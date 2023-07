Nửa năm chật vật của thị trường xe Việt Nam

Từ hãng đến đại lý, những biện pháp kích cầu liên tục được thực hiện nhưng doanh số 6 tháng đầu 2023 vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ 2022.

Hiếm có năm nào như 2023, đến tháng 5, tháng 6, nhiều hãng lẫn đại lý vẫn còn tích cực giảm giá bằng nhiều hình thức như tiền mặt, hỗ trợ trước bạ, tặng phụ kiện... để bán những mẫu xe sản xuất từ năm trước đó (2022). Thị trường ảm đạm, nhu cầu xuống thấp khiến những mẫu xe thuộc diện hàng "hot" trên thị trường như Corolla Cross, Xpander, Santa Fe có thời điểm giảm giá 50-60 triệu đồng hoặc hơn.

Một nữ trưởng phòng bán hàng đại lý Toyota ở TP HCM hồi cuối tháng 4 nói rằng, phải chấp nhận cắt lợi nhuận để giảm giá lô xe Corolla Cross 2022 nhằm giải quyết tồn kho. Bà đoán rằng lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp có thể sẽ được triển khai như năm ngoái nên cần đẩy hàng nhanh nhất có thể.

"Veloz cũng tồn nhưng dễ bán hơn vì xe đa dụng, giá dễ chịu hơn. Corolla Cross dùng cho cá nhân, giá cao hơn, khó bán hơn vì kinh tế đi xuống nên ai cũng cẩn trọng", quản lý này cho biết. Trước đó, mẫu CUV cỡ B+ nhập khẩu Thái Lan của Toyota thường bán chênh giá hàng chục triệu đồng, khách săn đón để có xe. Đến khi nhu cầu chậm lại, giá xe ổn định như mức đề xuất chứ hiếm khi giảm giá.

Dự đoán khó khăn của thị trường ôtô Việt Nam 2023 được các chuyên gia nhận thấy từ quý cuối 2022. Khi đó, nhu cầu mua sắm ôtô đã chậm lại dù rơi vào tháng cuối năm, thời điểm chạy doanh số của các hãng với nhiều chương trình ưu đãi và xu hướng sắm xe chơi Tết của khách hàng tăng cao. Kết thúc 2022, thị trường ôtô trong nước lần đầu vượt mốc nửa triệu xe, và sau đó là những lần giảm doanh số liên tiếp.

Thị trường ảm đạm đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó những yếu tố tác động lớn nhất kể đến như suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát trong nước, các kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán gặp nhiều biến động, lãi suất cho vay ở hầu hết các ngân hàng ở mức 2 con số trở lên... Bản thân các hãng cũng dự đoán được sức mua sẽ giảm trong 2023 nhưng "không ngờ khó đến thế".

Tháng 2 là tháng duy nhất trong nửa đầu 2023, doanh số thị trường cao hơn so với cùng kỳ 2022 nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 794 xe. Những tháng còn lại, tiêu thụ ôtô đều thấp hơn. So sánh nửa năm 2023 với 2022, toàn thị trường bán 176.976 xe, giảm 31%. Doanh số thị trường giảm mạnh nửa đầu 2023 do tác động của kinh tế vĩ mô và cũng vì nửa đầu năm 2022, ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước được triển khai áp (tháng 12/2021-5/2022).

Nhu cầu mua xe giảm, sự sôi động của thị trường chủ yếu đến từ những chương trình khuyến mại tràn lan của hãng và đại lý, từ xe phổ thông đến xe sang. Thậm chí xe thuộc hạng bán chạy như Toyota Vios vừa mới ra mắt bản mới cũng liền giảm giá ở đại lý, hay mới đây Honda City cũng vậy.

Xét trên thị trường xe phổ thông, hầu như tất cả các hãng đều giảm giá cho nhiều dòng xe, mức từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Những mẫu xe giá cao, kén khách, đời tồn 2022 như Ford Explorer, Volkswagen Teramont, Subaru Forester giảm giá 200-300 triệu đồng...

Khách hàng tham khảo xe tại một đại lý Mitsubishi ở TP HCM, tháng 3/2023. Ảnh: Phạm Trung

Với xe sang, nếu trước đây thường chỉ có BMW phân phối bởi Trường Hải mới giảm giá, nửa đầu 2023 chứng kiến các hãng như Volvo, Audi, Mercedes cũng giảm giá xe. Bằng ưu đãi trước bạ hoặc tiền mặt, giá nhiều mẫu xe sang giảm hàng trăm triệu đồng.

Xe mới giảm giá mạnh cũng tác động lớn đến thị trường thứ cấp, xe cũ. Nhiều đơn vị kinh doanh xe đã qua sử dụng cho biết chấp nhận bán lỗ hoặc giảm lợi nhuận nhằm đẩy hàng vì xe mới giảm giá liên tục, trên diện rộng. Và cũng để giảm áp lực quay vòng nguồn tiền, tái đầu tư xe khác.

Khi thị trường ảm đạm, tín hiệu tích cực mang tên ưu đãi lệ phí trước bạ lại được triển khai. Nghị định 41 giảm 50% cho xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ 1/7 được xem là cú hích cho thị trường ôtô nửa năm còn lại. Nhưng chính cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tài chính cũng đánh giá hiệu quả của lần hỗ trợ này khó đạt được như những lần trước vì kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.

Ông Nguyễn Quang Khải, giám đốc kinh doanh đại lý Ford Phú Mỹ (TP HCM), cho rằng, ưu đãi trước bạ đang giúp cho thị trường ấm hơn. "Nhưng với tình hình hiện tại, như lãi vay cao, kinh tế suy thoái ảnh hưởng đến thu nhập, quyết định mua xe của khách hàng vẫn còn rất dè dặt", ông nói.

Có hỗ trợ trước bạ từ Chính phủ nhưng vì thị trường kém sôi động, các đại lý bớt khuyến mại từ giữa tháng 6 nhưng ở mức 'co nhẹ" chứ không giảm 50% hoặc cắt hoàn toàn như những năm trước đó. Thậm chí nhiều đại lý còn giữ nguyên khuyến mại để kết hợp với ưu đãi trước bạ của nhà nước giúp giá xe giảm sâu, tăng tính thanh khoản.

Dự đoán về thị trường ôtô 2023, ông Võ Quốc Bình, giám đốc công ty mua-bán xe cũ Bình Minh tại TP HCM cho rằng, thị trường có thể phục hồi vào quý cuối 2023 khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên vào cuối năm bên cạnh các hỗ trợ của nhà nước. "So với năm 2022, doanh số ngành xe 2023 rất khó tái lập", ông nói thêm.

Từ tháng 6, thị trường ôtô trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ khi doanh số tăng trở lại nhờ hiệu ứng lệ phí trước bạ ưu đãi cho xe lắp ráp. Nhưng đến giữa tháng 8, các chuyên gia cho rằng sức mua có thể tiếp tục chững lại vì thị trường rơi vào tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch).

Thành Nhạn