Nữ trưởng phòng ế vì hỏi đối tượng vì sao bị hói

Ngay lần xem mắt do mai mối, chị họ tôi đã liên tục dồn hỏi đối phương tại sao bị hói và kể về con mèo rụng lông nhà chị.

Kho tàng ca dao, tục ngữ dân gian có một đúc kết, như lời răn dạy cho những ai muốn làm ông tơ bà nguyệt, như sau: "Ở đời có bốn cái ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu".

Tôi, vì quá thương bà chị họ tài giỏi và xinh đẹp của tôi ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa có mối lương duyên nào, nên có hẹn làm mai một anh họ hàng xa bên ngoại của tôi cho chị. Chị vui vẻ nhận lời và đi gặp mặt ông anh mà tôi giới thiệu.

Nói sơ qua, bằng cảm quan đánh giá của tôi, đối tượng mà tôi giới thiệu cho chị cũng gọi là "mây tầng nào, gió tầng đó". Chị làm trưởng phòng của một công ty thì anh mà tôi giới thiệu cũng là trưởng chi nhánh kinh doanh của một đơn vị.

Ngày họ "xem mắt", tôi háo hức, nói với mẹ: "Mẹ nói bên nhà dì chưa, có khi cuối năm nay nhà mình sang nhà dì ăn cưới".

Hôm ấy, chờ mãi mà không thấy hai "đối tượng" nhắn tin cho bà mai là tôi, tôi đang định nhắn tin hỏi thăm trước, thì ông anh đã nhắn: "Anh không biết chị em thường ngày ăn nói thế nào, nhưng mới gặp lần đầu mà chị em đã hỏi anh sao mới ngoài 30 đã hói đầu rồi, chắc suy nghĩ nhiều dữ lắm, hay tại thức khuya làm việc nhiều, chắc để được nhiều tiền lắm rồi ha".

Tôi đang đơ người chưa biết nói sao thì anh nhắn thêm: "Cố né tránh vấn đề nhưng chị em vẫn hỏi, xong rồi cười hềnh hệch bảo: Con mèo nhà em nuôi lông cũng rụng nhiều lắm, tuần nào cũng phải hút bụi mệt nghỉ".

Tôi kinh ngạc phát hiện ra sao chị mình có thể nói mọi thứ, nhất là ngoại hình của người khác một cách trơn tuột như vậy được nhỉ? Tôi nhắn thăm dò chị, hỏi buổi gặp ban đầu hai người nói về những gì, thì lại một phen kinh ngạc nữa ập đến: Chị nói rằng chị kể về con mèo chị đang nuôi, hỏi đối phương có thích nuôi mèo không, sau đó chị nói thêm: "Không biết ông anh em làm gì mà mới ngoài 30 mà đã hói tóc rồi. Bên nhà ảnh có gen hói tóc hả".

Tôi cứng đơ toàn tập. Tôi biết ông anh không vẽ chuyện, mà bà chị họ mình nhắc câu chuyện hói đầu một cách tự nhiên như vậy, thì cũng không phải có ác ý.

Từ xưa đến giờ, tôi cứ nghĩ chị thẳng tính, kiểu típ người "ruột để ngoài da", thấy gì nói đó. Họ hàng tôi cũng nghĩ như vậy, đôi lúc có một số câu nói của chị làm người nghe thấy hoang mang, tổn thương, nhưng nghĩ thôi kệ vì "nó nói cũng đúng".

Nhưng tôi cho rằng đó cũng là một thiệt thòi của chị. Người thân không dám điều chỉnh và nhắc nhở, trong khi bản thân chị cứ nghĩ mình là người thẳng thắn, không dám nói xạo để người khác vui lòng.

Cách đó cũng khá lâu, tôi có nghe chị tâm sự là không được quy hoạch vào chức vụ phó giám đốc khối, tôi chia sẻ với chị. Nhưng sau vụ làm mai mối này, tôi mới ngộ ra lý do, đó là với cách nói chuyện như vậy, chị chỉ hợp làm trưởng phòng, "trấn áp" nhân viên nội bộ thôi. Còn nếu lên phó giám đốc, phải đi ngoại giao tiếp khách nhiều, có lẽ công ty cũng không dám mạo hiểm.

Mỹ