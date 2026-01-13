Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Hà NộiNữ điều dưỡng 46 tuổi đột quỵ chảy máu não dẫn đến chết não, gia đình đồng ý hiến tạng cô cứu nhiều người bệnh nan y.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 13/1 cho biết sức khỏe ba bệnh nhân nhận tạng từ nữ điều dưỡng hiện tiến triển tích cực, các chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo và tự thở tốt.

Trước đó, ngày 12/1, hội đồng chuyên môn xác nhận nữ điều dưỡng 46 tuổi tử vong do chết não sau một đợt đột quỵ chảy máu não nghiêm trọng. Dù đội ngũ y bác sĩ tận lực cứu chữa, tình trạng bệnh nhân vẫn không cải thiện. Nén nỗi đau mất mát, gia đình cô đã quyết định hiến tặng tạng để nối dài sự sống cho những người bệnh đang cận kề cái chết.

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân bệnh nhân trước ca mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước giờ phẫu thuật, các nhân viên y tế Bệnh viện 108 cúi đầu tri ân nữ đồng nghiệp vì hành động nhân văn cuối cùng của cô. Êkíp chuyên gia triển khai lấy gan, thận và giác mạc để thực hiện các ca ghép nối tiếp. Khối gan từ người hiến giúp hồi sinh nam bệnh nhân 36 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận đem lại cuộc đời mới cho một phụ nữ 37 tuổi và một nam giới 47 tuổi đang điều trị suy thận mạn tính. Riêng hai giác mạc chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để chuẩn bị hỗ trợ các bệnh nhân mất thị lực tìm lại ánh sáng.

PGS.TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, chia sẻ người đồng nghiệp của ông đã ra đi nhưng vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người bằng cách trao đi một phần thân thể mình. Ngay sau mổ, bệnh viện áp dụng quy trình chăm sóc tích cực chuyên sâu để đảm bảo an toàn tối đa cho các bệnh nhân nhận tạng.

Theo TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện 108 hiện làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp với 665 ca ghép thận, 319 ca ghép gan cùng hàng chục ca ghép tim, phổi và các bộ phận khác. Tỷ lệ thành công và thời gian sống sau ghép tại đây đạt tương đương các trung tâm y tế tiên tiến trên thế giới.

Tại Việt Nam, sau 33 năm, ngành y tế đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Các kỹ thuật ghép tạng hiện nay đều tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt và được Bộ Y tế cấp phép chặt chẽ.

Lê Nga