Nữ sinh dẫn đầu đợt tốt nghiệp sớm với điểm 3.99/4

Lấy bằng cử nhân trong 3,5 năm với điểm gần tuyệt đối, Trương Phương Linh đứng đầu đợt tốt nghiệp sớm của Đại học Thương mại.

Cuối tháng 1, Trương Phương Linh, 22 tuổi, nhận bằng cử nhân chuyên ngành Marketing số cùng 220 sinh viên khác. Đạt điểm 3.99/4, Linh thấy tự hào bởi đã xác lập lộ trình học tập nghiêm túc ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường.

"Mình không nghĩ đến danh hiệu, chỉ nghĩ rằng để làm đúng ngành thì phải học đến nơi đến chốn", Linh nói.

Trương Phương Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Linh là cựu học sinh trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Giai đoạn cuối cấp đúng đợt dịch Covid-19, phải học từ xa nên Linh tiếp xúc với các nội dung trực tuyến trên mạng xã hội nhiều hơn.

Thấy nội dung số ngày càng đa dạng, sáng tạo, từ cách kể chuyện đến xây dựng hình ảnh, lan tỏa thông điệp, nữ sinh bắt đầu tò mò, muốn tìm hiểu. Linh sau đó trúng tuyển chuyên ngành Marketing số của trường Đại học Thương mại.

Vào trường, nữ sinh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa môi trường phổ thông và đại học. Từ việc quen nghe giảng, được thầy cô hướng dẫn, Linh biết phải chủ động nhiều hơn nếu không muốn bị bỏ lại. Linh đăng ký làm cộng tác viên truyền thông cho các hoạt động của khoa, qua đó sớm tiếp cận công việc marketing thực tế và hiểu hơn về ngành học.

Theo Linh, những môn khó nhất là Phân tích Marketing, Nghiên cứu Marketing, bởi phải làm việc với các công cụ như SPSS, Power BI để xử lý dữ liệu thực tế. Ngoài học trên lớp, Linh tự học thêm qua các khóa trực tuyến, video hướng dẫn và tài liệu chuyên môn trên mạng.

Ở các môn chuyên ngành, Linh còn được làm việc nhóm để xây dựng thương hiệu giả định, truyền thông trên mạng xã hội và đo lường hiệu quả. Nữ sinh thường phụ trách chính mảng nội dung và thiết kế, nhìn nhận thách thức là tạo ra nội dung ngắn gọn, phù hợp với hành vi người dùng mà vẫn thu hút và truyền tải được bản sắc thương hiệu.

"Thầy cô chỉ hướng dẫn cách làm, còn mình phải tự đào sâu và luyện tập. Quan trọng nhất vẫn là sự tự giác", Linh nhìn nhận.

Nhờ thành tích tốt, nữ sinh được tham gia học kỳ trao đổi ở Mỹ. Những trải nghiệm sinh hoạt và học tập, giao tiếp, kết nối với bạn bè quốc tế giúp Linh nhận ra khả năng tự chủ, hợp tác của bản thân tốt hơn những gì từng nghĩ

Phương Linh tại sự kiện cựu sinh viên Việt - Mỹ, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để tốt nghiệp sớm trong 3,5 năm, từ năm thứ hai, mỗi kỳ Linh đăng ký thêm 1-2 môn so với thông thường. Cô cho biết luôn lập kế hoạch học rõ ràng, tự làm đề cương và đọc nhiều tài liệu. Khi học, Linh cố gắng liên kết kiến thức giữa các phần, các môn và gắn vào vấn đề thực tế.

Môn học duy nhất mà cô không được điểm tuyệt đối (4/4) là Quản trị nhân lực căn bản. Nữ sinh nói hài lòng, vì điểm 3.99 vẫn là mức cao, phản ánh đúng quá trình học.

Để có kinh nghiệm thực tế, Linh còn đi thực tập và làm bán thời gian trong lĩnh vực truyền thông, marketing số, tham gia xây dựng nội dung, quản lý fanpage và nghiên cứu dữ liệu.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương, giảng viên bộ môn Quản trị marketing, khoa Marketing, trường Đại học Thương mại, nhận xét Linh có tư duy phản biện tốt, khả năng lập luận độc lập và biết phân bổ thời gian để theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc. Ở các môn chuyên sâu như Marketing số, Marketing tìm kiếm và Email Marketing, nữ sinh tiếp cận với tư duy thực tiễn, không nặng lý thuyết.

"Linh không học theo kiểu thử nghiệm mà đã có cách nghĩ của một người làm nghề, đặt câu hỏi sâu và có định hướng rõ ràng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi", cô Dương nói, thấy rằng với nền tảng hiện có, Linh có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp, Linh dự định làm việc trong lĩnh vực marketing số, tập trung vào phân tích và xây dựng chiến lược. Cô cũng cân nhắc học tiếp thạc sĩ để nâng cao chuyên môn và mở rộng mối quan hệ.

Thanh Hằng