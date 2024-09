'Nữ hoàng rock' Ngọc Ánh thi show Đạp gió

Ca sĩ Ngọc Ánh - 60 tuổi, ngôi sao nhạc rock một thời - nói được con gái ủng hộ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024.

Ca sĩ cho biết con gái - Angela, 20 tuổi - động viên chị thi hát để tiếp cận với khán giả trẻ, có kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Đến với show, ca sĩ mang tâm thế học hỏi và quyết tâm thực hiện những điều mới mẻ. "Tôi có tuổi đời lớn nhất chương trình và thâm niên về nghề nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm hát nhóm. Vì vậy tôi cố gắng phát huy khả năng vốn có, còn những thứ không phải là thế mạnh sẽ lắng nghe từ mọi người", chị nói.

Ca sĩ Ngọc Ánh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, chị được gọi là "nữ hoàng rock" với giọng hát mạnh mẽ, phong cách biểu diễn máu lửa qua các ca khúc như I Hate Myself for Loving You, The House of Rising Sun. Ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.

Thời đó, băng nhạc Không dám đâu do Bến Thành Audio sản xuất đã trở thành album bán chạy nhất trên thị trường trong nhiều năm liền với hơn 100.000 bản. Ngọc Ánh có bộ sưu tập 300 giải thưởng (1977-1997) gồm: Ca sĩ được yêu thích nhất thường niên do báo chí hay các đơn vị nghệ thuật tổ chức, giải Giọng hát Vàng Asean 1996, 1997.

Ca sĩ kết hôn lần đầu vào khoảng năm 1996, vài năm sau ly hôn. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuối thập niên 1990, chị kết hôn lần hai cùng một Việt kiều Canada và sang nước ngoài sống. Ở hải ngoại, chị tiếp tục ca hát. Năm 2013, ca sĩ đưa con gái về nước sau khi ly hôn.

Ngọc Ánh hát "I hate myself for loving you" Ngọc Ánh hát "I Hate Myself for Loving You" ở show "Dấu ấn" năm 2014. Video: Nhân vật cung cấp

Ban tổ chức cũng công bố thêm bốn cái tên tham gia chương trình mùa mới gồm: ca sĩ Ái Phương, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương và Hoàng Yến Chibi. Trước đó, các nghệ sĩ xác nhận sẽ góp mặt gồm: ca sĩ Mỹ Linh, Thu Phương, Minh Hằng, Gil Lê, Thảo Trang, Xuân Nghi, Hạnh Sino, DJ Mie, Thiều Bảo Trâm, diễn viên Vũ Ngọc Anh, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Dương Hoàng Yến, Thu Ngọc, Tumi, diễn viên Hậu Hoàng, Ngọc Thanh Tâm, võ sư Châu Tuyết Vân, ca nương Kiều Anh, MisThy và Maitinhvi.

Mùa hai Đạp gió dự kiến phát sóng vào tháng 10, MC Anh Tuấn và ca sĩ Jun Phạm dẫn chương trình, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Stylist Travis Nguyễn tiếp tục làm giám đốc thời trang cho các thí sinh.

Mùa đầu phát sóng vào tháng 10/2023. Sau năm vòng công diễn và hai đêm chung kết, Trang Pháp trở thành trưởng nhóm cùng các thành viên: Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh và Diệp Lâm Anh.

Chương trình được Việt hóa từ show truyền hình Trung Quốc, dành cho các sao nữ trên 30 tuổi. Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên thi và đoạt giải ở bản Trung Quốc mùa bốn. Suni Hạ Linh tham gia mùa hai, vào chung kết.

Hoàng Dung