tuyến đường dẫn lên chùa Bà thường xuyên đông kín khách. Mùng 1-6 Tết, đơn vị vận hành ghi nhận có 650.000 lượt khách đi cáp treo, riêng ngày mùng 4 đạt kỷ lục 157.000 lượt đi cáp treo lên núi.

Đơn vị vận hành tăng cường nhân lực, kéo dài thời gian hoạt động cáp treo để phục vụ nhu cầu di chuyển. Tháng Giêng cũng là thời điểm núi Bà Đen bước vào mùa mây đẹp nhất năm, khi biển mây bồng bềnh bao phủ sườn núi, tạo nên khung cảnh hiếm có.

Tượng Phật Bà bằng đồng cao 72 m với bình cam lộ trong tay, đứng giữa màn sương tại Sun World Ba Den Mountain. Ảnh: Sun Group

Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm phần lớn ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có "chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn".

Thái Anh