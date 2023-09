Nữ sinh 12 tuổi đạt 8.0 IELTS

Phương Linh, lớp 7A3, trường THCS Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên với điểm Reading (Đọc) tuyệt đối.

Bùi Phương Linh đạt điểm số này sau bài thi trên máy ngày 1/9. Ngoài điểm Đọc, điểm kỹ năng Speaking (Nói) và Writing (Viết) của Linh đều được 7.0, Listening (Nghe) đạt 8.0.

"Em nghĩ kết quả ổn nhưng không ngờ được 8.0", Linh nói.

Chị Nguyễn Phương Thảo, mẹ Linh, cũng bất ngờ khi con được điểm cao. Là giáo viên dạy tiếng Anh, chị hiểu năng lực của con nhưng biết IELTS là kỳ thi khó, bài thi trên máy cần nhiều thao tác chính xác. Vì thế, ban đầu hai mẹ con chỉ định thi để thử sức.

Trên website, IDP - một trong ba tổ chức sở hữu bài thi IELTS trên thế giới, cho biết dưới 3% số thí sinh đạt được mức điểm 8.0. Còn theo thống kê năm 2022 trên trang chủ IELTS, chỉ 4% số người ở Việt Nam đạt mức điểm này. Bài thi không giới hạn độ tuổi, nhưng IDP khuyến khích thí sinh đăng ký khi đủ 16 tuổi trở lên.

Bùi Phương Linh, lớp 7A3, trường THCS Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo Linh, đề thi IELTS hôm đó khó hơn những đề em luyện ở nhà. Trong bốn kỹ năng, điểm bài Đọc khiến Linh bất ngờ nhất. Linh hay nhầm lẫn dạng bài True, False, Not Given nhưng hôm thi thật, em đã làm chắc chắn những câu này. Bài đọc có một phần yêu cầu điền từ. Vì gặp một số từ mới, Linh phải sử dụng phép loại trừ. Câu nào phân vân, em đọc lại đoạn văn nhiều lần, sử dụng vốn hiểu biết và dựa vào thông tin ở những phần trước để tìm ra đáp án.

"9.0 tức là em không sai câu nào hoặc chỉ sai một câu", Linh cho hay.

Nữ sinh nói không giỏi kỹ năng Viết nên trước đó tham gia một khóa học hơn chục buổi. Một tuần trước ngày thi, em tự rèn viết và tham khảo bài mẫu trên mạng. Trong khi phần lớn thí sinh thấy dạng bài Part 1 với yêu cầu giải thích số liệu qua biểu đồ dễ làm, thì Linh tự tin với dạng bài Part 2. Dạng này đòi hỏi thí sinh có tư duy phản biện và đưa ra ý kiến riêng.

Nghe là kỹ năng nữ sinh tiếc nuối nhất do sai ở những bài đầu - vốn được coi là dạng bài gỡ điểm của đề thi. Theo Linh, vì lo lắng nên em đã bị xao nhãng ở phần này. Dù vậy, Linh vẫn đạt 8.0.

Linh kỳ vọng điểm Nói sẽ cao nhất do đây là sở trường của em. Tuy nhiên, điểm 7 khiến em hơi hụt hẫng. Sau phần đầu hỏi thông tin chung, Linh được yêu cầu mô tả một người thành công học cùng em. Linh đã kể về bạn thân, vốn sống nội tâm nhưng đã thành công trong việc tạo dựng các mối quan hệ, trở nên quảng giao.

"Em mất hơn một phút để nghĩ về bạn ấy cùng với sự chuẩn bị chưa thực sự tốt nên đã hơi ấp úng", Linh kể. Kết quả thi lần đầu tiên chưa thực sự ưng ý nhưng Linh nói qua đó, em nhận ra điểm cần khắc phục.

Với Linh, tiếng Anh là một phương tiện để đọc sách và tìm hiểu kiến thức, thế giới rộng lớn bên ngoài. Có nhiều cuốn sách, Linh đọc bằng cả hai ngôn ngữ nhưng chỉ khi tiếp cận với bản gốc tiếng Anh, em hiểu nội dung sách hơn.

Linh cho rằng điều này do em may mắn được xây dựng nền tảng tiếng Anh chắc chắn từ sớm. Năm bốn tuổi, khi đã nói khá sõi tiếng Việt, Linh được mẹ cho làm quen với tiếng Anh, bắt đầu từ ngữ âm, đánh vần và học theo phần mềm đọc sách Razkids, Oxford Phonics World, Let’s go, Family and Friends...

Theo chị Thảo, Linh yêu thích tiếng Anh và có trí nhớ tốt, có thể đọc rồi kể lại câu chuyện bằng tiếng Anh. Lớn hơn chút, em viết lại câu chuyện đó vào vở. Hàng tối, chị Thảo cũng cùng con đọc sách và xem những chương trình yêu thích như Ellen Show, TED Talks hay BBC.

"Linh xem đi xem lại đến thuộc video của người dẫn chương trình Ellen. Khi đã nghe tốt, con tự hẹn giờ trên Ipad nghe BBC Learning English hay TED Talks", chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo kể Linh vốn nhút nhát nhưng nhờ lợi thế tiếng Anh nên con trở nên tự tin hơn. Để kiểm tra sự tiến bộ của con, hàng năm, chị Thảo cho con tham gia các kỳ thi chuẩn hóa của Cambridge. 5 tuổi, Linh bắt đầu với Starters, các năm sau nâng lên Movers, Flyers, PET và KET. Ở mỗi kỳ thi, em đều giành kết quả xuất sắc. Từ lớp 5 đến lớp 7, Linh cũng giành giải nhất Festival Trạng nguyên tiếng Anh toàn quốc, lọt top 10 thí sinh nói xuất sắc.

"Em học tiếng Anh theo cách rất thoải mái, được thể hiện suy nghĩ, ý kiến của mình bằng tiếng Anh chứ không theo cách ôn lò luyện. Nhờ thế, tiếng Anh đi vào cuộc sống của em một cách tự nhiên", Linh chia sẻ.

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Linh còn học tốt các môn tự nhiên và yêu thích tranh biện. Sau khi thi đỗ vào lớp 6 trường THCS Ngoại ngữ, 5h30 hàng ngày, Linh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng và đi xe buýt từ nhà ở Đan Phượng đến Cầu Giấy để học. Điểm trung bình các môn học (GPA) năm lớp 6 của Linh đạt 9,7.

Nữ sinh dự định sang năm sẽ thi chứng chỉ C1 Cambridge và lớp 9 mới thi lại IELTS với mục tiêu đạt 8.5-9.0.

Bình Minh