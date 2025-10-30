Nữ sinh Cơ khí giành giải thưởng khoa học công nghệ

Thuộc nhóm sinh viên xuất sắc ở Bách khoa TP HCM, hai năm liền đạt giải Olympic Cơ học toàn quốc, Kiều My được trao giải Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025.

Trần Thị Kiều My, 22 tuổi, là một trong 20 nữ sinh được Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh tối 29/10, vì thành tích học tập và nghiên cứu nổi bật.

"Giải thưởng là niềm tự hào và động lực để em tiếp tục phát triển. Em mong có thể thực hiện những công trình nghiên cứu đóng góp thiết thực cho xã hội hơn", My nói.

Trần Thị Kiều My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kiều My quê tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ). Bố mẹ làm nông, gia đình không mấy khá giả, My cho hay rất trân trọng cơ hội được học tập và luôn nỗ lực. Ngày học phổ thông, nữ sinh thường trong top đầu lớp, nổi trội ở môn Toán.

Lên lớp 12, My nhắm đến trường Đại học Bách khoa TP HCM vì có thế mạnh ở các môn Tự nhiên. Nữ sinh chọn theo đuổi ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí vì cho rằng ngành học có tính sáng tạo và thực tiễn cao.

"Mình thích tìm ra những giải pháp mới hay chế tạo sản phẩm ứng dụng trong thực tế", My cho hay.

Ngành học này được cho là thế mạnh của nam giới nên khi đó My đối mặt với không ít hoài nghi "học để làm gì". Nữ sinh có thêm động lực khi được bố mẹ tin tưởng và động viên đi tiếp.

Theo My, thử thách lớn nhất với nữ sinh ngành Cơ khí là thể lực và sức bền. Năm thứ nhất, cô từng chật vật trong môn Thực tập Cơ khí đại cương, phải tự tay chế tạo chiếc cờ lê từ khối thép thô chỉ bằng dũa và cưa sắt. Mỗi buổi học kéo dài từ 7h đến 12h mà sinh viên phải đứng liên tục để thực hành.

Vừa học, My vừa ôn thi vào chương trình Tài năng và trúng tuyển. Năm thứ hai, nữ sinh choáng váng vì khối lượng kiến thức lớn, giảng viên thường giao những bài tập mở rộng ngoài giáo trình. Có thời gian, My ở lỳ trong thư viện cả ngày để học.

"Nhưng nhờ vậy, chương trình Tài năng là bước ngoặt khiến em thật sự bứt phá", My nói, cho biết điểm trung bình học tập tốt hơn năm đầu, duy trì ở mức 3.6/4, và đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn diện, năm học 2023-2024.

Trong quá trình học, My thích nhất môn Chi tiết máy. Đi sâu vào tìm hiểu, cô nhận ra đây là nền tảng quan trọng để phát triển kiến thức chuyên ngành. Nhờ chăm chỉ, My hai lần giành giải ba Olympic Cơ học toàn quốc ở môn này, vào năm 2024 và 2025.

My trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, My tham gia nghiên cứu khoa học. Sau những buổi trò chuyện với anh, chị khóa trên về đề tài, từ những thí nghiệm thất bại đến khoảnh khắc tìm ra lời giải, cô ngày càng hứng thú với việc khám phá và giải quyết vấn đề bằng tư duy khoa học.

"Mình thấy nghiên cứu khoa học thú vị nhất là khi được đào sâu một vấn đề và tìm cách giải quyết những bài toán thực tiễn", My chia sẻ.

Sau khi từng bước làm quen để học hỏi, My mạnh dạn theo đuổi hướng nghiên cứu mới trong đồ án tốt nghiệp: "Nghiên cứu hiệu chỉnh và tối ưu hóa thông số công nghệ nhằm kiểm soát độ chính xác kích thước của sản phẩm Green Part bằng vật liệu Cu/PLA".

Theo My, đề tài còn khá mới ở Việt Nam nên cô phải đọc rất nhiều tài liệu về vật liệu, phương pháp sản xuất, quy trình thực hiện. Nữ sinh áp dụng phương pháp thiết kế thực nghiệm (Design of Experiments - DOE) để xác định và tối ưu các yếu tố công nghệ, như nhiệt độ in, tốc độ đùn, tỷ lệ sợi nhựa pha kim loại. Phương pháp này giúp giảm số lần thí nghiệm, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời tăng độ chính xác và ổn định của sản phẩm in 3D.

Sau nhiều ngày miệt mài với không ít lần thí nghiệm lỗi hay máy in trục trặc, My cuối cùng cũng hoàn thiện đồ án, được chấm 9 điểm. Kết quả đề tài được đăng trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam.

"Kiều My có nền tảng kiến thức vững, tư duy kỹ thuật tốt và luôn chủ động tìm tòi những hướng tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề", PGS.TS. Bùi Trọng Hiếu, Trưởng khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, nói.

Thầy đánh giá My là mẫu sinh viên toàn diện. Bởi ngoài học tập, My còn là Bí thư chi đoàn lớp, năng nổ trong các hoạt động Đoàn - Hội và các chương trình hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh.

My dự định chưa vội đi làm mà muốn tiếp tục học lên cao học để nghiên cứu sâu hơn. Đầu năm tới, cô sẽ sang Hàn Quốc du học tại Đại học Hanyang, ngôi trường có thế mạnh về kỹ thuật và công nghệ. My hy vọng sau này có thể trở về làm giảng viên, góp phần phát triển giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ khí.

"Cơ khí là ngành nhiều thử thách, nhưng nếu thật sự yêu thích, các bạn nữ hoàn toàn có thể làm tốt. Sự tỉ mỉ, sáng tạo và kiên trì là lợi thế của chúng ta", My nói.

Thư Vũ - Vân Hà