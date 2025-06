Nữ sinh là 'thủ khoa kép' trường chuyên Vĩnh Phúc

Nguyễn Hà Anh không chỉ là thủ khoa chuyên Anh mà còn đạt điểm cao nhất kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc, với tổng điểm 54,64/60.

Hà Anh là học sinh lớp 9A6, trường THCS Yên Lạc. Trong kỳ thi vào lớp 10 công lập của tỉnh Vĩnh Phúc, nữ sinh đạt điểm Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lần lượt là 9,5 - 8,75 - 9,75. Với môn chuyên (Tiếng Anh), điểm của nữ sinh là 8,88.

"Em vui vì mọi nỗ lực mình bỏ ra đã được đền đáp", Hà Anh nói.

Đánh giá đề thi môn chuyên năm nay, nữ sinh cho rằng các câu hỏi không quá khó, phần lớn là các dạng bài quen thuộc em đã được ôn luyện. Hà Anh chỉ có chút lúng túng ở phần liên quan các thành ngữ.

"Em ấn tượng nhất là đề bài luận về sự kỳ vọng cha mẹ đặt lên con cái - một chủ đề rất thực tế. Em đã cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh để viết chân thực và sâu sắc nhất", Hà Anh nhớ lại.

Nguyễn Hà Anh, thủ khoa lớp 10 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2025. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nữ sinh chia sẻ thời gian ôn thi vào lớp 10 khá áp lực. Em quyết định tập trung tối đa vào hai môn chính: Toán và Tiếng Anh, đồng thời củng cố kiến thức môn Ngữ văn để đảm bảo điểm số.

Cách học của Hà Anh là tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên lớp, về nhà dành thời gian luyện đề, rèn kỹ năng và phản xạ làm bài. Với môn Tiếng Anh, nữ sinh chủ yếu tự ôn qua YouTube hoặc một số website luyện thi IELTS, dành ba buổi mỗi tuần, mỗi buổi 5-6 tiếng để luyện bài thi chuyên. Với hai môn còn lại, em học thêm hai buổi mỗi tuần.

"Mấu chốt là sự chăm chỉ và rèn luyện đều đặn mỗi ngày", nữ sinh nhìn nhận. "Phải giữ được sự yêu thích với môn học. Khi đó, việc học cũng sẽ trở thành niềm vui".

Hà Anh kể đam mê tiếng Anh từ năm lớp 6, khi nghe các ca khúc của Charlie Puth. Nam ca sĩ người Mỹ nổi tiếng với See You Again - nhạc phim Fast and Furious 7 hay We Don't Talk Anymore.

Năm lớp 8, Hà Anh đạt giải ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 9. Một năm sau, em chinh phục giải nhất toàn tỉnh.

"Quá trình ôn luyện, có lúc em cảm thấy bất lực vì điểm số thiếu ổn định, đặc biệt đuối kỹ năng viết", Hà Anh nhớ lại. Nữ sinh cải thiện bằng cách xem YouTube, nghiên cứu cách triển khai ý tưởng bài viết, tự luyện tập mỗi ngày rồi nhờ thầy cô sửa chi tiết.

Hà Anh cho biết mẹ là người đồng hành và tiếp thêm động lực lớn nhất cho em trong suốt hành trình này. Ngoài ra, em được truyền cảm hứng từ đàn chị Phạm Lâm Minh Phương, học sinh lớp 10 đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc đoạt giải nhất quốc gia môn Tiếng Anh.

Để cân bằng giữa học hành và sức khỏe, nữ sinh giữ thói quen ngủ sớm, dậy sớm ôn bài vào buổi sáng. Thời gian rảnh, Hà Anh thường chơi cầu lông, bơi lội, xem phim hoặc nghe nhạc. Em cho rằng tâm lý thoải mái mới giúp tăng khả năng tiếp thu kiến thức.

Không chỉ học tốt, Hà Anh còn trong ban cán sự lớp và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, em xung phong làm tình nguyện viên cho kỳ thi vào lớp 6 của trường THCS Yên Lạc.

"Em rất thích tham gia các hoạt động chung, vừa để giảm căng thẳng, vừa gắn kết với thầy cô và bạn bè", em nói.

Thầy Quang Vinh, giáo viên phụ trách đội tuyển tiếng Anh, trường THCS Yên Lạc, nhận xét Hà Anh có cá tính mạnh, cầu tiến, và ham học hỏi.

"Tôi vẫn hay gọi em ấy là ‘fighting girl’ - cô bé chiến đấu. Hà Anh luôn nghiêm túc, có tinh thần vượt lên và ý thức rất cao với mục tiêu của bản thân", thầy Vinh cho biết.

Sắp bước vào cấp học mới, Hà Anh nói không áp lực với vị trí thủ khoa mà mong muốn nhanh chóng hòa nhập, học hỏi từ bạn bè và tiếp tục theo đuổi đam mê ngoại ngữ.

"Em mong trong ba năm ở THPT chuyên Vĩnh Phúc, em sẽ không chỉ phát triển khả năng tiếng Anh mà còn có thể khám phá thêm những lĩnh vực mới mình yêu thích", Hà Anh nói.

Huyền Trang - Phương Anh