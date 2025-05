Nữ sinh trúng tuyển đại học Mỹ danh tiếng nhờ đam mê kỹ thuật

Nguyễn Viết Hoàng An, lớp 12 trường Darlington (Mỹ), trúng tuyển Học viện Công nghệ Georgia cùng nhiều trường danh tiếng khác nhờ đam mê robotics, lập trình và thành tích thi đấu quốc tế.

Dù ứng tuyển trong mùa tuyển sinh đại học Mỹ có mức độ cạnh tranh cao, Hoàng An nhận được thư trúng tuyển từ nhiều trường đại học nổi tiếng về Kỹ thuật như: Học viện Công nghệ Georgia (Georgia Institute of Technology), Đại học Purdue, Đại học Washington Seattle, Đại học Nam California, Đại học Massachusetts Amherst, Đại học Wisconsin Madison, Đại học Bang Michigan.

Hoàng An lựa chọn theo học ngành Kỹ thuật máy tính (Computer Engineering) tại Học viện Công nghệ Georgia. Nhờ kinh nghiệm lập trình từ khi còn ở Việt Nam, cùng môi trường học tập năng động, em tự tin với quyết định này.

"Em vô cùng cảm kích vì bố mẹ luôn ủng hộ em trong mọi bước đi, dù là những thay đổi nhỏ nhất", Hoàng An chia sẻ.

Hoàng An thuyết trình tại hội chợ công nghệ của trường Darlington. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Georgia Institute of Technology thuộc top 4 trường đại học Kỹ thuật hàng đầu tại Mỹ (theo U.S. News), tọa lạc tại Atlanta, Georgia. Vị trí này gần nhiều công ty công nghệ lớn, mang lại cơ hội thực tập và việc làm rỗng rộng mở.

Qua nỗ lực của mình, cô gái sinh năm 2007 cũng góp phần khẳng định những ngành mang tính kỹ thuật cao như Computer Engineering (Kỹ thuật máy tính), Computer Science (Khoa học máy tính) hay Aerospace Engineering (Kỹ thuật hàng không vũ trụ) không chỉ dành cho nam giới. Với niềm đam mê và sự quyết tâm, nữ sinh hoàn toàn có thể theo đuổi và mở ra những triển vọng nghề nghiệp tích cực.

Hoàng An cùng bạn tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện, công việc kỹ sư máy tính tại Mỹ có nhu cầu cao, với mức lương cạnh tranh và thị trường việc làm tăng trưởng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, năm 2024, ngành Kỹ sư phần cứng máy tính (Computer Hardware Engineer) có mức lương trung bình khoảng 155.000 USD một năm, với triển vọng tăng trưởng 7% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2033.

Chia sẻ về quá trình ứng tuyển, Hoàng An cho biết, bên cạnh việc tập trung vào các lớp nâng cao AP và Honors, em còn được nhà trường khuyến khích tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Cuối năm lớp 11 đánh dấu bước ngoặt khi em trở thành thành viên chủ chốt câu lạc bộ lắp ráp robot, vinh dự đại diện bang Georgia tranh tài và giành giải thế giới. Em cùng các bạn trong câu lạc bộ còn tổ chức các buổi hướng dẫn về robot cho trẻ nhỏ. Những trải nghiệm này đã giúp hồ sơ của Hoàng An nổi bật và nhận được thư trúng tuyển từ các trường danh tiếng.

Đối với cô gái sinh năm 2007, yếu tố "khó nhằn" nhất trong bộ hồ sơ là bài luận trên Common App (Common Application - Hệ thống nộp đơn đại học trực tuyến). Hoàng An cho biết thêm, cô Hương Đào - Phó tổng giám đốc AMVNX và các thầy cô khác đã hỗ trợ em sửa bài luận này khá nhiều lần.

"Cô Hương giúp em đưa vào bài những điểm 'mang đậm màu sắc cá nhân' mà bản thân em cũng không tự nhận thấy được", Hoàng An nói.

Cô Hương Đào, người đã đồng hành cùng Hoàng An trong quá trình ứng tuyển đại học Mỹ, cũng nhận xét An là một cô học trò xinh đẹp, thông minh và năng động.

Hoàng An tiếp tục theo đuổi đam mê kỹ thuật tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật Lệ