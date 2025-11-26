Nữ MC liệt nửa người, 11 năm sau trở thành 'phượng hoàng xe lăn'

Trung QuốcBị liệt nửa người năm 22 tuổi, Liang Yi vượt qua tuyệt vọng để trở lại sóng truyền hình Hồ Nam sau 11 năm, trở thành biểu tượng nghị lực "phượng hoàng xe lăn".

Liang Yi, sinh năm 1979, là người dẫn chương trình đầu tiên trong lịch sử truyền hình Trung Quốc tác nghiệp trên xe lăn. SCMP nói câu chuyện của cô vừa được nhắc lại như một minh chứng sống động cho sức mạnh của sự bền bỉ và khả năng tái sinh của con người trước nghịch cảnh.

Bi kịch ập đến vào một buổi sáng tháng 9/2001. Khi đó, Liang Yi mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp thủ khoa Đại học Truyền thông Trung Quốc và nhận việc tại Đài truyền hình Hồ Nam được 4 tháng. Trong lúc trang điểm chuẩn bị cho một gala lớn, cô đột ngột đau dữ dội và ngã quỵ chỉ sau 5 phút. Toàn bộ cơ thể từ cổ trở xuống mất cảm giác hoàn toàn.

Liang Yi. Ảnh: Weibo

Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng dị dạng mạch máu tủy sống bẩm sinh hiếm gặp. Khối dị dạng bị vỡ, chèn ép hệ thống thần kinh trung ương khiến cô liệt toàn thân.

Sau 65 ngày nằm liệt giường trong tình trạng nguy kịch, gia đình tìm được bác sĩ Ling Feng tại Bệnh viện Tuyên Vũ (Bắc Kinh). Ca phẫu thuật thành công giúp Liang lấy lại cảm giác nửa thân trên, nhưng cô vĩnh viễn mất khả năng đi lại, gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn.

Đối diện với thực tại nghiệt ngã, Liang từng rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Cô thay số điện thoại, tự cô lập, khóc mỗi ngày khi chứng kiến cơ thể đầy sẹo và biến dạng do tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, sự chăm sóc của mẹ, sự động viên từ cộng đồng và đặc biệt là cuộc gặp gỡ với nhà văn khuyết tật nổi tiếng Shi Tiesheng đã vực dậy tinh thần cô. Lời khuyên của Shi giúp Liang tìm thấy sức mạnh nội tại thông qua việc đọc và suy ngẫm.

Quyết tâm làm lại cuộc đời, Liang coi vật lý trị liệu là "công việc toàn thời gian". Cô dành 6 tiếng mỗi ngày để lặp lại hàng nghìn lần các động tác cơ bản như lật người, bò, ngồi dậy. "Tôi nghiến răng, kiên trì, đầm đìa mồ hôi, không dám lơ là dù chỉ một giây", nữ MC hồi tưởng. Nỗ lực phi thường giúp cô dần ngồi vững, đôi tay linh hoạt trở lại và thậm chí có thể vật tay thắng bạn bè.

Năm 2011, Liang thi đỗ cao học chuyên ngành phát thanh truyền hình. Một năm sau, cô chính thức trở lại màn ảnh nhỏ, dẫn dắt các chương trình trên đài Hồ Nam, đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục sau hơn một thập kỷ vắng bóng.

Để lên hình, Liang phải rời nhà trước 3 tiếng chuẩn bị dù nơi làm việc chỉ cách 20 phút. Cô luyện tập vất vả để giữ cột sống thẳng bằng một chiếc đệm chuyên dụng mà không làm ảnh hưởng đến cột hơi khi nói. Ngoài dẫn chương trình, cô còn viết sách, làm từ thiện và thành lập trang web hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng.

Công chúng Trung Quốc ưu ái gọi cô là "thiên thần mỉm cười" hay "phượng hoàng xe lăn". Nhìn lại hành trình đã qua, Liang Yi khẳng định thành công hôm nay được xây đắp từ sự kiên trì và tình yêu thương vĩ đại của người mẹ. "Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự bền bỉ. Nhờ nó, chúng ta vượt qua thử thách để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn", cô chia sẻ.

Liang Yi khi lên sóng truyền hình. Ảnh: Sohu

Bình Minh (Theo SCMP, Meihua News Network)