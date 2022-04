Nữ sinh giành học bổng 7,8 tỷ đồng đại học Mỹ

Câu chuyện về người mẹ đã giúp Khúc Trà My - cô nàng Amser nhận được suất học bổng trị giá 340.000 USD vào trường đại học danh tiếng Haverford College (Mỹ).

Nguồn cảm hứng từ người mẹ đơn thân

Trong nhà chỉ có hai mẹ con, Trà My cho biết em chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi hay cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm. Ngược lại, em hạnh phúc khi chia sẻ về mẹ của mình - một người tuyệt vời, không chỉ với con gái mà tấm lòng còn rộng mở với tất cả những người xung quanh. "Mẹ cho em tự do làm những điều mình thích và là nguồn động lực lớn giúp em đủ bản lĩnh chinh phục học bổng toàn phần của ngôi trường danh tiếng", My nói.

Khúc Trà My, lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Xuyên suốt hành trình hoàn thiện hồ sơ và chinh phục học bổng vào trường Đại học Mỹ Haverford College, hình ảnh người mẹ cũng đóng vai trò cốt lõi và là nguồn cảm hứng lớn giúp nữ sinh hiện thực hóa giấc mơ của mình. Mẹ không chỉ là chủ đề trong bài luận chính, bài luận phụ mà còn là nguồn động lực giúp cô nàng Amser vượt qua mọi khó khăn. Thậm chí Trà My còn nói vui: "Có lẽ em cần tìm kiếm một sở thích, một đam mê khác vì mọi thứ trong cuộc sống của em dường như đều gắn liền với hình tượng của mẹ".

Nữ sinh cũng chia sẻ vì nhận được sự động viên và sự hỗ trợ lớn từ mẹ nên bản thân luôn tự tin và cảm thấy mình có thể làm mọi thứ, cứ hướng thẳng mục tiêu và đi mà không sợ hãi hay cảm thấy tự ti. Dù cả bài luận chính hay bài luận phụ của Trà My đều viết về mẹ, dù chủ đề về mẹ tưởng chừng như đã trở nên quen thuộc nhưng dưới sự kèm cặp của giáo viên Mỹ tại trung tâm American Study, My nhận ra phải nâng tầm bài luận lên rằng cách nói về mẹ nhưng phải luôn có hình ảnh mình trong đó để nhà tuyển sinh hiểu rõ con người em hơn. Mẹ là nguồn động lực để My không bỏ cuộc trong mọi vai trò của các hoạt động mà em tham gia trên nhiều lĩnh vực. Tất cả đã được thể hiện bằng hành động thực tế khi mọi dự án ngoại khoá, sự kiện có sự góp mặt của My đều kết thúc một cách trọn vẹn. Đó là một điểm mạnh mà theo trung tâm tư vấn cho My nhận định là các nhà tuyển sinh rất thích ở con người của cô nàng Amser này.

"Nước rút" hoàn thành hồ sơ

Trà My bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học khá muộn. Nữ sinh cho biết từng cùng mẹ tìm đến trung tâm tư vấn du học để xin hỗ trợ làm hồ sơ từ năm lớp 10, nhưng phải mất một thời gian để gia đình ổn định vấn đề tài chính nên đã tạm gác lại. Do đó đến tháng tư năm lớp 11 em mới đến trung tâm American Study để bắt đầu hành trình xin học bổng du học. Dù con đường làm hồ sơ khó khăn, Khúc Trà My vẫn luôn giữ được thái độ nghiêm túc với hồ sơ của mình.

Trà My (áo đen đeo kính ở giữa) say mê hoạt động ngoại khóa liên quan đến những điều em thích.

"Các cán bộ đồng hành tại trung tâm tư vấn American Study đã dành cho em một niềm tin lớn. Dù bắt đầu muộn và gặp rào cản về tài chính gia đình, các anh chị vẫn thấy được tiềm năng của em để đặt cược vào và hỗ trợ giúp em không thua kém ai dù chỉ còn một năm gấp rút. Cuối cùng cơ hội học tập tại Haverford College đã đến với em cùng mức học bổng toàn phần cho 4 năm học tập và sinh hoạt tại Mỹ", My cho hay.

Ngoài việc sở hữu bài luận nổi bật về người mẹ, Trà My cho rằng em đạt học bổng nhờ chiến lược làm hoạt động ngoại khóa logic và thể hiện con người cũng như điểm mạnh và đam mê một cách rõ ràng. Phần lớn hoạt động ngoại khóa trong bộ hồ sơ của nữ sinh đều xuất phát từ chính những đam mê và sở thích của bản thân, do đó My cho biết không quá áp lực với việc chuẩn bị hồ sơ.

"Em có hứng thú với công nghệ thông tin và lập trình nên đã tham gia vào câu lạc bộ GreenAms 6520 Robotics Team. Em thích kinh doanh và mong muốn được đi làm để có thêm nhiều trải nghiệm nên đã thành lập nên dự án Power Up Vietnam với sự hỗ trợ từ Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Kidscode STEM", My chia sẻ.

Các dự án dù rất khó nhưng mỗi khi nản chí, nữ sinh lại nghĩ về sự cố gắng của mẹ vì em và cả sự tin tưởng của các anh chị đồng hành là em lại tiếp tục nỗ lực hoàn thành bằng mọi giá. Điều này đã giúp My tạo được sự cam kết và xây dựng hình ảnh con người trách nghiệm với những công việc mình làm, không bỏ ngang " đứt gánh giữa chừng".

Trà My tích cực tham gia những hoạt động từ thiện giống mẹ thường làm

Vượt qua tất cả, Trà My đã xuất sắc giành suất học bổng trị giá 7,8 tỷ đến trường đại học Haverford College. Nữ sinh mong câu chuyện của mình sẽ giúp ích cho những bạn đang có ý định làm hồ sơ du học Mỹ - hãy tin vào khả năng và sự cố gắng của bản thân.

"Mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau, ước mơ khác nhau, bộ hồ sơ du học khác nhau. Con đường đến với thành công vốn dĩ không dễ dàng nhưng chỉ cần các bạn luôn giữ vững niềm tin, cho mình quyền được mơ lớn và tin tưởng ước mơ đó phù hợp với mình, thành quả sẽ đến với bạn. Ngoài ra, nếu bạn tin vào khả năng của mình, hãy tìm đến những người ủng hộ quyết định của mình, họ sẽ giúp bạn chắp cánh ước mơ của bạn bay cao và trở thành hiện thực", Trà My chia sẻ.

(Nguồn và ảnh: American Study)