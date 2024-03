Nữ sinh Hà Nội nhận học bổng 6,9 tỷ đồng từ đại học Mỹ

Hà NộiMai Thùy Linh (sinh năm 2006) trúng tuyển Đại học Texas Christian - Mỹ với học bổng 280.000 USD, tương đương 6,9 tỷ đồng.

Đây là ngôi tường nằm trong top 25 trường đào tạo ngành kinh doanh tốt nhất nước Mỹ năm 2024 theo Poets&Quants và đứng thứ 154 trên thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education US College Rankings năm 2022.

Bên cạnh Đại học Texas Christian, Mai Thùy Linh đã nhận được nhiều thư mời và học bổng của các trường đại học, cao đẳng trên thế giới khác như Đại học Texas Christian (Mỹ), Trường Đại học Berea (Mỹ); Đại học Adelaide (Australia), Đại học Sydney (Australia)... Trong đó, Đại học Texas Christian đồng ý cấp học bổng toàn phần.

Mai Thùy Linh tại trường THPT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thùy Linh quyết định chọn Đại học Texas Christian làm "bến đỗ" để chinh phục giấc mơ bởi Mỹ là cường quốc giáo dục số một thế giới. Năm 2019, Mỹ sở hữu 11/20 trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng QS. Trong đó, Đại học Texas Christian là một trong những trường đại học tốt nhất nước này.

Xuất thân trong một gia đình tri thức, từ bé, nữ sinh đã đầu tư trang bị kiến thức, phong cách sống và học tập nghiêm túc. Thùy Linh nhận định, điều quan trọng nhất giúp mình vào được ngôi trường đại học này là "niềm khao khát học mạnh mẽ và biết áp dụng kiến thức vào thực tế".

Cô gái sinh năm 2006 cũng có bảng thành tích ấn tượng. Em đạt GPA 9.6, học bổng Sao Chí Linh và hàng loạt giải thưởng, chứng chỉ như Huy chương Vàng cuộc thi Ứng xử toàn cầu (GEO); top hai thí sinh xuất sắc nhận học bổng trao đổi giáo dục hè với trường đại học Cambridge (Anh), SAT 1570 và IELTS 8.0.

Theo báo cáo của IELTS Annual, đây là mức điểm khá cao và chỉ có 3% người dự thi đạt kết quả 8.0. Ở trình độ này, nhiều người đã có thể ứng tuyển làm giảng viên tại các trung tâm Tiếng Anh hoặc tương đương với trình độ cấp quản lý của tập đoàn đa quốc gia sau khi tốt nghiệp.

Mai Thùy Linh chụp ảnh cùng giáo viên chủ nhiệm Phạm Mai Huyên, người dìu dắt em trong ba năm THPT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy sở hữu hàng loạt thành tích, Thùy Linh vẫn tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Từ khi vừa bước sang lớp 10, em đã xác định mục tiêu là cố gắng giành học bổng để đi du học bậc cử nhân.

"Em quyết tâm đạt điểm cao ở trên trường lớp với thành quả học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và dự án phi lợi nhuận để xây dựng hồ sơ nổi bật hơn", Linh chia sẻ.

Nữ sinh Hà Nội đã tham gia dự án "Nuôi Em" tại Nghệ An và được cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên xuất sắc do trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trung tâm tình nguyện viên quốc gia cấp; trở thành Đại sứ cho Liberté - dự án phi lợi nhuận được thành lập để giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề nhân quyền. Em cũng là Đại sứ cho Genderme - dự án phi lợi nhuận do ASEAN Youth Organization bảo trợ với mục tiêu hướng đến một xã hội không còn phân biệt giới tính.

Thùy Linh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện trong suốt thời gian học phổ thông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài bảng thành tích, theo Thùy Linh, bài luận là yếu tố quan trọng giúp em đạt thành tích này. Các trường Mỹ và Đại học Cambridge đều đánh giá cao sự sáng tạo và không gò ép chủ đề. Tuy nhiên, bài luận không nên trở thành một tự truyện về cuộc đời. Thay vào đó, thí sinh tập trung vào việc truyền tải thông điệp rõ ràng và thể hiện khát khao mạnh mẽ, mang tính cá nhân cao.

Trong suốt hành trình này, Thùy Linh có sự đồng hành của chuyên gia tư vấn du học tại Esora Academy. Trung tâm đã theo sát em trong suốt thời gian chuẩn bị hồ sơ, định hướng ngành và trường, từ đó, xây dựng nền tảng tốt trước khi bắt đầu. Nữ sinh kể lại, trong thời gian chuẩn bị nộp hồ sơ, các chuyên gia tư vấn đã giúp em làm quen dần với nền văn hóa và phong cách học tập của trường. Đây là sự chuẩn bị quan trọng để bản thân thích nghi tốt hơn khi bước vào một môi trường mới.

Ban đầu, Linh chọn Esora đồng hành bởi trung tâm đã giúp nhiều học viên hoàn thành ước mơ du học và nhận được phản hồi tích cực từ nhiều phụ huynh, học sinh.

Esora Academy là hệ thống tư vấn du học uy tín tại TP HCM. Trung tâm sở hữu đội ngũ cố vấn và chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, giúp sinh viên vượt qua thách thức, xây dựng niềm tin và sự an tâm trong quá trình du học.

Esora áp dụng triết lý tư vấn cá nhân hóa và đa dạng lựa chọn. Đơn vị xem xét mục tiêu và mong muốn cá nhân của từng sinh viên, đồng thời, tạo ra các lựa chọn theo nhu cầu, ước mơ cụ thể. Ngoài ra, hệ thống xây dựng mối quan hệ với các trường đại học hàng đầu trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội cho học viên.

Nhật Lệ