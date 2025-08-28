Trào lưu VĐV Olympic kiếm tiền từ mạng xã hội người lớn

Ngày càng nhiều VĐV Olympic chọn OnlyFans để kiếm sống, từ nội dung thể thao đến hình ảnh gợi cảm, tạo nên làn sóng gây tranh cãi toàn cầu.

Hai năm trước, Kurts Adams Rozentals giành HC bạc U23 thế giới môn canoe slalom. Năm nay, VĐV 22 tuổi người Anh lại nổi tiếng, nhưng vì kiếm hàng trăm nghìn USD chỉ trong vài tháng nhờ bán nội dung người lớn trên OnlyFans, nền tảng thường gắn liền với khiêu dâm.

Rozentals bị Liên đoàn Canoeing Anh treo giò từ tháng 4, sau khi họ phát hiện anh đăng ảnh và video khỏa thân trên trang cá nhân. Nhưng chính quyết định này đã khiến tên tuổi anh lan truyền, kéo theo lượng thuê bao tăng vọt. "Chỉ bốn tuần sau khi trả lời BBC về việc bị cấm, tôi kiếm thêm 135.000 USD", anh nói.

VĐV canoering Anh, Kurts Adams Rozentals. Ảnh: IGNV

OnlyFans là một nền tảng mạng xã hội ra mắt năm 2016, cho phép người sáng tạo nội dung đăng tải hình ảnh, video và giao lưu trực tiếp với người hâm mộ thông qua hình thức trả phí thuê bao hằng tháng. Người dùng trả tiền để xem nội dung, còn chủ tài khoản nhận 80% doanh thu.

Dù ban đầu hướng đến nhiều lĩnh vực như thể thao, ẩm thực, âm nhạc, OnlyFans lại nổi tiếng nhờ các nội dung người lớn, tạo ra hình ảnh gắn liền với khiêu dâm. Tuy vậy, nền tảng này đang nỗ lực mở rộng, hợp tác với VĐV, nghệ sĩ và nhiều ngành nghề khác để thay đổi hình ảnh.

Giống nhiều VĐV Olympic, Rozentals sống nhờ khoản tài trợ của Anh dành cho VĐV thành tích cao, trung bình 22.000 USD mỗi năm. Nhưng anh nói rất khó duy trì cuộc sống với số tiền đó. Thời gian rảnh, Rozentals phải làm thêm ở kho Amazon và nhận việc dựng video. Căng thẳng và kiệt sức, anh tìm đường khác để tồn tại.

Ngay ngày đầu mở trang cá nhân trên OnlyFans, anh kiếm 3.800 USD, gấp đôi lương tháng từ Liên đoàn. Sau 8 tháng, số tiền đã lên đến hàng trăm nghìn USD. "Tôi không hối tiếc. Tôi dùng chính cơ thể mình để kiếm sống, và tôi coi đó là quyền kiểm soát của bản thân", Rozentals nói.

Anh cũng phải nhận những yêu cầu kỳ quái từ người hâm mộ, khiến công chúng vừa tò mò, vừa tranh cãi. "Có những kẻ bệnh hoạn ngoài kia, anh bạn ạ", VĐV canoeing nói thêm.

Rozentals là ví dụ cực đoan, nhưng không phải VĐV nào cũng dùng OnlyFans để đăng nội dung khiêu dâm. Một xu hướng mới đã xuất hiện: nhiều tên tuổi thể thao dùng nền tảng này để bán các nội dung hướng dẫn tập luyện, hậu trường hay giao lưu riêng với người hâm mộ.

Tymal Mills, thành viên tuyển cricket Anh vô địch World Cup T20 năm 2022, mới gia nhập OnlyFans. Anh bán video phân tích cú ném trong giải The Hundred với giá 5 USD, và khẳng định toàn bộ nội dung đều "thân thiện với gia đình". Đồng đội vẫn trêu anh có định ném bóng trong tình trạng khỏa thân không, nhưng Mills đáp rằng vợ anh chắc chắn không đồng ý.

VĐV nhảy sào Canada Alysha Newman. Ảnh: Daily Mail

Trước Mills là tay vợt tennis Nick Kyrgios, cựu thủ quân rugby Anh Chris Robshaw, cầu thủ bóng đá Douglas Costa, hàng loạt VĐV điền kinh và hơn 200 võ sĩ. Hai thợ lặn nổi tiếng của Anh, Jack Laugher, Noah Williams cũng mở tài khoản, song kèm lời nhấn mạnh "không có ảnh khỏa thân toàn phần".

Tại Canada, VĐV nhảy sào Alysha Newman từng dùng thu nhập từ OnlyFans để trang trải con đường đến HC đồng Olympic Paris 2024. Với phí 12 USD mỗi tháng, cô đăng ảnh gợi cảm, rồi bán riêng những tấm đẹp hơn với giá 68 USD trở lên. Báo cáo năm ngoái cho biết Newman đã thu hơn 230.000 USD từ nền tảng này.

Với nhiều VĐV Olympic, hào quang trên bục nhận huy chương không đồng nghĩa với giàu có. Tại Anh, mức tài trợ cao nhất cho VĐV thành tích cao chỉ khoảng 38.000 USD mỗi năm. Họ đủ sống, nhưng không dư dả, nhất là khi chi phí huấn luyện, ăn ở và di chuyển rất lớn.

Nữ hoàng trượt băng tốc độ từng giành 30 HC vàng quốc tế, Elise Christie sau khi giải nghệ rơi vào cảnh nợ nần, từng phải sống trong ô tô. Năm 2022, cô tham gia OnlyFans và hiện đăng nội dung hằng ngày. Christie thừa nhận từng lo sợ bị kỳ thị, nhưng coi đây là cứu cánh. "OnlyFans giúp tôi thoát khỏi giai đoạn tăm tối", cô nói. "Tôi mắc bệnh lưỡng cực, mất hết thu nhập, làm ba công việc một lúc. Giờ tôi ổn định hơn nhiều".

Christie so sánh sự thay đổi trong thái độ xã hội: "Ngày xưa người ta sốc vì Big Brother, bây giờ Love Island còn phổ biến hơn thế. Tôi nghĩ mọi người đang dần chấp nhận rằng mỗi người có cách dùng nền tảng riêng".

Nữ hoàng trượt băng tốc độ Elise Christie trong trang phục đội tuyển Anh, để quảng bá cho tài khoản của cô trên OnlyFans. Ảnh: IGNV

Các VĐV tham gia OnlyFans khiến chính các tổ chức thể thao lúng túng. Liên đoàn Canoeing Anh đã treo giò Rozentals vì "ảnh hưởng hình ảnh". Liên đoàn Cricket Anh từ chối cho Mills dán logo OnlyFans lên gậy thi đấu, với lý do không phù hợp định hướng gia đình.

Nhưng bản thân OnlyFans cũng đang thay đổi chiến lược. Với hơn 400 triệu người dùng và định giá 6 tỷ bảng, nền tảng này chủ động ký hợp đồng với VĐV để mở rộng nội dung ngoài khiêu dâm, như dạy nấu ăn, biểu diễn hài, và giờ là thể thao.

Theo Mills, nền tảng này được thiết kế sẵn cho VĐV, vì họ toàn quyền kiểm soát nội dung và có lượng CĐV trung thành sẵn. Tuy nhiên, anh vẫn tự hỏi liệu gắn thương hiệu cá nhân với một nền tảng nhiều tai tiếng có phải nước cờ khôn ngoan.

Theo Daily Mail, OnlyFans đang chuẩn bị chiêu mộ thêm các cầu thủ bóng đá. Nếu thành công, làn sóng này sẽ bùng nổ hơn, bởi bóng đá sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ so với nhiều môn thể thao khác.

Rozentals thì vẫn nuôi hy vọng dự Olympic, dù bị coi là "vết nhơ" của canoe Anh. "Tôi đoán họ vẫn giữ tư tưởng cũ về hình mẫu VĐV hoàn hảo. Nhưng thời thế đã khác. Đừng ghét người chơi, hãy ghét cuộc chơi", anh nhấn mạnh.

Xuân Bình (theo Daily Mail)