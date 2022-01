Nữ sinh Việt chia sẻ bí quyết tốt nghiệp top đầu ở Australia

Với ATAR 99.7 điểm, Jenny thuộc nhóm 0.3% học sinh tốt nghiệp lớp 12 có thành tích tốt nhất ở bang Western Australia năm 2021.

Jenny Tran (Trần Hoàng Nam Phương) là cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, Bình Dương. Em du học Australia từ năm lớp 9.

Thuộc nhóm 0.3% học sinh tốt nghiệp lớp 12 có thành tích tốt nhất ở bang Western Australia năm 2021, Jenny trở thành học sinh tốt nghiệp có thứ hạng cao nhất trong gần 50 năm thành lập của Trung học Carine. Carine nằm trong nhóm 20 trường tốt nhất tại bang này.

Jenny tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

ATAR (Australian Tertiary Admission Ranking) là thước đo thứ hạng giữa các học sinh cùng tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Australia. Đây là thang điểm quyết định học sinh sẽ được nhận vào đại học nào dựa trên nguyện vọng đăng ký. ATAR cao nhất là 99.95.

Với kết quả này Jenny xin được học bổng của ba trường là University of New South Wales, University of Western Australia và University of Sydney. Em chọn University of Sydney vì đây là một trong những đại học danh tiếng trên thế giới và đứng đầu về tỷ lệ tuyển dụng tại Australia. Jenny đang chuẩn bị tới Sydney học song bằng (double degree) ngành Khoa học dữ liệu máy tính và Kế toán.

Theo Jenny, có 5 yếu tố giúp em đạt thành tích tốt ở Australia.

Đi du học sớm

Để đạt kết quả như mong muốn, Jenny nghĩ một phần nhờ mình được du học sớm từ năm lớp 9. Do tuổi còn nhỏ nên Jenny dễ hội nhập, sớm thích nghi với môi trường học tập ở nước ngoài, và nhanh chóng làm quen với sinh hoạt của người bản xứ.

Theo Jenny, các bạn có ý định du học phổ thông trung học nên đi trễ nhất là năm lớp 10 vì giữa năm này học sinh phải chọn môn thi tốt nghiệp. Ngoài tiếng Anh là môn bắt buộc, các môn khác đều tự chọn. Nếu bắt đầu từ năm lớp 11, có thể sẽ không chọn được môn học mình muốn. Ngoài ra, việc du học muộn khiến học sinh không đủ thời gian thích nghi, ảnh hưởng đến kết quả học tập trong năm. Tuy điểm số lớp 11 không tính vào kết quả tốt nghiệp, đạt thành tích tốt vào năm này sẽ giúp các bạn có cơ hội được mời tham gia các lớp nâng cao vào cuối tuần dành riêng cho học sinh giỏi của bang.

Jenny (trái) với bạn bè tại Australia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trau dồi tiếng Anh mọi lúc mọi nơi

Chương trình lớp 9 của Australia khá nhẹ so với Việt Nam nên Jenny có thời gian trau dồi tiếng Anh. Viết là kỹ năng quan trọng nhất để được điểm cao. Jenny đọc rất nhiều thể loại từ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách văn học đến báo chí để học hỏi cách hành văn, dùng từ, dùng thành ngữ của người bản xứ. Khi viết luận Jenny luôn cố gắng viết bằng câu từ của mình. Đạo văn là điều vô cùng cấm kỵ trong nhà trường ở Australia.

Để cải thiện khả năng nghe nói, Jenny chủ động bắt chuyện với các bạn bản xứ, không co cụm trong du học sinh người Việt. Nói thì dễ nhưng thời gian đầu em đã rất chật vật mới có thể vượt qua mặc cảm du học sinh để thực hành tiếng Anh.

Mặc dù bận rộn, Jenny vẫn dành thời gian làm mentor, phụ đạo cho các học sinh lớp dưới. Đối với Jenny, đây cũng là một cách học tiếng Anh hiệu quả.

Chọn nghề yêu thích và môn học điểm mạnh

Giữa năm lớp 10 nhà trường sẽ tư vấn nghề nghiệp cho học sinh và hướng dẫn chọn môn thi tốt nghiệp. Là người hướng nội, Jenny xác định sẽ theo nghiệp kỹ thuật, kỹ sư. Do đó Jenny chọn 6 môn thi tốt nghiệp là tiếng Anh, Phương pháp Toán, Toán cao cấp, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Ngoài môn tiếng Anh (tương tự môn Văn ở Việt Nam) bắt buộc, 5 môn tự chọn còn lại đều là sở trường của Jenny. Thi tốt nghiệp những môn này, em rộng cửa lựa chọn nhiều khóa học khác nhau ở đại học trong trường hợp muốn đổi ngành. Hơn nữa những môn Jenny đăng ký đều là môn khó, sẽ được cộng thêm điểm thưởng khi xếp hạng ATAR.

Xác định mục tiêu khả thi

Trước đây Jenny đặt mục tiêu phải đứng nhất trường nên luôn bị áp lực điểm số. Năm lớp 12 áp lực càng lớn ngay từ những ngày đầu vì điểm kiểm tra trong lớp sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp. Sau một lần thất bại với điểm kiểm tra môn Vật lý, Jenny nhận ra chính em đã tạo áp lực cho mình.

Từ đó Jenny bắt đầu thay đổi chiến lược, cố gắng làm hết sức, nhưng không so sánh với người khác. Mục tiêu của em hiện giờ là hôm nay giỏi hơn hôm qua, và ngày mai mình sẽ tốt hơn hôm nay. Không còn bị áp lực điểm số, tâm lý thoải mái, Jenny bình tĩnh hơn nhiều khi làm kiểm tra trong lớp cũng như khi thi tốt nghiệp.

Học tập, nghỉ ngơi hợp lý

Để tránh áp lực và giữ bình tĩnh khi làm bài kiểm tra, Jenny luôn lên kế hoạch học sớm, không đợi nước tới chân mới nhảy. Trước lịch kiểm tra một tuần, em đã hoàn tất bài vở, sau đó chỉ ôn lại.

Jenny thường tới trường trước giờ học một tiếng để tự học, ôn bài trong thư viện. Thói quen này giúp em khởi động não bộ vào sáng sớm để dễ tập trung hơn khi lên lớp.

Trong lớp Jenny tập trung nghe giảng, đặt câu hỏi để hiểu bài cặn kẽ hơn. Khác với lúc còn học trong nước, ở Australia, Jenny chỉ ghi chú ngắn gọn, tránh mất tập trung. Về nhà Jenny coi lại bài giảng trong ngày, đọc thêm sách và ghi chép lại theo cách của mình cho dễ hiểu và nhớ lâu.

Thay vì buộc bản thân phải hoàn thành bài tập trong duy nhất một ngày, Jenny chia nhỏ lượng bài tập cho từng ngày để không cảm thấy chán nản.

Trung bình mỗi ngày, em tự học khoảng bốn tiếng, kể cả cuối tuần. Em tận dụng khoảng thời gian nghỉ hè để tự học trước kiến thức lớp 12. Nhờ vậy, khi thầy cô giảng, Jenny hiểu bài nhanh hơn, giảm bớt áp lực. Vào các đợt nghỉ giữa học kỳ, Jenny học và nghỉ ngơi xen kẽ, tránh quên kiến thức khi vào học lại.

Jenny có một tháng tự học trước khi thi tốt nghiệp. Mỗi ngày em làm một bài thi cũ của các năm trước. Mỗi bài thi thường kéo dài khoảng 3 tiếng. Để làm quen với áp lực thời gian, Jenny bấm giờ làm bài khi luyện thi tại nhà. Nếu có thắc mắc em trao đổi với bạn bè hoặc liên hệ thầy cô nhờ giải đáp.

Thoại Giang