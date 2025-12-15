Nữ sinh Ams giành học bổng 10 tỷ đồng du học Mỹ

Hà Linh, học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận học bổng toàn phần Đại học Washington and Lee, Mỹ, với bài luận kể về hành trình 'bứt khỏi lớp vỏ' như một chú cua.

Sáng 13/12, Hà Linh, lớp 12 Anh 1, vỡ òa khi mở email thông báo trúng tuyển kèm mức hỗ trợ tài chính 100% từ ngôi trường top 21 đại học khai phóng ở Mỹ. Tổng mức hỗ trợ cho bốn năm học tại Mỹ của Linh là khoảng 10 tỷ đồng.

"Em không tin vào mắt mình. Em đã hy vọng, nhưng không ngờ là toàn phần", nữ sinh chia sẻ. Theo các thông tin được chia sẻ, Linh thuộc nhóm hiếm ở Việt Nam đỗ học bổng toàn phần đại học Mỹ trong kỳ xét tuyển sớm năm nay (ED - Early decision).

Chị Vũ Thị Thu, mẹ của Linh, nói tự hào trước nỗ lực của con gái. Biết con muốn du học Mỹ, chị ủng hộ, song lo lắng vì tài chính gia đình không đủ. Nhận tin vui sau chuỗi ngày thấy con quyết tâm ôn luyện và hoạt động ngoại khóa, gia đình chị vừa bất ngờ, vừa xúc động.

"Mình phải đọc đi đọc lại thư báo trúng tuyển mới tin được", chị nhớ lại.

Nguyễn Vũ Hà Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ước mơ du học Mỹ nhen nhóm trong Linh từ nhỏ. Hình ảnh nước Mỹ tràn đầy năng lượng và sự tự do qua những bộ phim hay từ chuyến thăm người thân đã sớm gieo trong em mong muốn được học tập ở đất nước này.

Với nền tảng ngoại ngữ tốt, Linh đỗ chuyên Anh và bắt đầu lộ trình chuẩn bị hồ sơ du học nghiêm túc từ lớp 10.

Ngoài thời gian học chính khóa, Linh ôn luyện SAT, thi và đạt superscore (tổng điểm thành phần cao nhất của các lần thi) là 1560/1600 vào mùa hè lớp 10. Với IELTS, Linh được tiếp xúc từ cấp hai, trau dồi tiếp khi học chuyên Anh, và vừa đạt điểm 8.0 cùng giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố.

Nữ sinh cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, từ Đại sứ Tổng cuộc thi Ams Ambassador, Ngày hội anh tài 2024, tới đội trưởng câu lạc bộ cổ động Cheer Ams năm học 2024-2025. Linh nhìn nhận những hoạt động này giúp em rèn luyện khả năng kết nối, giao tiếp và lãnh đạo.

Vừa ôn luyện, vừa hoạt động ngoại khóa khiến Linh căng thẳng thời gian đầu. Sau đó, nữ sinh tìm cách chia nhỏ mục tiêu, lập kế hoạch chi tiết và phân bổ công việc theo từng tuần thay vì dồn vào phút cuối. Nhờ vậy, sau giờ học chính, em tự học 2-3 tiếng mỗi tối và vẫn có thời gian cho bản thân và các dự án cá nhân.

Dự án mà Linh tâm đắc là gây quỹ thiện nguyện Trúc Xanh. Biết một số nhà dưỡng lão thiếu kinh phí và giường y tế, Linh và bạn bè kêu gọi quyên góp, trực tiếp đến trao tặng giường và trò chuyện với các cụ.

"Em nhận ra rằng những hành động nhỏ của mình có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực như thế nào đối với người khác", Linh nói.

Ngoài ra, Linh còn đồng sáng lập dự án "Tự Sử", nhằm đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam gần gũi hơn với người trẻ. Nhóm của Linh thiết kế các bộ flashcard lịch sử nhà Trần với hình minh họa sinh động, thông tin ngắn gọn, dễ nhớ, cũng như xây dựng website giới thiệu trò chơi dân gian.

Tuy có áp lực nhất định, Linh nhìn nhận khâu viết bài luận là công đoạn "gian nan" hơn cả. Nữ sinh kết nối với người hướng dẫn (mentor) vào mùa hè năm lớp 11, trước hạn nộp hồ sơ vài tháng. Ban đầu, Linh loay hoay không biết viết gì, vì cho rằng cuộc sống của mình không có gì đặc sắc.

Sau nhiều lần ngẫm nghĩ và trao đổi cùng mentor, ý tưởng cho bài luận chính dần hình thành, kể về hành trình trở thành Đại sứ của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams Ambassador). Linh ví mình như một chú cua luôn ẩn mình trong chiếc vỏ cứng cáp, ngại giao tiếp và kết nối. Thông qua các hoạt động ngoại khóa đa dạng tại trường, em dần học được cách hợp tác, kết nối và dần đủ tự tin để "bứt khỏi lớp vỏ" và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nữ sinh cho biết hoàn thành bài luận sau hơn một tháng, qua 5 bản nháp. Ngoài ra, em viết ba bài luận phụ gửi riêng cho trường Washington and Lee. Trong đó, bài đầu tiên trả lời câu hỏi "Vì sao chọn trường", trong đó Linh ví ngôi trường như một đội cổ động - nơi cộng đồng nhỏ, gắn kết, luôn hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa tiềm năng. Ở bài thứ hai về truyền thống chào hỏi, nữ sinh kể về tên gọi ở nhà của mình - "Sim", qua đó mong muốn trở thành cầu nối giữa mọi người.

Còn bài cuối cùng, Linh nói về bộ phim "3 Chàng Ngốc", tác phẩm đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách em nhìn nhận việc học tập và cuộc sống từ khi còn học THCS. Đây là một "bom tấn" của điện ảnh Ấn Độ, kể về hành trình của ba người bạn thân ở đại học, mang thông điệp "hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ tự tìm đến bạn".

Hà Linh trong cuộc thi Ams Ambassador ở trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Đỗ Xuân Anh, trung tâm tư vấn du học Inception, cho hay bài luận của Hà Linh theo mô-típ kể về hành trình "cổ tích", từ cô bé nhút nhát dần khám phá bản thân để vượt qua các thách thức, trở nên tự tin hơn. Bài luận tốt với lối diễn đạt cá tính, đan xen câu chuyện là những suy tư, chiêm nghiệm của nữ sinh về từng dấu mốc đạt được.

Cùng đó, những dự án của Hà Linh đều trong thời gian dài, thể hiện sự gắn kết và hiểu biết của em về nghệ thuật, lịch sử, văn hóa.

Linh cho hay dự định theo ngành Truyền thông vì phù hợp với sự năng động, nhưng cân nhắc thêm ngành Khoa học dữ liệu để có cơ hội việc làm tốt. Nữ sinh đang tìm hiểu kỹ môi trường học tập, sinh hoạt tại Mỹ, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với khác biệt văn hóa và những thử thách mới.

"Em sẽ tiếp tục rèn tính tự lập, quản lý thời gian và giữ kỷ luật cá nhân", Linh nói.

Khánh Linh