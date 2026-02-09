Nữ sinh chuyên ngữ chinh phục ngôi thủ khoa trường Công nghệ

Từng bị cảnh báo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng quá nặng với một nữ sinh chuyên ngữ, Yến Trang vẫn kiên trì theo đuổi và tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc.

Cuối tuần qua, Nguyễn Ngọc Yến Trang, 23 tuổi, nhận bằng kỹ sư xuất sắc trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với điểm trung bình GPA 3.88/4, Trang không chỉ dẫn đầu khoa mà còn là thủ khoa toàn trường.

Cô gái Hà Nội vốn là cựu học sinh lớp chuyên tiếng Nhật, trường THPT chuyên Ngoại ngữ. Thời điểm chọn ngành, thay vì đi theo nghề biên phiên dịch hay kinh tế như định hướng của gia đình, Trang lại hứng thú với ngành xây dựng.

"Người thân nói học kỹ thuật xây dựng vất vả lắm, nhưng mình nghĩ xây dựng là nền tảng của mọi hoạt động xã hội", Trang cho hay. Hơn nữa, Trang cũng thích tính toán, học các môn khoa học tự nhiên. Nữ sinh nhìn nhận nữ giới có thể làm tốt nhiều công việc trong lĩnh vực này như thiết kế kết cấu, quản lý xây dựng.

Trúng tuyển vào trường năm 2021, Trang ban đầu không gặp nhiều khó khăn với các môn đại cương như Đại số, Giải tích, dù chương trình nặng hơn và phải tự học nhiều hơn.

Đến năm thứ ba, khi học nhiều môn chuyên ngành, Trang mới thấy căng thẳng. Khác với nhóm lý thuyết, những môn này đòi hỏi thực hiện hàng loạt đồ án kéo dài.

"Nếu thi hết môn, mình chỉ áp lực lúc gần thi. Còn với đồ án, do phải làm theo tiến độ, mình áp lực trong cả quá trình, phải tự tìm tòi, học hỏi thay vì chỉ làm bài tập và ôn luyện theo hướng dẫn của thầy cô", Trang kể.

Áp lực nhất là khi làm đồ án tốt nghiệp, cũng là lúc Trang đang làm tại một công ty chuyên về khảo sát công trình xây dựng cho đối tác Nhật Bản. Đề tài của Trang là thiết kế kết cấu cho công trình chung cư cấp một, khai thác hệ kết cấu dầm chuyển - vách và móng đơn hợp khối.

Theo Trang, đề tài này ít người làm, không nhiều tài liệu tham khảo. Vì vậy, nữ sinh nhiều đêm thức trắng để tìm hiểu, tham khảo và ứng dụng. Có lúc, cô cảm thấy không thể cân bằng thời gian nên phải tạm xin nghỉ việc để tập trung hoàn thành.

"Ngành này nặng thật", Trang nói. "Nhưng mình thích nhìn thấy những thiết kế dần dần thành hình".

Yến Trang trong ngày tốt nghiệp, hôm 7/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài học tập, Trang hai lần tham gia cuộc thi Virtual Design World Cup (VDWC) vào năm 2022 và 2024. Đây là cuộc thi thiết kế thường niên quy mô quốc tế dành cho sinh viên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, hạ tầng cầu đường và quy hoạch đô thị sáng tạo.

Với thiết kế về thành phố sân bay - nơi thư giãn dành cho du khách khi phải chờ đợi làm thủ tục hay bị hoãn chuyến bay, và cảng hàng hóa tự động, Trang cùng nhóm sinh viên trường Đại học Công nghệ hai năm đạt giải ba.

Giảng dạy hai môn, đồng thời là giảng viên phản biện đồ án tốt nghiệp, cô Lê Thùy Dương đánh giá Trang có khả năng tư duy logic, nền tảng kiến thức, lập trường và năng lực phản biện rất tốt.

Cô Dương vẫn nhớ lần Trang từ chối lên bảng làm bài để được cộng điểm dù biết câu trả lời bởi vì chưa nắm được bản chất.

"Sự thẳng thắn đó cộng với tinh thần học chậm mà chắc của Trang khiến tôi có cách nhìn khác về em và nhận ra rằng vẫn có những sinh viên không cần điểm cộng đến thế", cô Dương nói.

Ngoài kiến thức chuyên ngành chắc, Trang nhìn nhận nền tảng tiếng Nhật giúp mình học tốt hơn và có thể nắm bắt nhiều cơ hội. Ví dụ ở VDWC, khi mỗi đội được cử hai đại diện tới Nhật thuyết trình, Trang được chọn vì biết tiếng Nhật và tiếng Anh. Nữ sinh từng có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N2 (cao nhất là N1) và IELTS 7.0.

Công việc Trang nhận được từ cuối năm ba cũng vậy, bởi đối tác của công ty là các đơn vị xây dựng tại Nhật Bản.

Trang hy vọng có cơ hội đến Nhật học sau đại học hoặc làm việc tại đất nước này một thời gian trong lĩnh vực xây dựng.

Dương Tâm