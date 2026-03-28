Nữ sinh không tay từ chối ưu ái, quyết tâm thành cô giáo

Không thể đi tất giữa mùa đông vì phải dùng chân viết bài, Linh Thị Hồng vẫn miệt mài học đến 2h30 sáng với khát khao trở thành cô giáo tiếng Anh.

Tại một lớp 9 của trường THCS Ngọc Thanh, Phú Thọ, có một vị trí ngồi đặc biệt. Trên tấm phản gỗ kê sát bục giảng, Linh Thị Hồng khom mình, dùng đôi chân phải kẹp chặt chiếc bút bi, nắn nót từng chữ trên trang giấy.

Sinh năm 2007, ở tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã bước chân vào giảng đường đại học, Hồng hiện là học sinh lớp 9. Nhiều năm qua, nữ sinh người Sán Dìu kiên trì rèn luyện, tập viết, tập cầm nắm và học tập bằng đôi chân để được đến trường như bao bạn bè.

Hồng sinh ra đã không có hai tay. Từ nhỏ, những việc tưởng chừng đơn giản như cầm đồ, ăn uống, tắm rửa hay mặc quần áo đều là thử thách lớn. Dù vẫn cần mẹ hỗ trợ trong một số sinh hoạt cá nhân, em đã sớm học cách tự làm nhiều việc thường ngày bằng hai chân.

Góc học ở lớp của Hồng. Ảnh: Khánh Linh

10 tuổi, Hồng mới đi học lớp một. Trước đó em bắt đầu tập dùng chân để viết chữ và cầm nắm đồ vật. Tốc độ của Hồng chậm hơn các bạn, tư thế ngồi cũng gò bó và nhanh mỏi. Những năm tiểu học, em từng tự ti vì không thể tự do vui chơi như bạn bè nhưng nhờ gia đình, thầy cô động viên, Hồng dần cởi mở hơn.

Tại trường THCS Ngọc Thanh, Hồng được thầy hiệu trưởng cũ đóng cho tấm phản gỗ để ngồi học. Môn học em yêu thích nhất là tiếng Anh và Văn. Nữ sinh cho biết học tốt nhất môn Văn, còn tiếng Anh giúp bản thân tự tin hơn. Ngoài giờ học, Hồng thích đọc truyện, sách ở thư viện trường. Em luôn mong có thêm nhiều đầu sách mới để đọc.

Theo nhà trường, dù được tuyển thẳng vào lớp 10 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hồng vẫn đều đặn đi học vì lo lắng khi vào môi trường mới sẽ không theo kịp bạn bè. Lớp 8, em đạt kết quả học tập loại Khá. Bước sang lớp 9, khối lượng kiến thức tăng lên đáng kể, Hồng càng vất vả hơn. Sau giờ học chính khóa, em đi học thêm buổi tối, về nhà ăn cơm, vệ sinh cá nhân rồi học đến khoảng 2h30 sáng. Sáng hôm sau, 6h30, Hồng đã dậy để đến lớp.

Cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên tiếng Anh, nhiều lần xót xa mỗi lần nhìn thấy học trò vào mùa đông.

"Hồng không thể đi tất vì phải dùng chân viết bài, đôi chân lúc nào cũng lạnh ngắt nhưng hiếm khi than phiền, xin giảm khối lượng bài vở", cô Thủy kể. "Ví dụ với môn Tiếng Anh, các bạn khác chép từ 10 hay 20 lần thì bạn ấy cũng làm đủ như vậy. Hồng không muốn cô giáo ưu ái mình hơn".

Cô nhận xét Hồng hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp. Những việc nhỏ hàng ngày như đội mũ bảo hiểm, đeo cặp, buộc tóc, cất sách vở, các bạn trong lớp đều chủ động hỗ trợ em.

Hành trình nghị lực của nữ sinh còn có sự đồng hành từ cha mẹ. Theo giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh chủ động liên lạc với thầy cô để nắm tình hình học tập, nhất là những hôm thời tiết xấu hoặc lịch học thay đổi.

Hiện Hồng tập trung học để chắc kiến thức khi vào THPT. Em dự định lựa chọn tổ hợp khối D01 (Toán, Văn, Anh) khi vào cấp ba để phát huy thế mạnh ở các môn Văn và tiếng Anh.

"Hình mẫu em theo đuổi là cô giáo Lê Thị Thắm, nữ giáo viên không tay ở Thanh Hóa", Hồng nói, cho biết sẽ nỗ lực học lên đại học, có bằng cấp và trở thành một giáo viên tiếng Anh gần gũi, thân thiện với học trò.

Linh Thị Hồng. Ảnh: Khánh Linh

Châu Anh