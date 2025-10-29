Nữ TikToker 'bẻ cong' 12 xương sườn để có eo con kiến

MỹĐể sở hữu vòng eo thon chắc, nữ TikToker Tiffany Wisconsin nhờ bác sĩ thực hiện kỹ thuật "Rib Sculpt Plus", can thiệp và tái định vị 12 xương sườn.

Trong bài chia sẻ độc quyền với Us Weekly hồi giữa tháng 10, nhà sáng tạo nội dung Tiffany Wisconsin tiết lộ đã tới Beverly Hills, California, để thực hiện "Rib Sculpt Plus". Đây là một kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tạo ra vòng eo thon gọn bằng cách tái định hình và thu nhỏ các cặp xương sườn cuối cùng. Thay vì cắt bỏ, phương pháp này tập trung vào việc uốn cong xương sườn vào phía trong và cố định lại, kết hợp ("Plus") với hút mỡ vùng eo lưng để tối đa hóa hiệu quả tạo đường cong sắc nét. Vì là một đại phẫu được thực hiện qua nội soi, kỹ thuật này đòi hỏi tay nghề bác sĩ rất cao và chỉ phù hợp với những người có sức khỏe tốt nhưng sở hữu khung xương sườn to bè bẩm sinh.

"Rib Sculpt Plus không giống như phẫu thuật cắt sườn truyền thống", Tiffany nói. "Nó an toàn hơn, không để lại sẹo và quá trình hồi phục được hỗ trợ bằng một chiếc áo định hình hoạt động như khung nẹp cố định. Đó là cách duy nhất tôi có thể đạt được vóc dáng này và tôi thực sự hài lòng với nó".

Thủ thuật trên được thực hiện bởi bác sĩ Chaudhry của phòng khám Be That Beautiful. "Tôi đã bay cả chặng đường dài để gặp Chaudhry vì không ai khác ở Mỹ được đào tạo để làm điều ông ấy làm", Tiffany chia sẻ.

Tiffany Wisconsin. Ảnh: Us Weekly

Theo Tiffany, các bác sĩ khác chỉ can thiệp 3 xương sườn mỗi bên, trong khi ông có thể làm tất cả 12. Phòng khám của ông ấy nằm ngay gần khu Rodeo Drive và "xứng đáng đến từng xu". Gói phẫu thuật của cô không chỉ dừng lại ở xương sườn mà còn hút mỡ lưng trên, hông và eo. Quá trình hồi phục của Tiff diễn ra tại Prestige Aftercare, trung tâm chăm sóc hậu phẫu dành cho giới thượng lưu, nơi cung cấp các dịch vụ sang trọng như đầu bếp riêng, phòng riêng và tầm nhìn ra Đồi Hollywood.

"Phần khó khăn nhất là ngủ thẳng lưng trên giường cho đến khi chiếc ghế tựa Lazy Boy mới của tôi được giao tới", cô nói, cho biết đang hồi phục tốt và đã bắt tay vào làm nội dung vlog để đưa người hâm mộ cùng trải qua hành trình này.

Trong 3 tháng tới, Tiffany sẽ phải mặc áo định hình 24/7, chỉ cởi ra khi tắm, để xương sườn lành lại ở vị trí đã được điều chỉnh. Người hâm mộ liên tục gửi tin nhắn cho cô để tìm hiểu thông tin, nhiều người trong số họ đang cân nhắc bay đến Los Angeles để phẫu thuật.

Giống như nhiều trào lưu làm đẹp lớn khác, quyết định thu hẹp eo của Tiffany bắt nguồn từ TikTok. Cô tìm thấy bác sĩ Chaudhry sau khi xem video của một phụ nữ chuyển giới ghi lại trải nghiệm của cô với phương pháp Rib Sculpt Plus. "Tôi đã muốn làm điều này từ năm 2023 nhưng không thể tìm thấy thông tin chính xác", Tiffany thú nhận. "Khi tôi thấy trải nghiệm của cô ấy, tôi biết rằng điều đó là hoàn toàn có thể".

Động thái này đã tạo ra một làn sóng xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ, những người vốn coi Tiffany không chỉ là nhà sáng tạo nội dung mà còn là người tiên phong cho các hình thức can thiệp cơ thể táo bạo.

Với vòng eo thon gọn hơn, chế độ ăn uống lành mạnh và mục tiêu tập pilates trở lại sau 3 tháng, Tiffany đang bắt đầu một hành trình mới. Cô không còn che giấu việc phẫu thuật mà tự hào đón nhận nó. "Vài năm trước, tôi có thể đã giấu chuyện này vì sợ bị phán xét. Còn bây giờ? Tôi làm vì chính mình. Tôi cảm thấy mạnh mẽ, quyến rũ và là chính mình hơn bao giờ hết", Tiffany nói.

Bác sĩ Chaudhry tại phòng khám Be That Beautiful ở Beverly Hills, Mỹ, thực hiện ca phẫu thuật sườn cho Tiffany Wisconsin. Ảnh: Be That Beautiful

Bình Minh (Theo US Weekly)