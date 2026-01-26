Nữ tỷ phú lừa đảo muốn ra tù sớm

Cựu CEO hãng xét nghiệm máu Theranos Elizabeth Holmes nộp đơn xin giảm án để được ra tù sớm, sau khi đã thụ án vài năm vì lừa đảo nhà đầu tư.

Theo website của Văn phòng Ân xá thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, đơn xin giảm án được Elizabeth Holmes nộp lên năm ngoái, hiện ở trạng thái "chờ giải quyết". Theo cơ sở dữ liệu trực tuyến mới nhất của Cơ quan Trại giam Liên bang Mỹ (BOP), ngày mãn hạn tù của Holmes dự kiến là 30/12/2031.

Cô đã được giảm án vài lần trong thời gian qua. Nếu đề nghị giảm án của Holmes được chấp thuận, cô có thể được trả tự do sớm gần 6 năm.

Elizabeth Holmes trong nhà tù tại Texas tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Elizabeth Holmes là doanh nhân hiếm hoi tại Thung lũng Silicon bị kết tội lừa đảo. Cô bỏ Đại học Stanford năm 19 tuổi để gây dựng Theranos và từng được coi là Steve Jobs phiên bản nữ nhờ lời hứa hẹn về công nghệ xét nghiệm hàng loạt bệnh chỉ bằng vài giọt máu.

Câu chuyện này thuyết phục được nhiều nhà đầu tư, bệnh nhân và cả người hâm mộ của Holmes. Theranos huy động được hơn 700 triệu USD từ các nhà đầu tư, qua mặt được cả những người thông minh nhất ở Thung lũng Silicon. Startup này từng được định giá tới 9 tỷ USD, giúp Holmes thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới năm 2015 với tài sản 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, đến năm 2015, vụ việc bị đưa ra ánh sáng sau một cuộc điều tra của Wall Street Journal. Theo đó, Theranos chỉ thực hiện khoảng 12 trong số hàng trăm xét nghiệm bằng công nghệ mà họ cam kết là độc quyền. Họ còn bị phát hiện sử dụng thiết bị của bên thứ ba để làm các xét nghiệm máu truyền thống, thay vì dùng công nghệ của mình. Đầu năm 2022, Holmes bị xác định phạm 4 tội danh lừa đảo, nhận mức án 11 năm tù, đặt dấu chấm hết cho biểu tượng công nghệ một thời.

Vài tháng gần đây, Holmes thu hút sự chú ý sau khi tài khoản X của cô xuất hiện các bài đăng ca ngợi các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Tài khoản này cũng đăng tải các nội dung về gia đình của Holmes và hoạt động của cô trong tù. Nội dung khẳng định "chủ yếu là lời của Holmes, nhưng do người khác đăng". Hiện chưa rõ ai là người quản lý tài khoản này.

"Chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh để chứng minh sự vô tội, và biết rằng sự thật không thể bị che giấu mãi", tài khoản của Holmes đăng tải tuần trước. Năm ngoái, một tòa án phúc thẩm Mỹ ra phán quyết giữ nguyên bản án với Holmes và Chủ tịch Theranos Ramesh "Sunny" Balwani. Tòa cũng không thay đổi phán quyết buộc Holmes và Balwani phải bồi thường 452 triệu USD cho các nạn nhân.

Hà Thu (theo CNN, Reuters)