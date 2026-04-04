'Nữ hoàng' pickleball vào hai trận chung kết PPA Tour Hà Nội

Hà NộiTay vợt pickleball số một thế giới Anna Leigh Waters cùng đồng đội thắng hai trận bán kết đôi nữ và đôi nam nữ, ở PPA Hanoi Cup hôm 4/4.

Ở bán kết nội dung đôi nữ, đôi vợt số một thế giới Anna Leigh Waters và Anna Bright tạo ra thế trận một chiều với đôi Tina Pisnik và Jessie Irvine. Hai tay vợt cùng tên Anna vượt trội những đối thủ họ từng chạm trán nhiều lần ở PPA Tour Mỹ. Trận đấu khép lại nhanh chóng với tỉ số hai set là 11-3 và 11-2 cho Waters và Bright, những người sẽ gặp Tyra Black và Catherine Parenteau ở chung kết.

Ở bán kết đôi nam nữ, Waters thi đấu cùng Ben Johns - tay vợt nam số 1 thế giới và cũng là một huyền thoại pickleball. Bộ đôi này cống hiến màn đôi công mãn nhãn với những đối thủ sừng sỏ, là đôi Gabe Tardio và Tyra Black. Waters và Johns bản lĩnh hơn ở những điểm quyết định trong cả hai set, để thắng 11-6, 11-9 và vào chung kết gặp Kaitlyn Christian cùng Christian Alshon.

Waters (trái) và Johns trong trận bán kết đôi nam nữ trên sân Championship ở Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 4/4. Ảnh: Giang Huy

Dù mới 19 tuổi, Waters đã sớm được làng pickleball công nhận là tay vợt nữ hay nhất mọi thời, khi đứng số một thế giới ở tất cả bảng thứ bậc đơn, đôi nữ và đôi nam nữ. Cô giành 181 danh hiệu PPA, trong đó có tới 41 lần lập "hat-trick" vô địch đơn, đôi nữ và đôi nam nữ ở cùng một giải. Trong lần đầu thi đấu chính thức tại một giải đấu bên ngoài nước Mỹ, Waters chỉ đăng ký hai nội dung ở Hà Nội và rút khỏi nội dung đơn nữ vì lo ngại thể lực không đảm bảo.

Tương tự Waters, Ben Johns được xem như biểu tượng toàn cầu của pickleball nam. Tay vợt huyền thoại 27 tuổi cũng vào chung kết ở hai nội dung tại Hà Nội. Trước khi cùng Waters vào chung kết đôi nam nữ, Johns cùng Tardio thắng Dylan Frazier và Eric Oncins ở bán kết đôi nam với tỷ số 11-2, 11-4 trong một trận đấu chênh lệch.

PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, diễn ra từ ngày 1 đến 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, quy tụ nhiều tay vợt PPA Pro nhất từ trước đến nay tại châu Á. Đây cũng là lần thứ 3 PPA Tour Asia diễn ra tại Việt Nam, sau hai lần tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng trong năm ngoái. Các trận chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày mai 5/4.

Tổng giá trị giải thưởng Hanoi Cup là khoảng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nhận 4.500 USD, vô địch đôi nhận 7.500 USD.

2026 là năm đầu tiên PPA Tour Asia thống nhất cách tính điểm xếp thứ bậc với Carvana PPA Tour. VĐV thi đấu tại Hanoi Cup 2026 sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng thứ bậc thế giới. Nhà vô địch nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm. Các vận động viên vào đến tứ kết, vòng 1/16 và vòng 1/32 sẽ nhận số điểm lần lượt là 100, 50 và 25.

