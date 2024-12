Nữ sinh đạt điểm SAT tuyệt đối luyện 4-5 tiếng mỗi ngày

Với nền tảng tiếng Anh và Toán tốt, luyện tập liên tục 4-5 tiếng mỗi ngày, sau ba tháng ôn tập, Thái An đạt 1600/1600 SAT, .

Phạm Đỗ Thái An, lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, thi SAT hôm 7/12. Theo College Board, tổ chức sở hữu bài thi, hàng năm có khoảng hai triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

Nữ sinh cho hay biết kết quả khi đang cùng các bạn đi thăm thầy chủ nhiệm ở bệnh viện, hôm 20/12.

"Em sợ nhìn nhầm nên kiểm tra lại. Biết đúng điểm rồi, em run quá", An nói.

An thi SAT để tăng cơ hội trúng tuyển và giành học bổng các trường đại học trong nước, đặt mục tiêu được từ 1500 trở lên. Nữ sinh nhìn nhận điểm tuyệt đối sẽ mở thêm nhiều cơ hội để em nộp hồ sơ vào các trường danh tiếng thế giới.

Hồi tháng 7, An đã thi và đạt 7.5 IELTS.

Phạm Đỗ Thái An. Ảnh: Nguyễn Thành Công

Bài thi SAT gồm hai phần: Toán và Đọc - Viết. Nữ sinh đánh giá đề thi vừa sức. Kiến thức ở phần thi Toán trải dài từ lớp 10 đến 12, với các bài về lượng giác, hình học... An có nền tảng Toán tốt, hồi cấp 2 từng tham gia nhiều kỳ thi Toán nên không gặp khó khăn. Em làm xong sớm và có thời gian xem lại bài cẩn thận.

Phần Đọc - Viết gồm 27 câu với chủ đề đa dạng. An hơi bối rối với một số đáp án ở câu hỏi từ vựng. Em không chắc chắn nghĩa của từ, phải dựa vào các câu xung quanh để suy luận.

"Thi xong, em đoán có thể đạt điểm như mong muốn", An chia sẻ.

An cho biết bắt đầu học SAT từ giữa tháng 8 năm nay. Em vừa đăng ký lớp ở trung tâm, vừa tự tìm tài liệu, đề thi các năm để tự học. Lúc mới tiếp xúc với đề thi SAT, nữ sinh cảm thấy "ngộp" vì nhiều từ mới và đoạn văn dài.

Em học từ mới qua ứng dụng thẻ ghi nhớ Quizlet. An chia thành từng set, mỗi set 30 từ. Mỗi ngày, An học 1-2 set và tới lúc thi đã ôn được hơn 1.000 từ. Các set từ được em ôn luyện lại liên tục giúp nhớ lâu hơn.

Theo em, SAT có nhiều dạng bài nhưng khó nhất là "inference" (suy luận). Đề sẽ cho đoạn văn và để trống ở cuối đoạn, yêu cầu tìm đáp án đúng để điền vào. Đoạn văn này thường dài, khiến thí sinh khó nhớ và liên kết giữa các câu. Do đó, An cố gắng nắm lấy ý chính, từ khóa.

Ngoài ra, An luôn hoàn thành bài tập giáo viên giao và làm thêm đề trên ứng dụng Bluebook của College Board, nền tảng học online miễn phí Khan Academy. Khi luyện đề, nếu làm sai, em in câu đó ra để cuối tuần làm lại, tránh mắc phải những lần sau. Trước khi thi 1-2 ngày, An tổng hợp các dạng câu hay sai để ôn lại.

"Em tránh học thuộc đáp án vì đề có thể lặp lại một số đoạn văn hoặc paraphrase (diễn đạt lại) nhưng sẽ ra câu hỏi khác đi. Nếu không để ý sẽ rất dễ nhầm lẫn", em cho hay.

Để đạt kết quả tốt, An cho rằng cần chăm chỉ. Mỗi ngày em dành 4-5 tiếng để học SAT, làm 2-3 đề và chữa chi tiết từng câu.

An biết điểm SAT khi vào bệnh viện thăm thầy chủ nhiệm, hôm 20/12. Ảnh: Nguyễn Thành Công

Thầy Nguyễn Thành Công, chủ nhiệm lớp của An, cho hay thành tích của học trò không chỉ nhờ nỗ lực không ngừng mà còn ở phương pháp học tập khoa học. Nhà cách trường khoảng 20 km, hàng ngày em đến trường từ sớm, học chính khóa trên lớp, buổi chiều tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc luyện đề SAT, còn buổi tối học bài cho các môn hôm sau.

"An có khả năng tự học, tự sửa lỗi. Nền tảng kiến thức vững chắc, cùng với sự hỗ trợ của các thầy cô đã giúp em xây dựng kế hoạch ôn thi hiệu quả", thầy Công nói.

Bình Minh