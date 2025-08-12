Nữ sinh Nghệ An đỗ Đại học Thanh Hoa

Nhật Linh giành học bổng 50% học phí vào ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc, với IELTS 8.0, SAT 1560/1600.

Thái Nhật Linh, lớp chuyên Anh C5, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trúng tuyển với học bổng 50% học phí vào Viện Kinh tế, Tài chính và Quản lý của Đại học Thanh Hoa. Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, đứng thứ 12 thế giới theo bảng xếp hạng THE 2025. Học phí của trường khoảng 26.000 nhân dân tệ mỗi năm, tương đương 95 triệu đồng.

Nữ sinh cho biết không quá kỳ vọng suất học bổng toàn phần vì tỷ lệ cạnh tranh cao, song vẫn có chút tiếc nuối.

Trước đó, Linh giành học bổng toàn phần ngành Kinh tế, Quản lý và Khoa học máy tính, Đại học Bocconi (Ý). Sau cân nhắc, em lựa chọn du học Trung Quốc vì đây là nền kinh tế lớn, chi phí hợp lý, trường lại thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

"Em muốn được học tập trong môi trường năng động, có tính hội nhập cao. Ngành học em chọn cũng liên kết với các trường lớn ở châu Âu và Mỹ, tạo điều kiện để mở rộng góc nhìn toàn cầu", Linh nhìn nhận.

Nhật Linh, học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Linh kể tiếp xúc với tiếng Trung từ năm lớp 8, dần dần trở thành sở thích cá nhân. Sau giai đoạn tạm dừng vì thi học sinh giỏi và chuyển cấp, năm lớp 10, em quay lại học ngôn ngữ này. Nữ sinh học chủ yếu qua phim ảnh, tập trung vào kỹ năng nghe – nói, trước khi ôn luyện nghiêm túc vào giữa tháng 11 năm ngoái, để thi lấy chứng chỉ Hán ngữ quốc tế (HSK). Ngày lần thi đầu, Linh đạt HSK5 (bậc 5/6) như mong đợi.

"Khó nhất là nhớ mặt chữ, nên em luyện viết tay thường xuyên. Em nghĩ đây là cách hiệu quả và lâu dài để ghi nhớ", Linh cho biết.

Ngoài ra, Linh đạt IELTS 8.0 và SAT 1560/1600 điểm. Nữ sinh nhìn nhận kỹ năng và kiến thức tiếng Anh chuyên trên lớp đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình luyện thi các chứng chỉ này.

"Em chia nhỏ thời gian ôn luyện theo từng giai đoạn, ưu tiên giải quyết từng chứng chỉ trước thay vì ôm đồm", Linh chia sẻ.

Theo Linh, yếu tố quan trọng nhất khi học một ngôn ngữ là sự kiên trì. "Học ngôn ngữ là một hành trình dài, đòi hỏi không chỉ nắm vững từ vựng, ngữ pháp mà còn cần hiểu sâu về lịch sử ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia đó", nữ sinh nói.

Ngoài học, Linh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Em là thành viên Câu lạc bộ Tranh biện và Cờ vua của trường, thành viên dự án thiện nguyện cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Những lúc rảnh rỗi, nữ sinh thư giãn bằng cách chơi bóng đá.

Trong hồ sơ gửi đến Đại học Thanh Hoa, ngoài các chứng chỉ, sơ yếu lý lịch, thư giới thiệu, kế hoạch học tập..., Linh còn phải làm video giới thiệu bản thân. Theo nữ sinh, phần này tốn nhiều công sức nhất.

"Đây là phần duy nhất em có thể thể hiện cá tính một cách sáng tạo. Em phải viết kịch bản kỹ lưỡng, chọn góc quay, dàn dựng lời thoại,... sao cho vừa truyền tải đủ nội dung, vừa gây ấn tượng trong 3 phút", Linh kể.

Nữ sinh chia sẻ về hành trình trưởng thành bên người chị gái song sinh, gần như giống nhau từ ngoại hình đến sở thích. Sự đồng điệu này, theo Linh, đôi khi trở thành áp lực.

"Nhiều khi mọi người vô tình coi chúng em là một. Lỗi lầm như bị nhân đôi, và dù thuộc về ai thì cả hai vẫn cùng bị nhắc nhở", Linh kể.

Khao khát thoát khỏi chiếc "khuôn" chung, Linh chọn cách khẳng định bản thân qua những thành tích độc lập. "Chiến thắng một mình từng là niềm tự hào của em, cho đến khi em nhận ra sự độc lập ấy cũng kèm theo nỗi cô đơn", Linh nhớ lại.

Vì vậy, từ việc thích so tài cầu lông solo với chị, Linh bắt đầu tận hưởng cảm giác đứng chung một sân, mỗi người một vị trí, phối hợp nhịp nhàng. Lên cấp ba, nữ sinh cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, dành nhiều thời gian cho hoạt động tập thể. Sự thay đổi ấy cho thấy hành trình trưởng thành của Linh: từ một cô gái đề cao sự độc lập, luôn muốn tự mình giành lấy chiến thắng, Linh dần học cách sống vì người khác, biết quan tâm, kết nối.

"Em vẫn giữ cho mình những gam màu riêng, nhưng em đã biết đặt chúng vào bức tranh lớn của cộng đồng", Linh nói.

Ngày 13/4, Linh nhận email thông báo vượt qua vòng hồ sơ và có một tuần để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn. Do thiếu tài liệu tham khảo, em tìm một số câu hỏi phổ biến, sử dụng AI để rèn phản xạ. Nữ sinh cũng chủ động tìm hiểu thêm về bối cảnh, chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc qua báo chí và mạng xã hội.

Buổi phỏng vấn diễn ra bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Ngoài các câu hỏi chuyên môn, Linh được yêu cầu làm một bài toán mà không được sử dụng máy tính. Một trong những câu hỏi khiến em ấn tượng là về nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

"Em bất ngờ vì không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, nhưng cố gắng liên hệ những điều mình biết và trả lời bình tĩnh nhất có thể", Linh nói.

Nhật Linh trong ảnh kỷ yếu cuối cấp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Đặng Thị Kim Oanh, giáo viên môn Tiếng Anh, nói trước đó đã có niềm tin học trò sẽ giành được học bổng của Đại học Thanh Hoa. Bởi, cô thấy Linh giỏi toàn diện. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, dù đã xác định du học, Linh vẫn đạt 36,25/40 điểm. Trong đó, điểm Văn 9,5 - trong nhóm cao nhất cả nước.

"Linh có tư duy, khả năng cảm thụ ngôn ngữ tốt và luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng", cô Oanh nhận xét.

Nhật Linh sẽ sang Trung Quốc nhập học vào tháng 8. Em đặt mục tiêu duy trì học bổng, tham gia các cuộc thi học thuật và khóa học bổ trợ để mở rộng cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng mềm.

"Em mong rằng, những kiến thức và kỹ năng học được tại Thanh Hoa sẽ là bàn đạp để em phát triển bản thân, sau này trở về", Linh nói.

Huyền Trang