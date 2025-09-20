Nữ sinh 'trường làng' là thủ khoa Ngoại thương với SAT top 1% thế giới

Nguyễn Ngọc Anh đạt điểm xét tuyển 30/30 vào trường Ngoại thương nhờ điểm SAT top 1% thế giới kết hợp IELTS 8.0.

Trong đó, điểm SAT của nữ sinh là 1590/1600, được quy đổi thành 20 điểm trong xét tuyển, còn 8.0 IELTS tương đương 10. Cộng cả hai, Ngọc Anh đạt điểm xét tuyệt đối, là một trong 10 thủ khoa đầu vào của trường Đại học Ngoại thương (FTU).

Trong lễ chào mừng năm học mới hôm 17/9, nữ sinh cho rằng mỗi người đều không tránh khỏi vấp ngã, thất bại trong cuộc sống, nhưng "những lần đứng lên đi tiếp mới là thứ đáng nhớ và khiến bản thân tự hào".

"Đây cũng là trải nghiệm của mình sau nhiều lần thất bại ở các kỳ thi SAT. Quan trọng là mình kiên trì cố gắng, thì thành quả trở nên ý nghĩa", cựu học sinh THPT Thanh Oai B, Hà Nội, chia sẻ.

SAT là bài thi chuẩn hóa quốc tế, gồm phần Đọc - Viết và Toán. Điểm này được sử dụng phổ biến trong tuyển sinh ở các đại học Mỹ. Thông thường, từ mốc 1530/1600 trở lên, thí sinh lọt top 1% cao nhất thế giới.

Ngọc Anh tại lễ chào mừng năm học mới của trường Đại học Ngoại thương, hôm 17/9. Ảnh: Ngọc Trang

Ngọc Anh kể được học tiếng Anh từ cấp 1 ở trung tâm gần nhà. So với Văn và Toán, em thích môn này hơn nên hứng thú học và tham gia các cuộc thi học sinh giỏi. Liên tiếp trong bốn năm THCS, Ngọc Anh đều giành giải cấp huyện, từ giải ba đến giải nhất.

Vào lớp 10, nữ sinh bắt đầu tìm hiểu về các phương thức tuyển sinh của trường Đại học Ngoại thương. Với thế mạnh ở môn tiếng Anh, Ngọc Anh lập kế hoạch và dồn sức để thi hai chứng chỉ IELTS và SAT.

Giai đoạn đầu, Ngọc Anh ôn IELTS. Đều đặn hai buổi mỗi tuần, em được mẹ chở tới lớp học ở quận Hà Đông cũ, cách nhà chừng 10 km. Thời gian còn lại, Ngọc Anh tự học ở nhà.

Một ngày, em cố gắng luyện một cặp kỹ năng Nghe - Nói hoặc Đọc - Viết vì cho rằng chúng có thể bổ trợ cho nhau. Nhìn nhận phản xạ ngôn ngữ của mình không tốt, Ngọc Anh nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn 30 phút mỗi tối hoặc ngay tại lớp học thêm. Với cách này, ngoài có người luyện tập cùng, Ngọc Anh và bạn còn có thể giúp nhau sửa lỗi.

Riêng với kỹ năng Viết, nữ sinh tận dụng các chatbot AI để sửa và gợi ý cách dùng câu tốt hơn. Còn lại Nghe và Đọc, Ngọc Anh không gặp khó vì đã có nền tảng tốt.

Cuối lớp 11, Ngọc Anh thi IELTS lần đầu tiên, đạt 8.0, trong đó hai kỹ năng Nghe và Đọc đều 8.5.

Như được tiếp thêm động lực, Ngọc Anh bắt tay vào học SAT từ đầu năm lớp 12. Lần này, vì không có lớp ôn gần nhà, nữ sinh học trực tuyến.

Khác với IELTS được tổ chức thi liên tục, kỳ thi SAT chỉ được tổ chức 7 lần một năm. Vì thế, Ngọc Anh nóng lòng muốn thử sức ngay. Em dự kỳ thi đầu tiên chỉ sau hai tháng ôn tập, được 1390/1600 điểm, thuộc diện thấp.

Thất bại khiến Ngọc Anh rút ra nhiều bài học. Nữ sinh học từ vựng nhiều hơn, phân bổ lại thời gian làm bài. Với những câu sai, Ngọc Anh kiểm tra kỹ để tìm lý do vì sao mình chọn chưa đúng, từ đó không lặp lại lỗi tương tự. Nữ sinh cũng rủ các bạn học nhóm để chữa bài giúp nhau.

Nhờ thay đổi phương pháp học, điểm của Ngọc Anh tăng đều, nhưng chưa đạt mong muốn. Đáng lẽ, nữ sinh chỉ thi 4 lần, song lần thi thứ 4 gặp lỗi, nên để đạt nguyện vọng, em quyết định thi lần 5 vào cuối tháng 3. Ngày nhận điểm 1590, nữ sinh "như trút được gánh nặng".

"Kết quả này giúp em hoàn toàn yên tâm về quá trình xét tuyển", Ngọc Anh nói.

Không học trường chuyên hay ở nội thành, Ngọc Anh nhận thấy một số rào cản trong việc học tiếng Anh, như không có môi trường sử dụng, ít bạn bè đồng hành... Tuy nhiên, nhờ Internet, nữ sinh dễ dàng tiếp cận các nguồn tài liệu miễn phí, có thể tham gia các hội nhóm, tìm bạn cùng trình độ để học hỏi.

"Em nghĩ chỉ cần chủ động và nỗ lực, mình có thể tự tạo ra một môi trường để sử dụng tiếng Anh", Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh nhận giấy khen từ PGS.TS Phạm Thu Hương, hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, hôm 17/9. Ảnh: FTU Times

Thầy Nguyễn Văn Triểu, Phó hiệu trưởng trường THPT Thanh Oai B, cho biết Ngọc Anh là học sinh đầu tiên trở thành thủ khoa của đại học top đầu như Ngoại thương. Hiểu những thử thách mà học trò gặp phải trong quá trình học ngoại ngữ, thầy càng tự hào về thành tích của em.

Về tính cách, thầy Triểu thấy Ngọc Anh khá nhút nhát, ít nói. Em nhiều lần đứng trên sân khấu nhận phần thưởng, nhưng phát biểu trước toàn trường thì chưa bao giờ.

"Cơ hội chia sẻ trong lễ chào mừng năm học mới của Ngoại thương là thử thách ban đầu của Ngọc Anh trong quá trình lĩnh hội tri thức, tạo nền tảng cho em sau này trở thành sinh viên xuất sắc", thầy Triểu kỳ vọng.

Nói về chặng đường bốn năm tới, Ngọc Anh đặt mục tiêu đạt học bổng với mức điểm "tốt nhất có thể". Hiện, nữ sinh làm quen với trường lớp, bạn bè, tìm hiểu các câu lạc bộ. Tới kỳ II, Ngọc Anh cân nhắc làm gia sư để tăng thu nhập, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học.

"Nếu có cơ hội, em cũng muốn được đi trao đổi hoặc du học", Ngọc Anh nói.

Thanh Hằng