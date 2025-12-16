Nữ sinh chuyên Văn rẽ hướng Công nghệ, ẵm học bổng tiến sĩ 'SKY' Hàn Quốc

Từ học sinh chuyên Văn, Ngọc Diễm "bẻ lái" sang Công nghệ thông tin, tốt nghiệp thủ khoa và nhận học bổng thạc sĩ – tiến sĩ 5 năm tại đại học top đầu Hàn Quốc (SKY).

Lê Thị Ngọc Diễm, 22 tuổi, là nữ thủ khoa ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, với điểm trung bình 3.5/4 và IELTS 7.5.

Sắp tới, Diễm sẽ theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Hàn Quốc, ngôi trường thuộc nhóm SKY – tên viết tắt kết hợp của Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei. Đây là ba đại học hàng đầu Hàn Quốc, sinh viên được các tập đoàn đa quốc gia săn đón.

Ngọc Diễm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ít ai ngờ, Diễm lại xuất phát là học sinh chuyên Văn trường Phổ thông Năng khiếu, TP HCM. Thời phổ thông, em đã xác định cần bổ sung các môn học tư duy logic để phát triển toàn diện, bên cạnh sở trường về khoa học xã hội. Em tin rằng sự tổng hòa giữa tư duy logic và khả năng diễn đạt uyển chuyển sẽ hỗ trợ tốt cho sự nghiệp tương lai.

Cuối năm lớp 11, Diễm tìm hiểu về Công nghệ thông tin và nhận thấy đây là lĩnh vực phù hợp để kết nối và giải quyết các vấn đề thực tế của đời sống, lại có thu nhập hấp dẫn.

Quyết định "bẻ lái" này khiến nhiều người bất ngờ. Diễm được cảnh báo về các môn học "khó nhằn" như Giải tích, Xác suất thống kê, hay Tin học. Đến khi bước vào ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu, nữ sinh mới thấm thía điều này.

Văn học cho phép tự do, bay bổng, trong khi lập trình đòi hỏi tư duy chính xác, logic tuyệt đối. Khoảng thời gian đầu, Diễm vật lộn vì tư duy mơ hồ, thiếu tỉ mỉ, cẩn trọng.

"Ở môn Nhập môn lập trình, mình thường xuyên gặp lỗi cú pháp dấu chấm, dấu phẩy khiến code 'đứng hình'", Diễm kể. "Có những đêm, mình vừa học vừa khóc vì không giải nổi một bài toán nào. Nhưng càng khó, mình lại càng không muốn bỏ cuộc".

Vượt qua sự chán nản ban đầu, Diễm dành hẳn một tuần chỉ để làm các bài tập cơ bản nhất về cú pháp. Nữ sinh tạo thói quen kiểm tra kỹ từng dòng lệnh và đọc thật chậm thông báo lỗi của trình biên dịch. Diễm làm đi làm lại cùng một dạng bài tập đến khi nào không còn sai sót.

Từ đó, Diễm nắm chắc kiến thức cơ bản, không chạy theo các bài toán phân loại điểm cao. Mỗi lần sai, Diễm dừng lại để phân tích nguyên nhân là do khâu tính toán, công thức hay hiểu sai bản chất để khắc phục. Quá trình này giúp Diễm tạo ra phản xạ đúng, loại bỏ sự cẩu thả và mơ hồ.

"Điều khiến mình tâm đắc nhất là cảm giác hoàn toàn làm chủ kiến thức, biết rằng nền móng đã vững chắc", Diễm chia sẻ. "Sự tỉ mỉ và kiên trì này chính là chìa khóa cho mọi thành công bền vững".

Tuy nhiên, cách làm này chỉ giúp điểm số ở mức khá. Diễm thừa nhận không giỏi tư duy logic nên thiếu tự tin phát biểu ý tưởng trong các dự án nhóm, gò bó khi lập trình.

Đến năm cuối, được thầy cô động viên, nữ sinh chăm trình bày ý tưởng và dành nhiều thời gian tìm tòi giải pháp. Từ đó, các bài giảng trở nên dễ hiểu hơn, điểm số của Diễm được cải thiện, tạo đà cho khóa luận tốt nghiệp về ứng dụng AI tiên tiến vào lĩnh vực hình ảnh y tế và chẩn đoán lâm sàng.

Để theo đuổi định hướng này, Diễm tìm kiếm các đại học nước ngoài có phòng lab mạnh và được gợi ý Đại học Hàn Quốc. Trường đứng thứ 61 trong bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 của QS và rất uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật.

Thời điểm phỏng vấn với giáo sư để xin học bổng, Diễm tưởng chừng hồ sơ bị loại vì bảng điểm trong 4 năm không có môn nào tên AI. Nữ sinh chia sẻ rằng AI không phải là lĩnh vực đào tạo trực tiếp của khoa, nhưng đã được các thầy cô hướng dẫn, đồng thời giới thiệu về khóa luận tốt nghiệp về ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế – định hướng chính của phòng lab mà giáo sư phụ trách. Diễm cũng cam kết học và cống hiến trọn vẹn 5 năm theo chương trình thạc sĩ – tiến sĩ.

Cuối buổi, nữ sinh bất ngờ khi giáo sư gật gù liên tục và lặp lại nhiều lần rằng "good enough" (đủ tốt) và "come join us" (hãy đến với chúng tôi).

"Mình cứ tưởng phải chờ mail thông báo kết quả nhưng hóa ra giáo sư đã ra tín hiệu đồng ý ngay trong vòng phỏng vấn. Đây là kết quả ngoài sức tưởng tượng với mình", Diễm kể.

Hai tuần trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Diễm nhận được thư cấp học bổng từ Đại học Hàn Quốc, gồm toàn bộ học phí khoảng 2,2 tỷ đồng và lương hàng tháng chừng 1.000 USD.

Ngọc Diễm nhận bằng tốt nghiệp ở trường Đại học Công nghệ Thông tin, hôm 28/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Trần Mạnh Hùng, giảng viên Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, kể ấn tượng khi Diễm xin vào nhóm nghiên cứu, đặt rõ mục tiêu du học Hàn Quốc dù chưa biết gì về nghiên cứu khoa học.

"Diễm có quyết tâm rất cao, kiên trì, ngoại ngữ tốt, thích phản biện", thầy Hùng nhận xét.

Nhìn lại hành trình, Diễm nói cả lúc chật vật nhất, vẫn không hối hận về lựa chọn của mình.

"Mình không tìm kiếm sự nhẹ nhàng, mà đi tìm sự hoàn thiện. Con đường đã chọn buộc mình phải rèn luyện và phát triển những kỹ năng còn thiếu. Nhưng điều đó sẽ có lợi cho tương lai", nữ thủ khoa chia sẻ.

Lệ Nguyễn