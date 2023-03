Nữ sinh là thủ khoa tiếng Anh quốc gia, top 1% điểm SAT thế giới

Trước khi đạt điểm cao nhất toàn quốc môn tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Mỹ An đã đạt 1550/1600 điểm SAT, nằm trong top 1% thế giới.

Võ Nguyễn Mỹ An, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM, giành ngôi thủ khoa với 17,4/20 điểm.

Nữ sinh nhận kết quả chiều tối 13/3, khi đang ôn tập môn Toán. "Lướt xem trên điện thoại mà tay em run run vì không tin được mình là người có điểm cao nhất. Cả đêm hôm đó em vẫn không nghĩ đây là sự thật", An nhớ lại.

Theo Mỹ An, khi làm bài thi em đặt mục tiêu lấy điểm tối đa ở phần từ vựng, ngữ pháp, nghe, nói. Riêng phần viết gồm ba bài, nữ sinh nhìn nhận không phải là thế mạnh nên chỉ cố gắng làm hết khả năng.

Ước chừng được điểm số sau khi thi, Mỹ An tự tin có giải, nhưng không tính đến thứ hạng vì điều này còn phụ thuộc vào kết quả của những thí sinh khác. Vì thế, kết quả thủ khoa là niềm vui ngoài mong đợi của em và gia đình.

Mỹ An trong sân trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM, năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ An nói may mắn được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm và có điều kiện tốt để phát triển năng khiếu học ngoại ngữ. Lúc 5 tuổi, mỗi khi anh trai (học lớp 3) tự học tiếng Anh qua mạng, em thường ngồi bên cạnh quan sát vì tò mò. Ban đầu, Mỹ An bắt chước đọc một vài từ, dần dần em và anh trai có thể trò chuyện ngắn bằng tiếng Anh. Được tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên, Mỹ An dần yêu thích và học tốt môn học này.

Vào tiểu học, Mỹ An theo chương trình tiếng Anh tích hợp của thành phố nên được học, giao tiếp trực tiếp với giáo viên bản xứ. Thấy con học tốt, lên lớp 5, bố mẹ cho em học thêm ở trung tâm để rèn khả năng thuyết trình, viết bài luận bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, từ lớp 7, Mỹ An chủ yếu học tiếng Anh ở trường và tự học trên mạng.

Giành giải nhất thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng Anh của thành phố, Mỹ An quyết định nghiêm túc xem việc học tiếng Anh như môn chuyên. Ngay khi trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nữ sinh được thầy cô chọn bồi dưỡng để tạo nguồn cho đội tuyển tiếng Anh. Nữ sinh từng thi chọn học sinh giỏi thành phố từ lớp 10, 11 nhưng đều không lọt top 10 để vào đội tuyển thi quốc gia.

"Em không coi đó là thất bại hay điều đáng buồn bởi biết khả năng của mình ở năm lớp 10, 11 còn chưa tốt. Em tin hoa sẽ nở đúng lúc, thành quả sẽ đến khi mình đạt độ 'chín' và có quá trình rèn luyện nghiêm túc", Mỹ An chia sẻ.

Tự nhận học chậm hơn so với một số bạn trong đội tuyển, Mỹ An vạch ra kế hoạch luyện tập theo khả năng của mình, không so sánh hay ép bản thân phải theo tốc độ của người khác.

"Em gặp rất nhiều bạn bè, anh chị tài năng. Việc so sánh bản thân với những gì họ đạt được là điều rất tự nhiên nhưng em không áp lực. Có lẽ điều đó cho em một góc nhìn lạc quan và niềm tin vào bản thân hơn", nữ sinh nói.

Xác định viết là phần yếu nhất trong bốn kỹ năng, ngay từ lớp 10, Mỹ An thường xuyên luyện tóm tắt bài đọc, viết luận với nhiều chủ đề khác nhau và nhờ thầy cô nhận xét để cải thiện kỹ năng này.

Ngoài ra, nữ sinh cố gắng tiếp cận việc học tiếng Anh một cách tự nhiên nhất, thông qua đọc sách văn học nước ngoài hoặc xem video về nấu ăn trên Youtube. Từ đó em rút ra những yếu tố quan trọng mà bản thân có thể làm chủ được trong quá trình học là sự kiên trì, tự học đúng cách và theo khả năng của mình.

Say mê với môn học, Mỹ An từng chạnh lòng khi nghe nhiều ý kiến đánh giá học sinh giỏi ngoại ngữ không bằng các môn học khác, cho rằng ai cũng có thể học tốt tiếng Anh, chỉ cần chăm chỉ là được. Mỹ An nhận định chăm chỉ là một yếu tố quan trọng để học giỏi bất kỳ môn nào nhưng không phải là yếu tố then chốt.

"Để học giỏi ngoại ngữ hay một bộ môn cũng cần nhiều sự linh hoạt, em nghĩ cần có một chút yếu tố của môi trường học tập tốt, năng khiếu và đặc biệt là sự đam mê của người học", An nói.

Theo nữ sinh, người học ngoại ngữ chuyên sâu cần tìm hiểu những cấu trúc ngữ pháp cố định, từ ngữ, trường từ vựng lạ, có sự logic trong cách tiếp cận, đặc biệt là phần viết. Những điều này đòi hỏi người học có năng khiếu phân loại, ghi nhớ tốt và đam mê tìm hiểu kiến thức văn hóa, xã hội gắn với ngôn ngữ đó.

Mỹ An khi du lịch Phú Quốc, tháng 2/2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước khi đạt giải nhất thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, Mỹ An từng gây ấn tượng với bạn bè, thầy cô khi đạt điểm 1550/1600 ở bài thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Aptitude Test) hồi tháng 8/2022. Theo College Board - tổ chức sở hữu bài thi này, chỉ 1% thí sinh toàn thế giới đạt mức điểm tương tự.

Mỹ An cho biết em tự ôn tập, rèn cách làm bài thi SAT qua một số trang web. Ngoài ra, em nhờ anh trai cũng là cựu học sinh chuyên Anh của chuyên Trần Đại Nghĩa, hướng dẫn những phần đòi hỏi kiến thức mới.

Điểm SAT của An trên hệ thống tra cứu của College Board. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô giáo Trần Kim Duyên, Tổ trưởng tổ ngoại ngữ - người trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, nói đã sớm nhìn thấy tố chất, tiềm năng của Mỹ An với môn học này.

Ngay từ lớp 10, Mỹ An đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Trong năm đó, em đạt huy chương vàng, đồng thời là á khoa kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 môn tiếng Anh. Trong bốn kỹ năng, cô Duyên đánh giá Mỹ An có thế mạnh và nổi trội ở khả năng nói, phát âm chuẩn và rất hoạt ngôn.

Ở trường chuyên, học sinh bắt buộc học thêm ngoại ngữ thứ hai. Mỹ An chọn học tiếng Đức từ THCS và năm ngoái đã lấy được chứng chỉ B2 tiếng Đức của Viện Goether. Với môn tiếng Anh, em cũng sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Mỹ An nói đang chờ kết quả xét tuyển từ các trường đại học ở Singapore và Australia. Ngành học mà em muốn theo đuổi khi du học là Kinh tế.

Nhật Lệ