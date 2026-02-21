Biển người đổ về núi Bà Đen hành hương dịp đầu năm

Từ sáng sớm mùng 4 Tết, các tuyến đường dẫn về núi Bà Đen nhộn nhịp người dân và du khách ở TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ, phương tiện xếp hàng dài 2-3 km dưới chân núi.

Đại diện khu du lịch cho biết riêng ngày mùng 4 Tết, nơi đây đón gần 157.000 lượt khách đi cáp treo lên đỉnh núi.