Nữ tay vợt bỏ Australia Mở rộng vì trữ đông trứng

Tay vợt Mỹ Danielle Collins tạm nghỉ thi đấu giai đoạn đầu mùa giải 2026, trong đó có Australia Mở rộng, để thực hiện các thủ thuật trữ đông trứng.

Thông tin được Collins chia sẻ trên Instagram, sau khi tên cô không xuất hiện trong danh sách dự Australia Mở rộng 2026. "Tôi muốn cập nhật với mọi người vì đã có rất nhiều câu hỏi", Collins viết. "Tôi dành thời gian hồi phục chấn thương lưng và cũng đang thực hiện một số thủ thuật trữ đông trứng".

Theo tay vợt người Mỹ, đây là một trải nghiệm đặc biệt nhưng cũng không dễ dàng. Cô thừa nhận việc sử dụng hormone trong quá trình điều trị gây ra nhiều khó chịu, song bày tỏ sự biết ơn với bạn bè đã hỗ trợ trong thời gian này. Collins cho biết cô còn một lần thực hiện thủ thuật nữa.

Vì lý do sức khỏe, Collins sẽ chưa thể trở lại thi đấu trong giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể thấy cô xuất hiện với vai trò khác. "Tôi sẽ không thi đấu trong phần đầu của năm, nhưng mọi người sẽ thấy tôi bình luận trên Tennis Channel", cô cho biết thêm.

Danielle Collins làm động tác hôn gió sau khi thắng Destanee Aiava tại Australia Mở rộng 2025. Ảnh: AP

Australia Mở rộng 2026 là Grand Slam mở màn mùa giải quần vợt, diễn ra từ ngày 12/1 đến 1/2 tại Melbourne. Giải đấu quy tụ hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới ở cả nội dung nam và nữ, với mặt sân cứng đặc trưng thường tạo ra nhiều bất ngờ ngay từ những vòng đầu. Australian Mở rộng cũng được xem là thước đo phong độ của các ngôi sao sau kỳ nghỉ đông và giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải.

Mùa trước, Collins dừng bước ở vòng ba khi thua Madison Keys - đồng hương sau đó đăng quang. Tại giải này, Collins gây chú ý với những màn tương tác sôi nổi cùng khán giả. Cô từng chia sẻ rằng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài mang lại động lực lớn cho mình, giúp cô tập trung và thi đấu quyết tâm hơn. "Tôi yêu điều đó. Năng lượng từ khán giả luôn thúc đẩy tôi tiến lên", Collins nói.

Collins, sinh năm 1993, từng vươn lên vị trí số 7 thế giới ở nội dung đơn và số 79 ở nội dung đôi trên bảng xếp hạng WTA. Trong sự nghiệp, cô giành bốn danh hiệu đơn WTA, nổi bật là chức vô địch WTA 1000 Miami Open 2024, cùng một danh hiệu đánh đôi. Cô từng vào chung kết đơn nữ Australian Open 2022 - thành tích Grand Slam tốt nhất trong sự nghiệp.

Trước khi thi đấu chuyên nghiệp, Collins gây tiếng vang lớn ở hệ thống quần vợt đại học Mỹ khi khoác áo Đại học Virginia. Cô hai lần vô địch đơn nữ NCAA vào các năm 2014 và 2016, khép lại sự nghiệp đại học với vị trí tay vợt số một toàn quốc. Collins bắt đầu được chú ý trên WTA Tour năm 2018 khi vào bán kết Miami Open, trước khi bứt phá mạnh mẽ tại Australian Open 2019, nơi cô vào bán kết và gây sốc khi loại hạt giống số hai Angelique Kerber.

Danh hiệu WTA đầu tiên của Collins đến tại Palermo Ladies Open 2021. Sau đó, cô duy trì vị thế trong nhóm tay vợt hàng đầu thế giới, đỉnh cao là mùa giải 2024 khi đăng quang Miami Open, bất chấp từng tuyên bố đây sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp.

Trữ đông trứng là phương pháp bảo tồn khả năng sinh sản, ngày càng được nhiều VĐV nữ và phụ nữ hoạt động trong môi trường cường độ cao lựa chọn. Quy trình này bao gồm việc kích thích buồng trứng bằng hormone trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó thu thập và bảo quản trứng ở nhiệt độ cực thấp để sử dụng trong tương lai. Với các tay vợt chuyên nghiệp, trữ đông trứng được xem là giải pháp giúp họ chủ động hơn trong việc cân bằng giữa sự nghiệp thể thao đỉnh cao và kế hoạch cá nhân.

Tuy nhiên, quá trình này thường đi kèm những tác động không nhỏ đến thể trạng, như mệt mỏi, thay đổi hormone và cần thời gian hồi phục, khiến nhiều VĐV buộc phải tạm dừng thi đấu. Việc Collins công khai chia sẻ trải nghiệm cá nhân được đánh giá là góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản của nữ VĐV, một chủ đề trước đây ít được đề cập trong thể thao chuyên nghiệp.

Hồng Duy (theo Express)