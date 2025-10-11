Nữ võ sĩ bỏ UFC, hốt bạc từ mạng xã hội người lớn

Từng là gương mặt triển vọng của UFC, Paige VanZant bất ngờ rẽ hướng sang nền tảng người lớn OnlyFans - nơi cô kiếm được nhiều tiền hơn trong 24 giờ đầu so với toàn bộ sự nghiệp võ thuật.

Tháng 12/2013, Paige VanZant được công bố là một trong 11 võ sĩ nữ đầu tiên ký hợp đồng với UFC, thi đấu ở hạng rơm (Strawweight) - hạng cân nữ mới được tổ chức này thành lập.

Đến năm 2020, VanZant - khi đó mới 26 tuổi - đã là một trong những ngôi sao hàng đầu của UFC. Cô thắng 8, thua 5, sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể nhờ phong cách thi đấu máu lửa và vẻ ngoài cuốn hút. Nhưng ngay sau trận thua Amanda Ribas tại UFC 251 năm 2020, võ sĩ người Mỹ này tuyên bố treo găng.

VanZant mừng một chiến thắng thời còn thi đấu trên UFC. Ảnh: LLC

Quyết định này khiến giới võ thuật ngỡ ngàng, song bước ngoặt thực sự đến khi cô chọn hướng đi ít ai ngờ tới: gia nhập OnlyFans, nền tảng nội dung dành cho người trưởng thành. Một năm sau khi giải nghệ, VanZant mở tài khoản cá nhân, đăng tải hình ảnh và tương tác trực tiếp với người hâm mộ. Kết quả vượt xa mọi tưởng tượng.

"Tôi kiếm được nhiều tiền trong 24 giờ đầu tiên ở OnlyFans hơn cả sự nghiệp võ thuật của mình", cô kể trên chương trình Only Stans tuần này.

Theo VanZant, khoản thu nhập từ nền tảng này không chỉ ổn định mà còn giúp cô độc lập hoàn toàn về tài chính. "Giờ đây, tôi coi việc thi đấu chỉ như một thú vui, một công việc bán thời gian. OnlyFans mới là thứ nuôi sống tôi", cô cho biết.

VanZant nảy ra ý tưởng này rất tình cờ. Trên đường trở về khách sạn sau buổi họp báo, VanZant thử phát trực tiếp buổi ra mắt tài khoản OnlyFans. "Tôi chỉ mới online được một tiếng, mà số người đăng ký tăng vọt", võ sĩ giờ 31 tuổi nhớ lại. "Tôi nhìn thấy con số 52.000 người theo dõi. Khi đó tôi biết, cuộc đời mình đã thay đổi mãi mãi".

Paige VanZant từ bỏ UFC sau trận thua Amanda Ribas Paige VanZant từ bỏ UFC sau trận thua Amanda Ribas.

VanZant nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của OnlyFans. Khoản thu nhập cao giúp cô và chồng - võ sĩ Austin Vanderford - yên tâm rời xa sàn đấu chuyên nghiệp. "Tôi nghĩ: 'Mọi rủi ro đều xứng đáng'. Dù không còn làm việc với nhà tài trợ nào nữa, tôi vẫn ổn", cô bày tỏ.

Không chỉ VanZant, ngày càng nhiều VĐV Olympic chọn OnlyFans để kiếm sống, từ nội dung thể thao đến hình ảnh gợi cảm, tạo nên làn sóng gây tranh cãi toàn cầu.

Nhiều ý kiến chỉ trích VanZant vì "đánh mất hình ảnh thể thao", song cô phản bác: "Tôi vẫn luyện tập, vẫn thi đấu khi có cơ hội. Nhưng tôi hiểu rằng, giá trị bản thân không chỉ đến từ những cú đấm".

VanZant là một trong những gương mặt được yêu thích nhất trên OnlyFans. Ảnh: Lance

Sau 5 năm rời xa sàn đấu, VanZant vẫn được nhắc đến không phải vì những cú đòn knock-out, mà vì sự dũng cảm bước khỏi khuôn mẫu cũ. "Tôi không hối tiếc. Tôi đã chiến đấu, đã thắng, đã thua – và giờ tôi sống cuộc đời mà mình chọn", cô nói.

Hồng Duy (theo Marca)