Gil Lê thi 'Chị đẹp đạp gió'

Gil Lê nói mong được khán giả ủng hộ khi trở lại ca hát với show "Chị đẹp đạp gió" 2024.

Trưa 4/9, cô xác nhận tham gia chương trình trên trang cá nhân: "Như lời hứa hẹn, tháng 10 này mình gặp nhau nhé".

Gil Lê 33 tuổi, tên thật là Lê Thanh Trúc, cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Cô có sở trường dòng nhạc ballad, từng ra mắt các ca khúc như Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Ca sĩ, MC Gil Lê. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Cô nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình như X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam.

Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max cùng Chi Pu, giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Ngôi Sao Xanh 2015. Gil Lê theo đuổi phong cách unisex, có lượng fan lớn.

Gil Lê - 'Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình' Ca khúc "Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình". Video: YouTube Gil Lê

Ban tổ chức cũng công bố thêm bốn cái tên tham gia chương trình mùa mới gồm: Ca sĩ Thảo Trang, Xuân Nghi, Hạnh Sino, DJ Mie. Trước đó, các nghệ sĩ xác nhận sẽ góp mặt gồm: Ca sĩ Mỹ Linh, Thu Phương, Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, diễn viên Vũ Ngọc Anh, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước.

Mùa hai Đạp gió dự kiến phát sóng vào tháng 10, MC Anh Tuấn và ca sĩ Jun Phạm dẫn chương trình, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Stylist Travis Nguyễn tiếp tục làm giám đốc thời trang cho các thí sinh.

Mùa đầu phát sóng vào tháng 10/2023. Sau năm vòng công diễn và hai đêm chung kết, Trang Pháp trở thành trưởng nhóm cùng các thành viên: Lan Ngọc, MLee, Thu Phương, Lệ Quyên, Mỹ Linh và Diệp Lâm Anh.

Chương trình được Việt hóa từ show truyền hình Trung Quốc, dành cho các sao nữ trên 30 tuổi. Chi Pu là nghệ sĩ Việt đầu tiên thi và đoạt giải ở bản Trung Quốc mùa bốn. Suni Hạ Linh tham gia mùa hai, vào chung kết.

Hà Thu