Hajar Abdelkader, 21 tuổi, gây sốc khi thi đấu như người mới tập chơi tại giải Kenya, làm dấy lên nghi án mua suất đặc cách.

Abdelkader, 21 tuổi, dự giải nhờ vé đặc cách sau khi một tay vợt chủ nhà rút lui vì chấn thương. Theo hồ sơ đăng ký, cô gái người Ai Cập tập luyện từ 14 tuổi và đây là sự kiện lớn đầu tiên.

Tuy nhiên, Abdelkader lại xuất hiện với vẻ ngoài không khác gì những người mới tập chơi quần vợt, với quần legging, áo phông, đeo kính và nhanh chóng thua 0-6, 0-6 sau 37 phút.

Ngoài tỷ số chênh lệch, màn trình diễn của Abdelkader khiến người xem nghi ngờ cô chưa từng chơi quần vợt ở các cấp độ trẻ trước đây. Tay vợt này mắc 20 lỗi giao bóng kép, tỷ lệ giao bóng một trong sân chỉ 8%, giao bóng hai 9% và đôi lúc tỏ ra lúng túng khi chọn vị trí đứng giao bóng. Cả trận, Abdelkader chỉ ghi được ba điểm, đều do đối thủ tự đánh hỏng, trong đó có hai lỗi kép.

Theo tờ Daily Mail (Anh), thứ duy nhất Abdelkader giành được sau trận đấu này có lẽ là danh hiệu "tay vợt chuyên nghiệp tệ nhất lịch sử".

Xuất hiện tay vợt chuyên nghiệp tệ nhất lịch sử Màn trình diễn của Abdelkader trong trận gặp Schaedel hôm 7/1.

ITF World Tennis Tour là giải đấu cấp thấp nhất trong ba cấp độ thi đấu chuyên nghiệp, đứng sau WTA, ATP và Challengers Tour. Dù vậy, các sự kiện ITF vẫn thường được những tay vợt hàng đầu lựa chọn tham dự để cải thiện thứ bậc sau thời gian vắng mặt dài hạn.

Giải đấu W35 ở Nairobi, Kenya tuần này diễn ra trên mặt sân đất nện tại Câu lạc bộ Thể thao Parklands, có bảy tay vợt trong top 500 thế giới, và tiền thưởng là 30.000 USD. Tay vợt dự giải nếu bị loại ở vòng đầu vẫn được nhận khoảng 300 USD. Sau khi hạ Abdelkader, Lorena Schaedel sẽ chạm trán hạt giống số 7 Ren Yufei ở vòng tiếp theo.

Sự xuất hiện của tay vợt yếu kém chuyên môn như Abdelkader khiến nhiều người nghi ngờ ban tổ chức đã bán suất đặc cách – điều bị cấm bởi Cơ quan Liêm chính Quần vợt (ITIA). Theo Chương trình chống tham nhũng trong quần vợt, tất cả các tổ chức, người chơi không được phép trực tiếp hoặc gián tiếp đề nghị trả tiền hoặc nhận tiền để cấp suất đặc cách.

Suất này sẽ dành cho những tay vợt triển vọng trong khu vực, những người trước đó không được chọn tham dự vòng đấu chính. Trong trường hợp giải đấu ở Nairobi, quyền trao vé thuộc về Liên đoàn quần vợt Kenya. Hiện CEO của giải đấu chưa bình luận về sự việc.

Vy Anh