Nữ tay vợt trong top 100 gia nhập kênh người lớn

Tay vợt số 97 thế giới Panna Udvardy gia nhập OnlyFans - nền tảng với nội dung người lớn, ít ngày sau khi gia đình bị đe dọa.

Sau khi tham dự giải WTA 125 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ hồi giữa tháng 3, Udvardy bất ngờ thông báo tham gia nền tảng nội dung trả phí OnlyFans. Đây là hành động nhằm mở rộng hình ảnh cá nhân của tay vợt Hungary ngoài sân đấu.

Trước đó, Udvardy tiết lộ đã nhận hàng loạt tin nhắn đe dọa qua WhatsApp từ một số điện thoại lạ. Nội dung yêu cầu tay vợt 27 tuổi phải cố tình thua trận, nếu không gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Những tin nhắn này thậm chí có hình ảnh vũ khí đi kèm, khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Cảnh sát đã phải vào cuộc bảo vệ gia đình Udvardy.

Một trong những hình ảnh đời sống thường ngày được Udvardy đăng tải trên OnlyFans. Ảnh: MPortal

Udvardy cho rằng dữ liệu cá nhân của cô có thể bị rò rỉ từ hệ thống dữ liệu của Hiệp hội quần vợt nữ thế giới WTA. Vấn đề này vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Trong thông báo trên mạng xã hội, Udvardy khẳng định việc tham gia OnlyFans không chỉ là phản ứng nhất thời sau sự cố, mà còn là cách cô kiểm soát hình ảnh cá nhân trên mạng.

"Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình, không chỉ là tennis", Udvardy nhấn mạnh mong muốn kết nối trực tiếp với người hâm mộ và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Udvardy hiện vẫn thi đấu chuyên nghiệp, với thứ bậc quanh top 100 và từng vươn lên vị trí cao nhất số 76 thế giới. Quyết định của cô cũng phản ánh xu hướng mới trong làng banh nỉ, khi nhiều tay vợt ngoài nhóm hàng đầu tìm kiếm nguồn thu nhập từ các nền tảng số.

Vụ việc của Udvardy một lần nữa cho thấy áp lực lớn mà các tay vợt phải đối mặt. Không chỉ là thành tích thi đấu, họ còn chịu ảnh hưởng từ vấn nạn cá cược, rò rỉ dữ liệu cá nhân và các mối đe dọa trực tiếp trong cuộc sống. Vì thế, việc xây dựng nguồn thu nhập độc lập và kiểm soát hình ảnh cá nhân - như cách Udvardy đang làm - được xem là một hướng đi ngày càng phổ biến trong thể thao chuyên nghiệp hiện đại.

Udvardy trên sân quần vợt.

Trường hợp của Udvardy không phải cá biệt. Trước đó, một số tay vợt như Sachia Vickery hay Arina Rodionova cũng đã xuất hiện trên OnlyFans.

Dù vậy, xu hướng này vẫn gây tranh cãi, đặc biệt với các cựu tay vợt. Điển hình là Ashley Harkleroad. Sau khi giải nghệ, cựu số 39 thế giới chuyển sang hoạt động trên OnlyFans, đăng tải nội dung gợi cảm và thu hút lượng lớn người theo dõi. Sự lựa chọn này từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng tennis, nhất là khi Harkleroad vốn nổi tiếng với những quyết định táo bạo như chụp ảnh cho tạp chí Playboy.

Vy Anh