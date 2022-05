Nữ nhân viên văn phòng giúp mẹ thực hiện ước mơ xóa nám

Thảo My (25 tuổi, Sài Gòn) dành dụm suốt 3 năm đi làm để giúp mẹ xóa mảng nám đeo bám gần hai năm trên mặt.

Cô Thanh Thủy - mẹ Thảo My bị mảng nám trên mặt từ lâu. Từng bị bạn bè trêu chọc vì khuôn mặt của mẹ nhưng My chưa bao giờ bận tâm bằng việc nhìn thấy mẹ thiếu tự tin trong cuộc sống vì nám. Dù mẹ không chia sẻ nhưng My luôn muốn giúp mẹ xóa nám để không còn mặc cảm vì vẻ ngoài. Đó cũng là lý do cô nàng có kế hoạch tiết kiệm từ sớm, có tiền giúp mẹ làm đẹp.

Sau 3 năm từ khi đi làm, Thảo My đã dành dụm đủ. Cô cũng tâm sự, thu nhập chỉ ở mức trung bình, chưa kể phải chi tiêu cho nhiều thứ khác cho cuộc sống nên mất đến 3 năm mới có thể hoàn thành dự định.

"Với nhiều người, món quà này không quá giá trị nhưng với tôi, nó mang ý nghĩa lớn. Với một người đã dành cả cuộc đời cho gia đình như mẹ thì đây có lẽ là quà tặng níu kéo thanh xuân thiết thực nhất", My chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm tiền, Thảo My còn lo lắng việc tìm một địa chỉ uy tín giúp mẹ xóa nám. "Vì số tiền dành dụm khá lâu nên để chọn một cơ sở làm đẹp tôi cũng cân nhắc lắm. Tôi càng phân vân hơn khi nhìn thấy không ít trường hợp 'tiền mất tật mang' vì tin lời quảng cáo trên mạng, không tìm hiểu kỹ thông tin", My kể.

Sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin, từ facebook đến website, cuối cùng cô nàng cũng lọc được một địa chỉ ưng ý. Khi biết có một người bạn từng làm dịch vụ ở đây và cho kết quả khá tốt, My càng tin tưởng hơn, quyết định đăng ký ngay cho mẹ.

Gương mặt của khách hàng trước và sau khi xóa nám tại thẩm mỹ viện Aura. Ảnh: Aura

My cho biết, khi mới tới địa chỉ làm đẹp, mẹ My rất lo lắng nhưng nhờ sự đón tiếp, tư vấn tỉ mỉ của các chuyên gia, hai mẹ con đều thoải mái hơn. Mẹ cô được kiểm tra, phân tích kỹ lưỡng về da, nám trước khi tư vấn phương pháp xóa nám phù hợp.

"Tôi cứ nghĩ xóa nám phải tốn kém và chịu đau nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Trong quá trình thực hiện, các chuyên gia thao tác khá nhẹ nhàng nên tôi không có cảm giác bị sưng hay đau rát. Sau đó còn được dặn dò cách chăm sóc cụ thể nên tôi khá yên tâm", mẹ My tâm sự.

Sau khi xóa nám, cô Thủy được khen trẻ trung và rạng rỡ hơn nhiều so với tuổi thật. Cô tự tin hơn khi ra ngoài, giao tiếp với mọi người. Nhìn thấy sự thay đổi của mẹ, My vui hơn vì quà tặng nhân dịp ngày của mẹ (8/5) diễn ra thuận lợi, đúng với dự định.

Minh Anh