Nữ sinh mất mạng vì gã trọng tài

MỹKhi bạn bè tới trình báo Shannon Melendi (19 tuổi) mất tích, cảnh sát không quá để tâm vì cho rằng nữ sinh chỉ đang trốn đi cùng anh chàng nào đó.

Theo tin trình báo, Melendi mất tích ngày 26/3/1994, sau buổi sáng làm nhân viên ghi điểm số cho trận đấu bóng chày để kiếm tiền trang trải học phí đại học. Khi hai đội nghỉ trưa, có người thấy Melendi rời sân bóng, sau đó mất tích.

Sáng hôm sau, bạn học tìm thấy chiếc xe Melendi yêu quý bị bỏ lại ở một trạm xăng trong thành phố, chìa khóa cắm trong ổ. Dù vậy, cảnh sát vẫn chỉ bảo bạn của Melendi tự lái xe về khuôn viên trường mà hoàn toàn không thu thập chứng cứ như dấu vân tay.

11 ngày sau khi Melendi mất tích, nhân viên trường đại học nhận được cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông. Qua điện thoại, người này nói Melendi vẫn còn sống nhưng cô đơn. Để làm chứng, ông ta sẽ để chiếc nhẫn Melendi đang đeo ở cột điện thoại. Cuộc gọi đột ngột chấm dứt, người này sau đó không liên lạc lại.

Nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát truy dấu cuộc gọi nặc danh tới cột điện thoại công cộng cách trường khoảng 20 dặm nhưng trên đó không tìm thấy dấu vân tay nào. Dưới chân cột điện thoại là chiếc túi rút nhỏ bằng vải, bên trong có nhẫn của Melendi bọc trong băng dính.

Lúc này, cảnh sát mới quay ra phỏng vấn tất cả mọi người tại trận đấu bóng chày nơi Melendi xuất hiện lần cuối cùng. Từ lời khai của nhiều cầu thủ, cảnh sát được biết hôm đó, một trọng tài trong sân rất để ý tới Melendi và hay quay sang bắt chuyện tới mức đôi lúc còn quên nhiệm vụ.

Trọng tài này là Colvin Hinton, 33 tuổi, thợ máy làm việc cho hãng hàng không. Hinton thừa nhận có nói chuyện với Melendi nhưng không gặp cô gái sau trận đấu. Hinton khai trưa hôm đó đã đi thẳng về nhà và dùng điện thoại cố định gọi điện cho vài người bạn. Lịch sử cuộc gọi xác thực lời khai này của Hinton. Cảnh sát sau đó cũng xin được lệnh và khám xét nhà của Hinton nhưng không có kết quả.

Sáu tháng sau vụ mất tích, lực lượng chức năng một lần nữa quay trở lại nhà Hinton, nhưng lần này để điều tra vụ hỏa hoạn không liên quan. Trong đơn yêu cầu bảo hiểm chi trả, Hinton nói máy hút bụi chập điện gây cháy, nhưng cảnh sát tìm thấy vết tích của chất dẫn cháy trên sàn tầng hai và nghi ngờ đây là vụ lừa đảo.

Trong lúc điều tra vụ hỏa hoạn, cảnh sát được hàng xóm của Hinton cho biết 6 tháng trước từng nhìn thấy Hinton đốt lửa ở sân sau vào sáng sớm sau hôm Melendi mất tích. Dựa trên tình tiết mới, cảnh sát một lần nữa khám nhà Hinton nhưng lần này điều động thêm máy xúc để xới tung khu vực Hinton từng đốt lửa. Dưới lớp đất là nhiều áo len phụ nữ có kích cỡ nhỏ.

Người thân của Melendi không nhận ra đồ đạc của con gái trong số quần áo mới đào từ sân nhà của Hinton. Số áo len này cũng có kích cỡ áo quá bé so với vợ Hinton. Khi bị hỏi, Hinton nói không biết và khẳng định số áo do người chủ nhà cũ chôn lại, nhưng lý do này không thể thuyết phục cảnh sát. Tuy vậy, phòng giám định pháp y không phát hiện vết máu hoặc vết tích nào trên những chiếc áo.

Trong một chiếc hố khác tại sân nhà Hinton, cảnh sát tìm thấy nhiều dây rút có thể dùng để trói tay chân, chất tẩy rửa, và loại quần nylon mà chuyên viên điều tra hiện trường vụ án thường mặc. Trong garage của Hinton cũng có 9 cuộn băng dính cùng loại như mẩu băng dính bọc chiếc nhẫn của Melendi. Tuy vậy, nhà chức trách vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Hinton có liên quan vụ mất tích của Melendi. Hinton sau đó chỉ bị kết án về tội Phóng hỏa và Lừa đảo, lãnh án 9 năm tù.

Vì nghi phạm chính trong vụ mất tích đã vào tù, sự việc dần không được chú ý tới và phải nhường chỗ cho những vụ án quan trọng hơn. Trong vòng 10 năm, cha mẹ Melendi luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của con nhưng không có tiến triển.

Khi Hinton sắp mãn hạn tù trong vụ án phóng hỏa, phòng công tố không muốn để kẻ tình nghi giết người số một được tự do nên đã mở lại cuộc điều tra với hy vọng tìm được chứng cứ bị bỏ qua trong cuộc điều tra ban đầu. Lần này, điều tra viên bắt đầu từ chiếc nhẫn mà người gọi nặc danh đánh rơi hoặc cố ý bỏ lại dưới chân cột điện thoại công cộng.

Trên chiếc nhẫn không có vân tay hoặc các sợi vải có thể liên kết Hinton tới tội phạm. Nhưng khi tìm hiểu về chiếc túi đựng, cảnh sát phát hiện tại bang Georgia, loại túi này chỉ được nhà sản xuất bán cho một công ty giấy có trụ sở thuộc thành phố Atlanta. Theo công ty giấy, họ cũng chỉ bán loại túi này cho một hãng hàng không, chính là nơi Hinton làm thợ máy khi bị bắt.

Chiếc túi vải tại chân cột điện thoại. Ảnh: Filmrise.

Đại diện hãng hàng không cho biết nhân viên hãng thường dùng loại túi vải này để đựng bộ phận thay thế có kích cỡ nhỏ của động cơ trong lúc vận chuyển. Trong quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát cũng tìm thấy những chiếc túi tương tự trong ngăn kéo bàn làm việc của Hinton.

Cảnh sát sau đó gửi hai loại túi tới phòng giám định để đối chiếu. Qua quan sát chủng loại và cấu trúc sợi vải dưới kính hiển vi, chuyên viên kết luận chiếc túi trong ngăn kéo bàn làm việc của Hinton và chiếc túi đựng nhẫn của Melendi là cùng loại.

Tiếp theo, chuyên viên so sánh mẩu băng dính dùng để bọc nhẫn với 9 cuộn băng dính tìm thấy trong garage của Hinton. Kết quả giám định cho thấy hai mẫu vật cũng thuộc cùng loại. Đặc biệt, bằng máy đo quang phổ hồng ngoại, chuyên viên còn phát hiện trên cả hai mẫu vật còn bám nhiều hạt kim loại có kích thước tí hon.

Qua giám định, những hạt kim loại này sau đó được xác định là vônfram côban, hợp kim chuyên dụng trong lĩnh vực chế tạo, sữa chữa bộ phận của máy bay. Thời điểm xảy ra vụ án, hợp kim này là loại vật chất được hãng hàng không nơi Hinton làm việc dùng để mạ động cơ phản lực.

Lúc này, cảnh sát mới điều tra về tiền án, tiền sự của Hinton và phát hiện trước khi chuyển nhà từ bang Illinois tới thành phố Atlanta, bang Georgia, Hinton từng bị kết án về tội Tấn công tình dục và Bắt cóc. Vợ Hinton cũng ra làm chứng cho biết bắt quả tang chồng đang xâm hại bé gái 14 tuổi là bạn gái của em trai. Dù vậy, Hinton chỉ bị phạt bốn năm tù, được trả tự do sau hai năm vì cải tạo tốt.

Công tố viên cáo buộc Hinton có thể đã hẹn Melendi đi ăn trưa sau trận đấu, sau đó khống chế và đưa nạn nhân về nhà để xâm hại. Hinton có thể có ý định giết người hoặc ngộ sát nên dùng điện thoại tại nhà gọi điện cho vợ và bạn bè để tạo chứng cứ ngoại phạm. Sau khi gây án, Hinton bỏ xe của Melendi tại bãi đỗ và đem chứng cứ đi phi tang. Vì lý do nào đó, Hinton đã bọc nhẫn của Melendi trong túi vải lấy từ chỗ làm và gọi điện cho trường học của Melendi.

Tại phiên tòa năm 2005, Hinton phủ nhận cáo buộc nhưng vẫn bị tuyên phạm tội Giết người, lãnh án chung thân.

Sau khi mọi kháng cáo bị bác bỏ, tới tháng 7/2006, Hinton thừa nhận với bố đẻ rằng hôm đó định tấn công người phụ nữ khác nhưng người này hủy hẹn. Khi gặp Melendi tại trận bóng, Hinton đã dụ Melendi vào xe, bắt nạn nhân lái về nhà để xâm hại, rồi giết người bịt đầu mối trong lúc hoảng loạn. Hắn ta sau đó hỏa thiêu thi thể để phi tang.

Từ đó tới nay, Hinton đã hai lần xin ân xá nhưng đều bị bác.

Quốc Đạt (Theo ABC News, Justia, Georgia)