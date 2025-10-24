Nữ thủ khoa đạt điểm gần tuyệt đối ở Đại học Xây dựng Hà Nội

Trước khi tốt nghiệp thủ khoa với 3.9/4 điểm, Hoài Thu từng "như lạc vào thế giới khác" với các môn Hình họa và vẽ kỹ thuật, nhiều đêm thức trắng khi thực hiện 13 đồ án môn học.

Dương Thị Hoài Thu, 24 tuổi, quê Thái Nguyên, vừa nhận bằng kỹ sư loại xuất sắc ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trong hơn 1.100 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư nhận bằng đợt tháng 10, Thu có điểm tổng kết (GPA) cao nhất - 3.9/4.

Tại lễ trao bằng hôm 11/10, khi đại diện sinh viên phát biểu, Thu xúc động kể về chuỗi ngày miệt mài bên đồ án, bản vẽ, mô hình cùng những báo cáo, thí nghiệm, mô phỏng, hay những ngày bảo vệ căng thẳng.

Thu nhìn nhận đây là dấu mốc đặc biệt trong 5 năm đại học với một bông "hoa của đá" - biệt danh dành cho nữ sinh trường Xây dựng.

Dương Thị Hoài Thu. Ảnh: Dương Tâm

Thu là cựu học sinh trường THPT Phú Bình, Thái Nguyên. Năm đầu thi đại học, nữ sinh đỗ ngành Kỹ thuật sinh học của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng chỉ sau một tuần, vì lý do cá nhân, Thu dừng học. Một năm sau, nữ sinh quyết tâm thi lại.

Xét bằng tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), Thu đặt nguyện vọng một vào ngành Y khoa, coi đây là lựa chọn mơ ước. Khi tính toán nguyện vọng thứ hai, Thu thấy ngành Kỹ thuật cấp thoát nước thiết thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nhu cầu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.

Dù đã tìm hiểu về ngành, nhưng khi vào trường năm 2020, Thu vẫn mông lung. Không còn cảnh thầy cô cầm phấn viết từng câu lên bảng để chép, nữ sinh phải mất một học kỳ để thích nghi, quen với cách học.

"Mình vạch ra mục tiêu rõ ràng cho từng tuần, duy trì sự kỷ luật và thói quen tự học", Thu cho biết. Nữ sinh thấy học thuộc lòng không phải cách hiệu quả nên cố gắng đi sâu vào bản chất vấn đề, học qua sơ đồ tư duy, ghi chép lại những kiến thức thầy cô giảng nhưng không có trong giáo trình.

Mỗi lần đến lớp, Thu luôn chọn ngồi ở ba bàn đầu để dễ nghe giảng, hỏi luôn bạn bè, thầy cô, anh chị khóa trên khi có thắc mắc.

Vốn học sâu Toán, Hóa, Sinh, không có khả năng vẽ và ít khi phải tưởng tượng, nữ sinh "như lạc vào thế giới khác" khi học môn Hình họa và vẽ kỹ thuật. Một năm sau, Thu làm đồ án đầu tiên ở hai môn "Cấp nước đô thị và công nghiệp" và "Thoát nước đô thị và công nghiệp".

Tổng cộng, trong 5 năm đại học, nữ sinh phải làm 13 đồ án môn học, trong đó đồ án đầu tiên khiến Thu áp lực nhất do chưa biết cách làm.

Thu phải học cách đọc bản vẽ, tra cứu các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia về cấp và thoát nước, học cách sử dụng các phần mềm vẽ, tính toán thủy lực. Tất cả đều rất mới mẻ, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ bởi số liệu "sai một ly" là bản vẽ "đi một dặm".

Hoài Thu nhận bằng kỹ sư xuất sắc, hôm 11/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những đồ án tiếp theo vẫn khiến Thu áp lực, khi phải liên tục cập nhật, học các kỹ năng, công cụ mới. Nữ sinh đọc nhiều tài liệu trong và ngoài nước, đi trải nghiệm ở các nhà máy, công ty tư vấn thiết kế để học hỏi. Với mỗi đồ án, Thu mất khoảng hai tháng để hoàn thiện, trong đó nhiều đêm thức trắng.

Riêng với đồ án tốt nghiệp, nữ sinh mất gần 4 tháng để làm đề tài thiết kế hệ thống cấp nước cho khu kinh tế đông nam Nghệ An, với nhiều công đoạn như xin số liệu thực tế từ địa phương, tìm hiểu chất lượng nước, kiểm tra quy chuẩn, tính toán để ra được một bản thiết kế khả thi nhất.

"Nếu để đạt 7 điểm đồ án, mình nghĩ không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm sức. Nhưng mình rất cầu toàn, muốn tạo ra bản vẽ có tính đột phá", Thu nói.

Đồ án của Thu đạt 9,5/10, được gửi dự thi Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ngành Nước do Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức, dự kiến công bố kết quả vào tháng 11.

Ngoài học tập, Thu là thành viên tích cực trong câu lạc bộ Kỹ sư ngành Nước và đội sinh viên tình nguyện của khoa, giành nhiều học bổng của trường và doanh nghiệp. Thu cũng tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ ba, có hai đề tài đạt giải cấp trường, liên quan xử lý nước thải, bùn thải và chất thải.

Hướng dẫn Thu nghiên cứu từ cuối năm 2022, TS Dương Thu Hằng, giảng viên Bộ môn Cấp thoát nước, đánh giá học trò nghiêm túc, có tư duy khoa học sáng.

"Thu không chỉ nắm chắc kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng tự học, tự tìm tòi tài liệu rất tốt, có trách nhiệm và cầu tiến, luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đúng tiến độ, dù khối lượng đôi khi rất lớn", cô Hằng nói.

Thu đang tìm việc ở các công ty tư vấn thiết kế, quản lý hạ tầng kỹ thuật nước. Cô dự tính vừa làm, vừa học lên thạc sĩ nhằm trau dồi và nâng cao kiến thức chuyên môn.

Dương Tâm