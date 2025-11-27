Nữ sinh tốt nghiệp Bách khoa với điểm tuyệt đối nhờ quy tắc 80-20

Nhờ "học bài nào, xào bài nấy", áp dụng quy tắc 80-20 để xác định việc cần ưu tiên trong học tập, Hồng Phụng tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Bách khoa TP HCM với điểm 4.0/4.0.

Với Nguyễn Hoàng Hồng Phụng, sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, trở thành thủ khoa với điểm tuyệt đối là niềm vui "ngoài sức tưởng tượng". Bởi ngày đầu nhập học, nữ sinh chỉ đặt mục tiêu đạt điểm cao nhất có thể.

Phụng là một trong hai nữ thủ khoa đạt điểm 4.0, trong năm đầu tiên trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM chuyển sang tính điểm trung bình tích lũy (GPA) theo thang 4, thay vì thang 10 như trước.

Hồng Phụng, thủ khoa tốt nghiệp của trường Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời học ở trường THPT Nguyễn Du, TP HCM, Phụng có thế mạnh về các môn Khoa học tự nhiên. Khi tìm hiểu ngành, nghề, nữ sinh thấy hứng thú với ngành Quản lý công nghiệp bởi có tư duy hệ thống cao, đan xen giữa kinh tế và kỹ thuật, liên quan quy trình sản xuất, vận hành của doanh nghiệp. Phụng đánh giá ngành học này tiềm năng, nhiều cơ hội việc làm.

Cùng mong muốn được thử thách ở ngôi trường kỹ thuật hàng đầu cả nước, nữ sinh đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM.

Theo Phụng, những lời truyền rằng học Bách khoa khó nhằn, dễ trượt môn, khiến cô "lên dây cót", tập trung tinh thần học tập ngay từ năm thứ nhất. Nữ sinh chủ động hỏi anh chị khóa trước những nội dung cần chú ý ở mỗi môn học, đọc trước giáo trình, sách mà giảng viên giới thiệu.

Phương pháp của Phụng là "học bài nào, xào bài nấy" và ôn "cuốn chiếu" cả những bài cũ. Đối với những bài dài, nữ sinh đọc lướt để nắm tổng thể, sau đó tô đậm ý trọng tâm và ghi lại các điểm mà thầy cô nhấn mạnh trên lớp. Nữ sinh tin rằng cách học này giúp mình có kiến thức liền mạch, hệ thống, hiểu bản chất để tự lý giải được những nguyên tắc kỹ thuật.

Giai đoạn ôn thi cuối kỳ, Phụng thường học nhóm, thảo luận để rút ra được hướng làm đúng và toàn diện, đồng thời ghi nhớ kiến thức thêm một lần nữa.

Bí quyết học của Phụng còn ở quy tắc 80-20 (Nguyên lý Pareto). Đây là một khái niệm nổi tiếng trong kinh tế học và quản lý, cho rằng khoảng 80% kết quả (đầu ra) là do 20% nguyên nhân (đầu vào) tạo ra.

Bám vào quy tắc này, ở mỗi thời điểm, nữ sinh sẽ xác định yếu tố nào tạo ra 80% giá trị để ưu tiên cao nhất. Nhờ đó, Phụng không sa đà vào mạng xã hội hay những việc không quan trọng, tạo ra giá trị thấp.

Hành trình tưởng chừng sẽ suôn sẻ nhưng đến đầu năm thứ ba, Phụng định tạm dừng học, bảo lưu một năm.

"Mình căng thẳng với chính kỳ vọng của bản thân, sau hai năm liên tục học tập với cường độ cao để duy trì điểm số", nữ sinh chia sẻ.

Đúng lúc này, Phụng nhận được thông báo trở thành trợ giảng môn Kỹ năng mềm cho các lớp khóa dưới. Nghĩ cố gắng thêm một kỳ nữa vì đã lỡ đăng ký, Phụng không ngờ quá trình này đã giúp thay đổi trạng thái tinh thần của mình.

Trong vai trò trợ giảng, nữ sinh được giảng viên chính kể về quá trình học hành "trầy trật" ở Bách khoa. Thời sinh viên, thầy cũng từng trượt môn Giải tích và phải tạm dừng học một năm vì áp lực. Sau khi đấu tranh tâm lý, thầy quay lại trường và vượt lên để trở thành giảng viên.

Nghe câu chuyện của thầy, nữ sinh nhận thấy vấn đề của mình "chẳng nhằm nhò gì". Cô tự chất vấn mình, rằng tại sao muốn bỏ cuộc dù có nhiều điều kiện thuận lợi, trong khi người khác từng rất chật vật nhưng vẫn cố gắng vượt qua. Từ đó, Phụng có động lực để tiếp tục hành trình học tập cho đến khi tốt nghiệp.

Cô Bùi Huy Hải Bích, giảng viên khoa Quản lý công nghiệp, ấn tượng với thái độ làm việc nghiêm túc và chủ động của Phụng khi hướng dẫn đồ án và khóa luận tốt nghiệp. Cô kể Phụng luôn ghi chép cẩn thận vào sổ tay thay vì chỉ dùng điện thoại hay máy tính xách tay. Trước mỗi lần gặp giảng viên, em chủ động soạn sẵn câu hỏi để trao đổi, ghi chú và thực hiện đúng yêu cầu.

"Phụng ít nói về bản thân, nhưng quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp và tham gia hội nghị khoa học sinh viên, tôi thấy em rất bình tĩnh khi giải quyết các vấn đề phát sinh", cô Bích nhận xét.

Sắp tới, Phụng dự định du học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Trong thời gian chờ hoàn thành hồ sơ, nữ sinh học hỏi thêm kinh nghiệm ở mảng chăm sóc khách hàng để mở rộng kiến thức thực tiễn và phát triển các kỹ năng, phục vụ cho định hướng quản lý trong tương lai.

Lệ Nguyễn