'Nữ hoàng kungfu' Đài Loan hoài niệm về Trịnh Thiếu Thu

Trên trang cá nhân hôm 26/3, Dương Lệ Thanh đăng loạt hình bên đồng nghiệp, cho biết nhiều cảm xúc khi Trịnh Thiếu Thu báo tin ông nghỉ hưu, chọn cuộc sống kín tiếng.
Trên trang cá nhân hôm 26/3, Dương Lệ Thanh đăng loạt hình bên đồng nghiệp, cho biết nhiều cảm xúc khi Trịnh Thiếu Thu báo tin ông nghỉ hưu, chọn cuộc sống kín tiếng.
Cô viết: "Những nghệ sĩ của thời đại chúng tôi đang dần dần rời xa màn ảnh, để lại những ký ức đẹp đẽ. Chúc anh Thiếu Thu bình an, khỏe mạnh".
Cô viết: "Những nghệ sĩ của thời đại chúng tôi đang dần dần rời xa màn ảnh, để lại những ký ức đẹp đẽ. Chúc anh Thiếu Thu bình an, khỏe mạnh".
Trịnh Thiếu Thu và Dương Lệ Thanh đóng chính Hương soái truyền kỳ năm 1995. Người đẹp vào vai Thượng Quan Vô Cực, thánh nữ của Nhật Nguyệt thần giáo, khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Nàng tranh giành báu vật với Sở Lưu Hương (Trịnh Thiếu Thu) nhưng trong quá trình đối chọi nhau, cả hai nảy sinh tình cảm. Thượng Quan Vô Cực quyết định từ bỏ giáo phái, hiệp lực với Sở Lưu Hương chống lại kẻ gian.
Trịnh Thiếu Thu và Dương Lệ Thanh đóng chính Hương soái truyền kỳ năm 1995. Người đẹp vào vai Thượng Quan Vô Cực, thánh nữ của Nhật Nguyệt thần giáo, khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Nàng tranh giành báu vật với Sở Lưu Hương (Trịnh Thiếu Thu) nhưng trong quá trình đối chọi nhau, cả hai nảy sinh tình cảm. Thượng Quan Vô Cực quyết định từ bỏ giáo phái, hiệp lực với Sở Lưu Hương chống lại kẻ gian.
Trịnh Thiếu Thu và Dương Lệ Thanh đều có kinh nghiệm biểu diễn võ thuật, vì thế phối hợp ăn ý nhiều cảnh hành động. Dương Lệ Thanh cho biết khâm phục sự chuyên nghiệp và khí chất hào hoa của bạn diễn.
Tài tử Trịnh Thiếu Thu năm nay 79 tuổi, ba năm qua, ông vắng bóng sự kiện giải trí, khiến nhiều fan lo lắng. Hôm 24/3, nghệ sĩ gửi thư cho fan, cho biết ông nghỉ hưu, hiện sống chậm, làm việc mình thích.
Trịnh Thiếu Thu và Dương Lệ Thanh đều có kinh nghiệm biểu diễn võ thuật, vì thế phối hợp ăn ý nhiều cảnh hành động. Dương Lệ Thanh cho biết khâm phục sự chuyên nghiệp và khí chất hào hoa của bạn diễn.
Tài tử Trịnh Thiếu Thu năm nay 79 tuổi, ba năm qua, ông vắng bóng sự kiện giải trí, khiến nhiều fan lo lắng. Hôm 24/3, nghệ sĩ gửi thư cho fan, cho biết ông nghỉ hưu, hiện sống chậm, làm việc mình thích.
Dương Lệ Thanh sinh năm 1968 ở Đài Loan, gia nhập làng phim Hong Kong năm 1988 với Nữ cảnh sát hoàng gia 3. Sau đó, cô gây tiếng vang qua các tác phẩm Bá vương hoa, Hương soái truyền kỳ, Trung nguyên kiếm khách, Nhất đao khuynh thành, Tân Nam Thiếu Lâm, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam. Cô là một trong đả nữ nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990-2000, được mệnh danh "Nữ hoàng kungfu" Đài Loan.
Dương Lệ Thanh sinh năm 1968 ở Đài Loan, gia nhập làng phim Hong Kong năm 1988 với Nữ cảnh sát hoàng gia 3. Sau đó, cô gây tiếng vang qua các tác phẩm Bá vương hoa, Hương soái truyền kỳ, Trung nguyên kiếm khách, Nhất đao khuynh thành, Tân Nam Thiếu Lâm, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam. Cô là một trong đả nữ nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990-2000, được mệnh danh "Nữ hoàng kungfu" Đài Loan.
Những pha hành động của Dương Lệ Thanh trên màn ảnh. Video: Bilibili
Những năm gần đây, Dương Lệ Thanh đóng vai phụ ở nhiều phim truyền hình. Năm ngoái, cô ra mắt phim võ hiệp Phó sơn hải.
Những năm gần đây, Dương Lệ Thanh đóng vai phụ ở nhiều phim truyền hình. Năm ngoái, cô ra mắt phim võ hiệp Phó sơn hải.
Tạo hình Dương Lệ Thanh trong Phó sơn hải.
Tạo hình Dương Lệ Thanh trong Phó sơn hải.
Theo Next Apple, diễn viên độc thân, được một số người theo đuổi nhưng chưa tiến xa hơn với ai. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của Lệ Thanh là: kinh tế ổn định, có trách nhiệm. Diễn viên thích mẫu đàn ông như tài tử Lưu Đức Hoa.
Theo Next Apple, diễn viên độc thân, được một số người theo đuổi nhưng chưa tiến xa hơn với ai. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của Lệ Thanh là: kinh tế ổn định, có trách nhiệm. Diễn viên thích mẫu đàn ông như tài tử Lưu Đức Hoa.
Như Anh
Ảnh: Weibo