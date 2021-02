Nữ sinh chia sẻ cách giành học bổng 100% từ ĐH La Trobe

TP HCMNgô Hoàng Anh chia sẻ việc lên kế hoạch, cách viết bài luận hữu ích... để thành công chinh phục học bổng toàn phần của ĐH La Trobe.

Ngô Hoàng Anh, sinh viên năm hai Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, hiện thực hóa điều này với học bổng toàn phần, trị giá gần 100.000 AUD (tương đương 1,7 tỷ đồng) cho 3 năm học tại Đại học La Trobe, Australia. Trường nằm trong top 1% thế giới, theo bảng xếp hạng Webometrics 2021 với 30.586 cơ sở giáo dục đại học và top 250 trường đại học tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education 2021.

La Trobe Vice-Chancellor Excellence Scholarship là học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam trong năm 2021. Sau bốn năm theo đuổi ước mơ du học, Hoàng Anh đã trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam nhận được vinh dự này.

Dù có thành tích học tập tốt, song điểm số của Hoàng Anh không quá vượt trội. Vì vậy, Hoàng Anh đã áp dụng một số bí quyết để thành công chinh phục suất học bổng này.

Hoàng Anh là đại diện Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Vice-Chancellor Scholarship – Vietnam từ ĐH La Trobe. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Hoàng Anh chuẩn bị và lên kế hoạch săn học bổng từ bao giờ?

- Mình bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng Úc từ tháng 4/2020. Dù có cả nửa năm để chuẩn bị và có sự hỗ trợ từ chị Thảo, công ty du học ATS, nhưng mình vẫn cảm thấy khá gấp gáp. Mình vừa luyện thi IELTS, vừa cân bằng việc học ở trường với rất nhiều bài thuyết trình và kiểm tra.

Bên cạnh đó, mình cũng không muốn từ bỏ các dự án tình nguyện đang tham gia, vì ngoài đam mê cá nhân, mình tin đây sẽ là một điểm sáng trong hồ sơ của mình. Có những thời điểm, mình phải làm song song nhiều đầu việc nên khá căng thẳng. Nếu được làm lại, chắc chắn mình sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị sớm để có thể lên kế hoạch mọi thứ tốt hơn.

- Khi viết bài luận, Hoàng Anh chú trọng yếu tố nào?

- Trước khi viết bài luận, mình dành nhiều thời gian tìm hiểu về trường và học bổng bản thân đang theo đuổi, đặc biệt là đối tượng và mục tiêu hướng tới.

Qua tìm hiểu, mình được biết đây là lần đầu tiên Đại học La Trobe có học bổng toàn phần dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Ngoài hỗ trợ tài chính thiết thực cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển, chính sách học bổng của trường cũng thể hiện sự nhất quán với các giá trị cốt lõi mà trường luôn theo đuổi: đó là Đa dạng (Diversity), Hòa nhập (Inclusiveness), Bình đẳng (Equity) và Công bằng xã hội (Social Justice).

Từ đó, mình cố gắng liên hệ khéo léo trong bài luận để thể hiện sự đầu tư tìm hiểu nghiêm túc của bản thân cũng như trân trọng với các giá trị cốt lõi của trường.

Trong quá trình viết bài luận, mình có tham khảo kinh nghiệm từ nhiều nguồn và cuối cùng, mình đã quyết định áp dụng lời khuyên của một thầy giáo ở trường. Thầy nói nếu cách hành văn của mình chưa hay và câu từ chưa hoa mỹ thì hãy bù đắp lại bằng sự chân thành và sâu sắc trong ý tứ.

Thay vì cố gắng sử dụng những cấu trúc câu phức tạp và từ vựng hàn lâm, mình tập trung thể hiện con người mình khi trả lời câu hỏi chủ đề của bài luận "What does clever mean to you?" (Bạn định nghĩa thế nào về thông minh?).

Ưu tiên của mình là tránh đi theo các lối mòn tư duy sẵn có, tiếp cận câu hỏi theo góc nhìn cá nhân của một sinh viên khối ngành xã hội đam mê nghệ thuật, để từ đó cắt nghĩa sự thông minh qua liên tưởng về màu sắc của những cây bút chì màu trên bức tranh toàn cảnh xã hội.

Theo mình, dấu ấn cá nhân chính là điểm sáng đã giúp mình gây ấn tượng với các thầy cô trong bài luận.

Hoàng Anh (áo cam) thực hiện dự án cộng đồng Project Sugar cùng các mình nhỏ mồ côi Mái Ấm Quận 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Hoàng Anh có bí quyết gì để tăng khả năng săn học bổng toàn phần?

- Không chỉ tập trung vào bài luận, dù trường không yêu cầu, mình vẫn nộp kèm CV, hồ sơ thể hiện năng lực (portfolio) để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất. Mình tin khi nhìn vào đó, thầy cô có thể cảm nhận được sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, tâm huyết, cũng như những phẩm chất và cá tính của ứng viên.

Bên cạnh những thành tích cá nhân, mình tập trung vào các hoạt động ngoại khóa mà mình tâm huyết, trong đó có Project Sugar, một dự án dạy học và truyền cảm hứng sống cho các mình nhỏ mồ côi.

Từ một tình nguyện viên, sau 3 năm, mình quay trở lại dự án với vai trò là một thành viên trong ban tổ chức, trực tiếp tuyển chọn và dẫn dắt lứa tình nguyên viện mới, giúp các bạn phát huy tối đa năng lực cá nhân và đóng góp vào thành công chung của dự án.

Project Sugar cũng là dự án cộng đồng đã giúp mình nhận ra ước mơ của mình - trở thành giáo viên để tạo ra những thay đổi nền tảng và tích cực cho thế hệ học trò tương lai.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Nhân văn với 2 chuyên ngành Tiếng Anh và Xã hội học tại Đại học La Trobe, mình dự định học tiếp lên Thạc sĩ trước khi trở về Việt Nam.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là nơi mình muốn bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình. Đối với mình, trở thành một người dạy giỏi thôi chưa đủ. Mình muốn truyền cảm hứng, dẫn đường và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với những tâm tư nguyện vọng của các bạn trẻ cả trong và ngoài phạm vi nhà trường.

- Tại sao Hoàng Anh chọn Đại học La Trobe?

- Trong quá trình tìm hiểu và chọn trường, học bổng là một trong những tiêu chí quan trọng mình đặt lên bàn cân.

Mình cảm thấy rất may mắn và tự hào khi là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng toàn phần của Đại học La Trobe vì biết chương trình có tính cạnh tranh cao.

Bên cạnh học bổng, mình tìm thấy ở La Trobe những giá trị bản thân theo đuổi. Mình tin tưởng vào chất lượng đào tạo của một trường đại học nằm trong top 1% thế giới.

Mình ấn tượng với sự đa dạng của hơn 50 chuyên ngành trong khối Nghệ thuật (Arts) và khu học xá chính của trường ở ngoại ô Melbourne với định hướng phát triển của một làng đại học (University Town).

Campus cách trung tâm thành phố chỉ 14 km, đủ tách biệt và yên bình để mình tập trung học tập nhưng vẫn tiện lợi khi di chuyển bằng phương tiện công cộng để mình không bỏ lỡ những cuộc vui hay cơ hội thực tập hấp dẫn.

Ngoài ra, Đại học La Trobe còn sở hữu 6 khu học xá khác, trong đó có 5 cơ sở ở bang Victoria và một khu mới nhất tại Sydney.

Còn rất nhiều điều nữa ở La Trobe khiến mình cảm thấy thích thú và háo hức. Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của Covid-19, mình dự kiến sẽ bắt đầu học online từ đầu tháng 3 tới và chờ đợi thời điểm thích hơn để có thể tới Australia sớm nhất.

Hoàng Anh trong lễ trao học bổng 100% của Đại học La Trobe. Ảnh: ATS.

