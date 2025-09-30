'Nữ hoàng Bitcoin' nhận tội lừa đảo 61.000 Bitcoin

Zhimin Qian, từng được gọi là "nữ hoàng Bitcoin" ở Trung Quốc, nhận tội lừa đảo trong phi vụ liên quan đến Bitcoin giá trị lớn nhất thế giới.

Trong phiên xét xử ngày 29/9 tại Tòa án Southwark Crown (London), Qian, 47 tuổi, còn được gọi là Yadi Zhang, nhận tội sau khi bị cáo buộc mua bán và sở hữu tài sản vi phạm theo Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm Anh. 61.000 Bitcoin bị thu giữ hiện có giá trị khoảng 7 tỷ USD.

Theo điều tra của cảnh sát Anh, Qian thực hiện các vụ lừa đảo tại Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017. Khi đó, người này thành lập một công ty, thu hút người khác đầu tư vào một loại tiền số riêng với lời hứa hẹn lợi nhuận 100% đến 300%. Thông qua "chương trình", bà ta huy động được 40 tỷ nhân dân tệ từ khoảng 130.000 nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Qian quảng bá Bitcoin và một số đồng là "vàng kỹ thuật số". Việc thu hút lượng lớn tiền từ nhà đầu tư là lý do người này được đặt biệt danh "Nữ hoàng Bitcoin" ở Trung Quốc.

Đồng xu Bitcoin và chân dung Zhimin Qian. Ảnh: Reuters/Weixin

Tuy nhiên, khi dự án đang phát triển, Qian bất ngờ chuyển toàn bộ số tiền từ nhà đầu tư thành Bitcoin, sau đó trốn sang Anh và tìm cách rửa tiền thông qua mua bất động sản, với sự giúp đỡ của Jian Wen, người đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù.

Cảnh sát Anh sau đó nhận thông báo về hoạt động chuyển nhượng tài sản tiền số trái phép. Qian bị bắt năm 2018 và bị thu giữ 61.000 Bitcoin nhưng không thừa nhận tội danh. Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm sau đó do phải thu thập bằng chứng từ nhiều khu vực pháp lý và sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

"Việc Qian nhận tội là thành quả của nhiều năm điều tra", Will Lyne, trưởng phòng Chỉ huy Tội phạm kinh tế và Mạng của Cảnh sát London, nói với Bleeping Computer. "Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Anh và là vụ án về tiền số có giá trị cao nhất trên toàn cầu".

Thẩm phán Sally-Ann Hales ra lệnh tạm giam Qian trước khi tuyên án, nhưng ngày giờ chưa được ấn định.

Trước đó, Mỹ cũng bắt giữ cặp vợ chồng Ilya Lichtenstein và Heather Morgan trong vụ đánh cắp tiền số của sàn Bitfinex, thu giữ hơn 94.000 Bitcoin năm 2016. Tuy vậy, tính đến năm 2022 khi hai vợ chồng bị tuyên án, số Bitcoin đó trị giá khoảng 4,5 tỷ USD.

Bảo Lâm (theo Bleeping Computer, Reuters)