Nữ sinh Việt vào top 5 cuộc thi thiết kế đồ da thế giới

Vượt qua hơn 1.400 thí sinh, Lan Anh, thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của Đại học Hoa Sen, góp mặt trong top 5 cuộc thi thiết kế 'Real Leather. Stay Different' 2025.

Thạc sĩ Trần Minh Nhựt, Giám đốc chương trình Thiết kế thời trang, trường Đại học Hoa Sen, cho biết Nguyễn Lan Anh là thí sinh Việt Nam đầu tiên thắng giải bình chọn và tiến vào top 5 chung kết "Real Leather. Stay Different 2025", cuối tháng 10 tại Đài Loan.

Đây là sân chơi dành cho sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang từ khắp nơi trên thế giới, tôn vinh tính bền vững, sáng tạo và vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu da thật trong thời trang hiện đại, do Hiệp hội Da và Da thuộc Mỹ (LHCA) tổ chức.

Nữ sinh nói đây là sự khích lệ rất lớn, đặc biệt khi có cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế chung đam mê, chứ không hề có cảm giác cạnh tranh.

Lan Anh (giữa) nhận cup ở cuộc thi Real Leather. Stay Different 2025, ngày 28/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lan Anh mang đến cuộc thi bộ đôi túi xách có tên "HORN-TO-HOPE" lấy cảm hứng từ sừng tê giác và hoa lan với thông điệp về sự sống mạnh mẽ và trách nhiệm của thời trang với phát triển bền vững.

Khi nghiên cứu tiêu chí, Lan Anh nhiều lần tự hỏi thời trang bền vững ngoài chất liệu thân thiện thì còn điều gì khác biệt. Cô nhận thấy nhiều loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chẳng hạn, tê giác trong tự nhiên ở Việt Nam đã tuyệt chủng từ năm 2011 vì nạn săn sừng và đang bị đe dọa ở một số quốc gia lân cận như Myanmar, Trung Quốc hay châu Phi.

Từ đó, Lan Anh cho rằng sự bền vững không chỉ ở thiết kế, chất liệu, mà còn ở nhận thức. Các đường nét trong thiết kế được lấy cảm hứng từ phom dáng và hình khối của tê giác, nhưng không tả thực, để chiếc túi vừa mang tính biểu tượng vừa có tính ứng dụng.

Tác phẩm được làm bằng da bò và bê – nguồn phế phẩm từ quá trình khai thác thịt và sữa, rồi được làm thủ công hoàn toàn. Trên túi có QR code dẫn người dùng đến trang web bảo vệ động vật hoang dã.

Lan Anh cho biết thử thách lớn nhất là quá trình hoàn thiện thành phẩm. Vì làm trên chất liệu da thật khác với vải vóc thông thường, đòi hỏi mỗi đường kim mũi chỉ phải tỉ mẩn, chính xác. Sai một đường kim có thể phải bỏ cả miếng da đắt tiền vì lộ lỗ kim rất rõ.

Đồng hành và theo dõi hành trình của Lan Anh, thầy Minh Nhựt ấn tượng với tư duy sáng tạo sắc sảo và sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc.

"Lan Anh không chạy theo các trào lưu nhất thời mà bước ra khỏi vùng an toàn để khai thác các vấn đề có chiều sâu và ý nghĩa xã hội", thầy Nhựt nói.

Thầy nhận xét phong cách thiết kế của học trò có sự kết hợp tinh tế giữa tính hiện đại và thông điệp nhân văn. Điều này giúp thiết kế của em vượt qua rào cản văn hóa, dễ dàng kết nối và được khán giả quốc tế bình chọn ở cuộc thi.

Lan Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Hoa Sen, tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước cuộc thi, Lan Anh là thủ khoa tốt nghiệp của ngành Thiết kế thời trang, hồi tháng 7 với điểm trung bình 3.73/4.

Lan Anh kể từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ nên chọn theo ngành này dù gia đình không có ai đi theo nghệ thuật. Điều cô tâm đắc là luôn được giảng viên khuyến khích sáng tạo, vượt ra khỏi vùng an toàn, thay vì phụ thuộc nhiều vào thời trang ứng dụng. Trong mỗi bài thi, Lan Anh đều bám sát tinh thần này để đạt điểm cao.

Cô cho hay trừ năm đầu chủ yếu học đại cương, cơ sở ngành, điểm số của sinh viên hầu hết đến từ các bản thiết kế, đồ án, bộ sưu tập. Để đạt điểm cao, họ phải làm tốt cả khâu thiết kế và thành phẩm, bộc lộ những ý tưởng, cảm xúc, nét riêng có.

Đồ án tốt nghiệp của Lan Anh đạt điểm số tối đa, lấy cảm hứng từ quá trình phát triển ngành may mặc và hành trình 4 năm học thiết kế thời trang. Những công cụ trong nghề như máy may, bàn là, móc áo rồi cách làm rập trong những bài học đầu tiên về thiết kế, cảm xúc chạy deadline mỗi đêm đều được cô đưa vào bộ sưu tập.

Lan Anh cho hay đang nghiên cứu, trau dồi thêm về mảng thời trang trẻ em và phụ kiện, hướng tới xây dựng thương hiệu riêng trong ngành.

Lệ Nguyễn