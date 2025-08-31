Nữ sinh Ngoại thương đỗ Đại học Thanh Hoa với bài luận về Doraemon

Ví những lợi ích của AI như "bảo bối" trong truyện Doraemon, Khánh Linh giành học bổng thạc sĩ của đại học số 1 châu Á.

Những ngày cuối tháng 8, Vũ Thị Khánh Linh, 24 tuổi, quê Thái Nguyên, bận rộn với tuần nhập học ở Thanh Hoa, cơ sở Thâm Quyến, Trung Quốc. Nữ sinh chuẩn bị theo học chương trình thạc sĩ ngành Internet và Thiết kế sáng tạo (Internet & Innovation Design - liên ngành về quản trị và công nghệ), định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo QS và Time Higher Education - hai bảng xếp hạng đại học uy tín, Thanh Hoa ở top 12-17 thế giới. Linh được trường cấp học bổng 100% học phí (khoảng 33.000 nhân dân tệ, tương đương 120 triệu đồng).

Vũ Thị Khánh Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khánh Linh là cựu học sinh chuyên tiếng Trung, trường THPT chuyên Thái Nguyên. Gia đình buôn bán nhỏ, khơi dậy sự tò mò của Linh về cách bố mẹ bán hàng, quản lý tiền bạc. Vì vậy, cô chọn ngành Tiếng Trung thương mại ở trường Đại học Ngoại thương để vừa phát huy thế mạnh ngoại ngữ, vừa theo đuổi sở thích kinh doanh.

Tại trường, Linh được tiếp cận kiến thức công nghệ và AI. Dự án đầu tiên liên quan AI của Linh là nghiên cứu về ảnh hưởng của thuật toán TikTok tới hành vi của sinh viên, đạt giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Eureka 2022.

Song song đó, Linh sáng lập một dự án về trà hoa quả. Ý tưởng xuất hiện trong giai đoạn Covid-19, khi Linh thấy nhiều người có nhu cầu uống trà nhưng không biết pha và cũng không thể mua hay gọi ship. Cô cùng vài người bạn nhập khẩu các dòng trà hoa quả cô đặc, chỉ cần pha với nước là dùng được.

"AI được dùng khi nghiên cứu khách hàng", Linh nói.

Sớm nghĩ đến du học, nhưng dự định này chỉ trở nên rõ ràng với Linh sau khi cô tốt nghiệp. Đảm nhận vai trò nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại một công ty khởi nghiệp về mỹ phẩm và đồ gia dụng, Linh nhìn ra những vấn đề còn tồn tại khi vận hành doanh nghiệp, từ đó mong muốn học thêm về quản trị.

Năm 2024, Linh lần đầu ứng tuyển chuyên ngành Internet và Thiết kế sáng tạo tại Đại học Thanh Hoa, nhưng không thành công. Cô nhìn nhận lý do là hồ sơ chưa mạnh, bài luận kém hấp dẫn, chỉ đơn thần diễn xuôi CV.

Trong lần ứng tuyển thứ hai, Linh dành nhiều thời gian suy nghĩ và chọn nhân vật Doraemon là chất liệu để dẫn dắt bài luận.

Mượn câu chuyện của Nobita, Doraemon và bạn bè khi sử dụng các bảo bối thông minh, Linh nhấn mạnh về sự hiện diện và tác dụng của AI trong đời sống. Ngược lại, cô cũng cảnh báo những hậu quả có thể xảy ra khi lạm dụng "bảo bối" này. Từ chất liệu đã có, Linh nói về những dự án, kinh nghiệm làm việc của mình, mong muốn và định hướng sau khi học.

"Mình thấy Thanh Hoa đề cao các câu chuyện, nên bài luận cũng có thể là một điểm sáng, giúp hồ sơ của mình khác biệt", Linh tự đánh giá.

Ngoài ra, Linh có thêm hai dự án về giáo dục và xã hội, ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp hai chiều cho người khiếm thính. Linh đảm nhận phần marketing, thu thập ý kiến và phản hồi của khách hàng để hoàn thiện sản phẩm.

Qua đó, Linh cho thấy mối quan tâm và khả năng theo đuổi lĩnh vực, ứng dụng AI để tìm ra các giải pháp giúp cuộc sống thuận lợi hơn.

Vượt qua vòng hồ sơ, Linh tới vòng phỏng vấn sau đó hai ngày. Ban đầu, Linh hồi hộp vì có tới 15 giám khảo, song sớm lấy lại bình tĩnh vì thấy thầy cô thân thiện, lắng nghe. Ggiám khảo không hỏi nhiều về thành tích học tập, mà chú trọng đặt câu hỏi tình huống và đưa ra vấn đề để xem cách ứng viên xử lý, bày tỏ quan điểm.

Khánh Linh trong ngày tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

TS Nguyễn Bảo Ngọc, khoa Tiếng Trung, trường Đại học Ngoại thương, là người hướng dẫn và hỗ trợ Khánh Linh trong học tập, nghiên cứu khoa học và làm hồ sơ du học. Cô Ngọc nhận xét Linh tỉ mỉ và cầu toàn. Hạn nhận hồ sơ là 17h ngày 31/5, song Linh chỉ gửi trước mốc này vài phút để nhờ cô giáo kiểm tra nốt lần cuối, đảm bảo mọi thứ chỉn chu.

Theo cô Ngọc, Linh sử dụng tiếng Trung thành thạo với chứng chỉ HSK 6, nhưng sẽ học chương trình bằng tiếng Anh. Cô mong với năng lực và sự cầu tiến, Linh sẽ đạt kết quả xuất sắc khi du học.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Linh muốn dành 1-2 năm tham gia vào các dự án quốc tế về ứng dụng AI trong quản lý chuỗi cung ứng và dự báo nhu cầu thị trường tại Trung Quốc, nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Về lâu dài, cô xác định về nước, làm việc trong lĩnh vực tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cô nhận định rằng đây là nơi AI có thể tạo ra tác động lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành và dự báo nhu cầu tiêu dùng.

